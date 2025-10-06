Costantini se quedó con el terreno donde se ubica uno de los importantes shoppings de Palermo y anticipó qué va a construir

El empresario inmobiliario Eduardo Costantini Nicolás Stulberg

El mercado inmobiliario argentino vivió un nuevo capítulo este lunes 6 de octubre, cuando Eduardo Costantini amplió su influencia con la adjudicación de un predio emblemático. A través de su desarrolladora Consultatio S.A., el empresario ganó la subasta pública organizada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y alcanzó así la propiedad de casi 4,4 hectáreas estratégicamente ubicadas, donde actualmente opera el complejo comercial Portal Palermo.

El terreno se ubica en una de las zonas urbanas más requeridas de la Ciudad de Buenos Aires y fue adjudicado por un monto de USD 127 millones, muy por encima del precio base establecido, que ascendía a poco más de USD 81 millones. La diferencia representa un aumento superior al 56%, lo que marcó un récord reciente en licitación de activos estatales para desarrollo inmobiliario a gran escala.

El anuncio se conoció minutos después de la subasta y Eduardo Costantini describió el resultado como un hito para su grupo. En diálogo con Infobae, el empresario señaló que “fue una disputa muy reñida” pero que se siente muy feliz porque podrán concretar el desarrollo de un distrito que mezcle el diseño, el arte y la arquitectura”. Este nuevo desarrollo demandará una inversión que superará los USD 350 millones, enfocado en la creación de oficinas, locales de diseño, espacios públicos y la incorporación de esculturas urbanas. El plan es que el complejo brinde acceso tanto a residentes como a visitantes y vecinos de la zona.

“Lo que más nos atrae y que nos caracteriza es la escala, además de la ubicación. Nos permite lograr un distrito, un lugar de destino basado en la arquitectura, el diseño y el arte. Y también en los asociados a ese proyecto. Le vamos a agregar mucho valor. Será un lugar de viviendas, de locales, de restaurantes. Va a ser algo sofisticado, va a ser un lugar de paseo. Además, hay un porcentaje muy grande, 65%, del área destinada a espacio público”, explicó Costantini a este medio.

El empresario adelantó que el inicio de la obra está previsto dentro de aproximadamente un año, según los procesos de diseño y planeamiento que ya se encuentran en marcha. Piensan en varios edificios de unos 7 pisos aproximadamente que “dialoguen entre sí” y que “creen como un pequeño barrio”, dijo, y agregó que “habrá un mix de posibilidades de viviendas, desde unidades pequeñas hasta más grandes, y también algo de oficinas”.

Respecto de los tiempos, Costantini explicó que demorarán cerca de un año para terminar con los proyectos, las cotizaciones y los permisos respectivos, y que luego la obra en sí demorará unos 3 años más. Por lo tanto, estaría finalizada para 2029 o 2030, anticipó.

Hasta cuándo funcionará el shopping

La concesión que hoy tiene Cencosud, una de las empresas que pujó por el terreno, termina a fin del 2026, por lo que se estima que el shopping estará abierto hasta ese momento. Será el tiempo que dure el armado del proyecto. Luego, se procederá a la demolición de todo lo que está construido para que el empresario inmobiliario tome la poseción del predio.

Este es el predio donde actualmente funciona el shopping Portal Palermo y que en un año será demolido para que Costantini pueda avanzar con su proyecto

Este avance se suma a otros proyectos ejecutados o adquiridos por la misma empresa en la Ciudad de Buenos Aires. Anteriormente, Costantini ya había accedido a un lote estratégico en la reconocida zona de Las Cañitas, adjudicado mediante otra subasta pública, por USD 21,2 millones. Con esta nueva adquisición, el empresario consolida su presencia y refuerza su apuesta por activos de gran valor en corredores urbanos centrales.

La propiedad en cuestión se extiende sobre la avenida Cerviño 4820/50, esquina Bullrich 345, ubicándose frente a referentes locales como la Mezquita de Palermo y el sanatorio La Trinidad. La superficie total alcanza los 42.044 metros cuadrados, lo que representa uno de los terrenos de mayor potencial para el rediseño urbano en la capital del país. En la actualidad, el área alberga el centro comercial Portal Palermo, conformado principalmente por tiendas como Jumbo y Easy, cuyos contratos de concesión finalizan en noviembre del año próximo.

La subasta pública organizada por la AABE atrajo el interés de otros actores relevantes del sector. Entre las empresas que compitieron por el predio se identificó la presencia de Simali S.A. (asociada a Raghsa), Gepal Sociedad Anónima (ligada al grupo de la familia Coto) y Cencosud, todos grupos de relevancia en el mercado inmobiliario y comercial de Argentina.

Voceros de la AABE indicaron que la futura utilización del terreno estará determinada por los permisos urbanísticos otorgados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). Los desarrolladores podrán definir el uso edilicio acorde a la normativa vigente, por lo que se estima que el nuevo distrito podría incluir usos mixtos: residencial, comercial y potencialmente hotelero.

Otros negocios

La empresa Consultatio no limita sus actividades al territorio argentino. Paralelamente, Costantini se concentra en un proyecto de magnitud internacional en Uruguay. En la ciudad balnearia de Punta del Este, la desarrolladora avanza con una iniciativa sobre 145 hectáreas que incluye el desarrollo de un centro de polo de estándar global. Según detalló el empresario, la adquisición de parte del terreno implicó el trabajo conjunto con figuras destacadas del deporte ecuestre, como Adolfo Cambiaso. Costantini estimó que la preventa de este proyecto podrá lanzarse próximamente.

En el distrito de Carrasco, en Montevideo, la compañía adquirió 170 hectáreas en el último pulmón verde de la zona. El plan contempla una urbanización abierta, con sistemas de seguridad y diseños orientados a la integración paisajística y comunitaria. Los precios de los lotes en ese emprendimiento alcanzan actualmente los USD 500 por metro cuadrado, ubicándose entre los valores más altos del mercado de tierras uruguayo. Algunos terrenos ya existentes exhiben valores que ascienden incluso a USD 700 por metro cuadrado.

Por su parte, en la ciudad de Buenos Aires, Costantini mantiene en desarrollo un complejo integral en el área de Catalinas. El emprendimiento incluye tres torres y suma 100.000 metros cuadrados de superficie propia, concebidos con un enfoque de gran escala y multifuncionalidad. De acuerdo con declaraciones del propio empresario, el terreno fue adquirido por USD 145 millones y se prevé una inversión adicional que oscilará entre USD 250 y USD 300 millones para la ejecución total del complejo.