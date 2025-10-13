Economistas piden al Congreso evitar un tercer año sin presupuesto y advierten los riesgos que conlleva

Los especialistas remarcaron los riesgos de continuar sin una ley de presupuesto

De cara al inicio del debate del proyecto de Presupuesto 2026 en el Congreso, especialistas en economía y finanzas públicas analizaron la iniciativa y remarcaron la relevancia de que los legisladores aprueben la ley, tras dos años de prórrogas.

Se dio en el marco de una charla organizada por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. Sucede que este miércoles comenzará la discusión del proyecto de presupuesto 2026 que envió el Gobierno en la Cámara de Diputados, a la vez que hay dudas sobre las proyecciones de las principales variables macroeconómicas planteadas.

La exposición estuvo a cargo del presidente de la ASAP, Gonzalo Lecuona; el vicepresidente de la asociación, Güido Rangugni; el ex secretario de Hacienda, Ricardo Gutiérrez; y el ex director general de la Oficina de Presupuesto del Congreso, Marcos Makón. El evento contó con la apertura de Julio Rotman, secretario del Consejo, y la coordinación del economista Armando de Angelis.

“Un tercer año sin presupuesto es un atentado contra la república y la democracia”, dijo Makón

Los especialistas remarcaron los riesgos de continuar sin una ley de presupuesto. Lecuona afirmó: “Estamos ante un marco distinto, con dos años de presupuestos prorrogados y las implicancias que genera gobernar a través de los DNU. Es fundamental contar con un presupuesto para darle visibilidad a los recursos y gastos y usarlos correctamente”.

En la misma línea, Makón analizó los vacíos legales en el uso de los DNU en materia presupuestaria y dijo: “Un tercer año sin presupuesto es un atentado contra la república y la democracia”, instando a que para 2026 sí se cuente con la herramienta.

En tanto, Gutiérrez, ex secretario de Hacienda, remarcó el carácter institucional del presupuesto. “El presupuesto es un instrumento fundamental que hace a la república y sostener el equilibrio fiscal es indispensable para reinsertarse en el mundo y recuperar la confianza del mercado”, aseguró.

Además, criticó el uso extensivo de los DNU: “Nuestra constitución nos dice para qué no se puede hacer DNU, y no para qué, y eso permitió que lo usen indiscriminadamente todos los gobiernos de turno”.

Presentación del proyecto de Presupuesto 2026 del presidente Javier Milei

Por otra parte, Rangugni, vicepresidente de la ASAP, hizo foco en los números del proyecto: “El escenario macro es muy optimista en el nivel de actividad de 2026 y no parece realista en la inflación 2025 ni la del 2026”.

Al respecto, la ASAP destacó que las previsiones oficiales de inflación (24,5% para 2025 y 10,1% para 2026) están muy por debajo de las estimaciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que proyectan 28,2% y 17,7% para cada año, respectivamente.

Rangugni advirtió que, de verificarse las cifras del REM, el gasto previsional sería mayor y “debería operar la regla fiscal como consecuencia de un eventual déficit”.

Similarmente, el Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) señaló en un informe que “el proyecto prevé para 2026 números fiscales muy similares a los que se esperan para 2025. Con supuestos macroeconómicos muy optimistas se proyectan pequeñas subas tanto de ingresos como de egresos, sin contemplar reformas fiscales importantes”.

IERAL: "Con supuestos macroeconómicos muy optimistas se proyectan pequeñas subas tanto de ingresos como de egresos, sin contemplar reformas fiscales importantes”. (Canva)

En cuanto a la inflación, indicaron: “Si suponemos que la inflación del 10,1% anual a diciembre de 2026 se logra con una evolución ‘suavizada’ en el tiempo, debería ocurrir que el índice de precios al consumidor pase de subir un 1,9% en agosto a un 1,2% en septiembre de 2025 y que, a partir de allí, se consolide un sendero descendente para el aumento mensual de precios“.

Ese optimismo también aparece en las proyecciones sobre el Producto Bruto Interno (PBI), que prevén un crecimiento de 5,4% para este año y de 5% para el próximo.

Según el IERAL, para alcanzar esos resultados, la producción debería aumentar 0,45% por mes en lo que resta de 2025 y a lo largo de 2026, cuando el promedio real de variación entre enero y julio fue de -0,1%.

"El punto más importante es que el proyecto no prevé una reforma tributaria“, destacaron en Ieral. Se trata de una promesa que realizó el presidente Javier Milei durante la cadena nacional por el primer año de gestión -diciembre de 2024-.