Economía

Una nueva pick up comienza a fabricarse en la Argentina: cómo será y cuándo saldría a la venta

Se trata de la RAM Dakota, de Stellantis, y se fabricará en Córdoba. En mayo también comenzó a producirse la Fiat Titano. Todos los detalles del nuevo vehículo

Diego Zorrero

Por Diego Zorrero

Directivos, operarios y funcionarios de Córdoba este lunes, durante el lanzamiento de la producción de la pick up RAM Dakota, de Stellantis

La dinámica de la industria automotriz mundial marca su propio paso, y los motivos por los que se producen cambios de productos muchas veces tienen que ver con cuestiones muy lejanas a los vehículos en sí mismos.

Pocos días atrás, el martes de la semana pasada, Nissan fabricó la última unidad de su pick-up Nissan Frontier y, como consecuencia de esa decisión, Renault hizo lo propio con su modelo Alaskan.

En un país “pickapero”, que abastece a todos los mercados regionales con camionetas de una tonelada, la noticia puede tomarse como una contradicción. Sin embargo, paradójicamente a pocos kilómetros de distancia, en el Polo Industrial Córdoba, en el mayo se empezó a fabricar una nueva camioneta, la Fiat Titano, a la que ahora se suma otro modelo de enorme significación para la industria automotriz argentina, ya que Stellantis anunció este lunes la fabricación de la pick-up RAM Dakota, que comenzará a comercializarse entre noviembre y diciembre próximos, dijeron fuentes de la compañía.

Según destacó la automotriz, esta iniciativa consolida a la famosa fábrica cordobesa de Ferreyra como centro estratégico de producción de pick-ups para toda la región. Con esta decisión, Stellantis inicia por primera vez la producción local de RAM en Argentina, todo un hito que sucede a la producción de RAM Rampage en Brasil desde 2023, y que permite fortalecer de manera significativa la cadena de valor, la integración con proveedores locales y la generación de empleo.

Aunque desde el grupo no anticiparon cuántas camionetas se producirán por año, sí remarcaron que el principal objetivo será la exportación (más del 70%).

La nueva camioneta empezará a
La nueva camioneta empezará a venderse antes de fin de año, con el foco principal en la exportación

Aunque comparten la plataforma y mecánica, la RAM Dakota tiene un nivel de equipamiento y refinamiento de materiales superior al de Fiat Titano, resaltando la condición de marca Premium que Stellantis resalta como un diferencial, y que también pudieron apreciarse en el diseño y equipamiento de la pick-up mediana Rampage que llegó en 2024 al mercado argentino importada desde Brasil. Ambos países son pioneros en la fabricación de camionetas RAM fuera de Estados Unidos.

Este será el segundo modelo que será motorizado por el nuevo impulsor Multijet turbodiésel de 2.2 litros que Stellantis fabricará en Argentina, lo que justifica la inversión de US$ 385 millones que se anunció el año pasado, que además generará 1.800 empleos, de los cuales la mitad corresponden a mujeres.

“El lanzamiento de la RAM Dakota es un ejemplo concreto de cómo la integración local impulsa la competitividad regional. Este proyecto representa un verdadero motor de desarrollo ya que fortalece estratégicamente nuestra red de proveedores, impulsa la generación de empleo calificado y nos permite fabricar vehículos con estándares globales”, dijo el flamante presidente de Stellantis Sudamérica, Herlander Zola, quién asumió funciones la semana pasada ante el nombramiento de Emanuele Cappellano como nuevo CEO de Stellantis Europe.

El interior de la nueva
El interior de la nueva pick up RAM Dakota

La incorporación de la Dakota al portafolio de producción local, complementa la fabricación ya existente de la pick-up Fiat Titano y del exitoso sedán de segmento B Fiat Cronos, incrementando en menos de seis meses una producción monoproducto en una de tres modelos de dos distintas marcas, que tienen como principal destino los países de la región además de abastecer el mercado local.

“Creemos en una Argentina que mire al mundo de frente, que exporte valor agregado, conocimiento y talento argentino. Con este proyecto, estamos recuperando lo mejor de nuestra tradición industrial: proveedores que vuelven a producir, empleos de calidad, oportunidades que transforman la vida de las personas, de sus familias y de toda la sociedad. Esta nueva pick-up Dakota llega con el ADN 100% RAM. Con un diseño robusto, un interior que los va a sorprender, tecnología de avanzada y prestaciones únicas en el segmento”, señaló Martin Zuppi, presidente de la filial local de Stellantis en el anuncio.

Durante el anuncio, además de las autoridades del grupo, estuvieron presentes el gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, y el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini.

