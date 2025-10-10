Llegó el equipo económico a la Argentina y se esperan más precisiones sobre apoyo financiero de EEUU

El equipo económico se sacó una selfie antes de regresar a Buenos Aires, en Washington

El equipo económico encabezado por el ministro Luis Caputo llegó este viernes por la mañana al país tras las negociaciones con el Tesoro de los Estados Unidos. El titular del Palacio de Hacienda viajó junto a su vice, José Luis Daza, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

Los funcionarios del Palacio de Hacienda tienen previsto retornar a Washington la semana próxima para participar de la Asamblea Anual del FMI (Fondo Monetario Internacional) y del Banco Mundial.

En ese marco, la cita del martes 14 entre los presidentes Javier Milei y Donald Trump se perfila como clave para consolidar los alcances del paquete financiero. Posteriormente, en el encuentro anual del FMI se esperan nuevos contactos de Caputo con representantes de los organismos multilaterales y funcionarios internacionales.

Después de las 15 horas del jueves, antes de que finalizara la operatoria bursátil en Buenos Aires y Wall Street, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó el swap con la Argentina por USD 20.000 millones, y anunció que ya se habían comprado pesos argentinos en el mercado de cambios argentino a través del banco Santander, luego de haber mantenido reuniones con el ministro de Economía Caputo.

El alto funcionario norteamericano confirmó que se cerró un acuerdo de swap de divisas por USD 20.000 millones con el Banco Central argentino.

Además, Bessent brindó un apoyo rotundo al gobierno de Milei y ratificó que el “presidente Donald Trump está comprometido a fortalecer a nuestros aliados que dan la bienvenida al comercio justo y la inversión estadounidense”.

Otro dato significativo para los mercados fue que el propio Bessent ratificó el mantenimiento de las bandas cambiarias vigentes a partir de la implementación de la Fase 3 del plan económico anunciado el 11 de abril.

La noticia impactó favorablemente y de inmediato en el mercado. El S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires subió 5,8% hasta los 1.924.930 puntos. En el panel líder se destacaron las subas de las acciones de Metrogas (+17,1%), Grupo Supervielle (+16,3%) y Grupo Financiero Galicia (+16,1%).

En Nueva York, los ADR de empresas argentinas registraron resultados extraordinarios en dólares. Los máximos avances fueron de Grupo Supervielle (+27,6%), Grupo Financiero Galicia (19,3%) y BBVA Banco Francés (17,5%).

El mensaje que Pablo Quirno, secretario de Finanzas, puso en su cuenta de X

El dólar retrocedió a sus precios más bajos desde septiembre, ahora por el accionar directo del Tesoro norteamericano. En la plaza mayorista terminó a $1.420, un mínimo desde el 30 de septiembre y ahora quedó 65,14 pesos 4,6% debajo del techo para las bandas de flotación dispuesto por el Banco Central, en en los 1.485,14 pesos.

El presidente Javier Milei celebró el auxilio financiero de EEUU y reiteró que Luis Caputo es “el mejor ministro de Economía de la historia”.

El jueves por la tarde, el secretario de Finanzas Pablo Quirno publicó en “X” una foto del equipo económico en Washington bajo la consigna: “La satisfacción del deber cumplido. La Argentina será próspera!

El monto de pesos comprados por el Tesoro norteamericano no trascendió. Esta institución informa periódicamente el uso de los activos del Exchange Stabilization Fund (ESF) de forma mensual. Con 30 días de posterioridad al cierre de cada ejercicio mensual de las tenencias de moneda extranjera del ESF.

El último balance, al término de agosto de 2025, indicaba tenencias actuales del ESF solo en yenes (por el equivalente a USD 3.633,2 millones) y euros (por el equivalente a USD 4037,9 millones). y Totalizaba tenencias por todo concepto (efectivo y títulos) por 11.838,1 millones de dólares.

La directora del FMI, Kristalina Georgieva, dijo que el swap de Estados Unidos con Argentina son “excelentes noticias” y resaltó el respaldo del organismo al “sólido programa económico” de Argentina. “Scott Bessent: ¡Excelentes noticias sobre su poderosa acción para Argentina!”, expresó.

En la red social “X”, la ejecutiva expresó que “el FMI apoya plenamente el sólido programa económico del país, basado en la disciplina fiscal y un sólido régimen cambiario para facilitar la acumulación de reservas”.