Barclays aseguró que hay consenso para una flotación total del dólar en la Argentina tras las elecciones

El gigante británico se reunió con unos 50 inversores y analistas en Buenos Aires, según plasmó en un informe para clientes.

La perspectiva de un cambio profundo en el régimen cambiario argentino tras las elecciones cobró fuerza entre los principales actores del mercado. Así lo señaló Barclays en un informe elaborado tras reunirse con cerca de 50 inversores y analistas en Buenos Aires, donde la entidad financiera británica identificó un “amplio consenso” sobre la necesidad de avanzar hacia una flotación total del dólar después de las elecciones intermedias del 26 de octubre.

El documento para clientes al que accedió Infobae, destacó que la mayoría de los encuestados considera inevitable una reforma significativa del esquema cambiario. “Existe un acuerdo generalizado en que el régimen cambiario debe cambiar, desde una leve recalibración hasta una flotación total”, señaló el texto. Incluso entre quienes defendían en el pasado la desinflación como objetivo primordial y veían la apreciación cambiaria como herramienta transitoria, predomina una nueva percepción tras el giro en la opinión pública luego de las elecciones en Buenos Aires.

La hermana del candidato presidencial argentino Javier Milei, Karina Milei, coloca una foto de su hermano en un billete de cartón de 100 dólares antes del inicio de la presentación del libro de su hermano "El fin de la inflación" en la Feria del Libro de Buenos Aires, Argentina, el domingo 14 de mayo de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Barclays sostuvo: “La desinflación ya no es vista como prioridad en la opinión pública. Los argentinos pueden convivir con una inflación mensual del 2% por ahora”. El informe remarca, además, que la ausencia de crecimiento desde diciembre y las dificultades para acumular reservas refuerzan la percepción de insostenibilidad del régimen vigente. Para muchos de los participantes, el ajuste cambiario aparece cercano dado que el traspaso a precios sería limitado y el costo político no resultaría “prohibitivo”. A pesar de este diagnóstico, Barclays advierte que existen dudas relevantes respecto a la capacidad del gobierno para ejecutar un giro de semejante magnitud.

El documento precisó que la administración de Javier Milei priorizó la desinflación en momentos clave (julio de 2024, diciembre de ese año y abril de 2025), lo que despierta interrogantes sobre una posible repetición del enfoque. “La principal preocupación es que el gobierno opte por una recalibración tímida o vuelva a priorizar una rápida desinflación cuando recupere el control del relato”, advierte Barclays.

Escenario postelectoral y rol de EEUU

La perspectiva base entre analistas e inversores consultados es que la flotación total del dólar se impondrá tras las elecciones, por la falta de alternativas viables y la presión de los factores políticos. Si el régimen actual permaneciera bajo tensión y el desenlace electoral no favoreciera al oficialismo de La Libertad Avanza (LLA), el gobierno enfrentaría dificultades para evitar un cambio.

Barclays subraya que un resultado electoral aceptable otorgaría cierto margen para sostener soluciones parciales, aunque sin resolver las tensiones de fondo. Sobre el apoyo internacional, la entidad remarca que muchos interlocutores vislumbran un posible respaldo estadounidense como “dispositivo de compromiso”, pero condicionado a la adopción de un régimen macroeconómico más robusto. “Si el apoyo de Estados Unidos se materializa, probablemente vendrá acompañado de condiciones, en particular, un cambio hacia un régimen macroeconómico más sólido”, detalló el informe. La probabilidad de que Washington respalde esquemas insostenibles de tipo de cambio se considera baja; se estima, además, que el Tesoro estadounidense, liderado por Scott Bessent, actuaría con especial cautela ante alternativas inestables.

El encuentro entre Scott Bessent y Luis Caputo en la capital estadounidense

Algunos actores del mercado tienen expectativas de que el Tesoro norteamericano adquiera y conserve bonos argentinos, además de ampliar la línea de swap de USD 20.000 millones. Estas herramientas facilitarían los pagos próximos y reducirían el riesgo de default para la administración entrante, sin importar su orientación política.

Bessent confirmó este lunes el primer encuentro con el ministro de Economía Luis Caputo en Washington, en el marco de la expectativa por el salvataje que prometió Donald Trump a Milei para evitar un desplome del peso, un retroceso en el programa de ajuste y un efecto negativo en las posibilidades electorales del oficialismo. Sin embargo, aún no hay detalles concretos.

Política, gobernabilidad y perspectivas electorales

En el plano político, Barclays identificó consenso acerca del error estratégico que significó para la gestión actual confrontar a los gobernadores provinciales, con el caso de Corrientes como ejemplo más notorio. El informe vincula esa dinámica con dificultades de gobernabilidad y la conformación de un Congreso adverso para el oficialismo. De cara al escenario posterior a las elecciones, la mayoría de los consultados anticipa que Milei buscará una postura más moderada para reconstruir vínculos con las provincias, por la necesidad de colaboración legislativa y los propios incentivos de los gobernadores, enfocados en sus chances de reelección y en el acceso a fondos discrecionales y recursos para infraestructura.

El apoyo fiscal requerido para facilitar esa cooperación oscila entre el uno y el 1,5% del PIB. Persisten dudas sobre la disposición presidencial a modificar su estrategia: algunos lo ven más pragmático de lo que transmite, mientras que otros advierten sobre su margen de maniobra limitado. En caso de cambio, Barclays prevé un regreso a una situación similar a la de 2024, con mayor colaboración legislativa y una sensación reforzada de estabilidad.

En cuanto a las proyecciones electorales, el escenario base es que LLA obtendría entre el 34% y el 37% de los votos el 26 de octubre, mientras que el Frente de Todos (FP) se ubicaría en niveles similares, dejando el resultado abierto y con el espacio de centro, representado por Provincias Unidas, alcanzando un desempeño aceptable. Este cálculo considera el 33 % logrado por LLA en Buenos Aires (más dos puntos porcentuales por listas “clon”) y la expectativa de una mayor participación favorable al oficialismo. Una minoría más pesimista teme que la falta de reacción tras la derrota en Buenos Aires, sumada al deterioro macroeconómico y el desgaste por acusaciones contra el principal candidato de LLA, arrastre al partido cerca del 30%. En ese caso, el principal riesgo sería el “pato rengo”, es decir, la pérdida de colaboración de parte de los gobernadores y un deterioro de las perspectivas macroeconómicas si las chances de Milei para 2027 se ven comprometidas.

Crisis cambiaria y dinámica del mercado de divisas

Sobre la actual crisis cambiaria, Barclays identificó opiniones divergentes acerca de la evolución del mercado de divisas hasta las elecciones. Para algunos, las últimas restricciones al arbitraje entre el tipo de cambio oficial y el paralelo serían suficientes para limitar la pérdida de reservas entre USD 2.000 millones y USD 4.000 millones antes de la votación. Sin embargo, la mayoría espera una presión al alza a medida que se acerque el día electoral.

Ante este panorama, el endurecimiento de los controles cambiarios surge como la opción menos costosa. Mientras se mantengan como medidas temporales, no se perciben como factores dramáticos ni económicos ni políticos, sino como medios para atenuar el impacto en una coyuntura delicada. Barclays advierte que este tipo de intervenciones suelen tener un efecto a futuro: la sociedad las anticipa y esto eleva el desafío de lograr un período preelectoral tranquilo en 2027.

Para concluir, el informe de Barclays resalta que, si bien el consenso sobre la necesidad de modificar el régimen cambiario es amplio, persiste el riesgo de soluciones parciales y problemas no resueltos, lo que podría traer nuevos desafíos en el horizonte de 2027.