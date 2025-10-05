Economía

El aporte de dólares de la agroexportación podría caer hasta 80% en los dos últimos meses del año, estimó una consultora

La constatación de ese efecto tras el fin de las “retenciones cero” sería otro factor de las expectativas de devaluación y modificaciones en la política cambiaria

El aumento de la liquidación
El aumento de la liquidación de divisas registrado en diciembre respondió a un fuerte ritmo de ventas de granos por parte de los productores, el inicio de la cosecha de trigo y cebada, y un sólido programa de molienda de soja destinado a la exportación de harina y aceite (Foto: Shutterstock)

Con USD 364 millones el día jueves, la liquidación de exportaciones del agro aprovechando la ventana de “retenciones cero” acumuló USD 6.103 milllones desde el 23 de septiembre, día en el que empezaron a entrar los dólares de ventas externas del sector agroindustrial no sujetas a derechos de exportación

“Con estos números, la liquidación mensual de septiembre (USD 7.100 millones) estuvo 3,4 veces por encima del promedio histórico del mes”, dice un pasaje de un informe de la consultora LCG, que también precisó el acumulado anual para este mismo período del año y lo encontró “por encima de los años recientes, excepto por el año 2022, que contó con las primeras versiones del dólar soja”.

El gobierno, sin embargo, dejó escapar buena parte de esos dólares. Según los cálculos de la consultora, el Tesoro compró apenas USD 2.202 millones hasta el 30 de septiembre, menos del 40%, con rumores de venta fuerte en el día de ayer”.

Ahora el problema es el efecto que ese aluvión de liquidaciones y de dólares deja para el resto del año, en particular para noviembre y diciembre. Según los cálculos del informe, ese monto “puede rondar entre USD 300 y 1.000 millones por mes”.

Esos números, explica, surgen de tomar la liquidación esperada anual que calcula la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y restarle las liquidaciones informadas hasta el momento por el Centro de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC).

Estimación

Como usualmente los datos de ambas fuentes difieren, LCG estimó el piso a partir de la relación histórica entre los datos de ambas fuentes y obtuvo el techo tomando la estimación directa anual de la bolsa rosarina. “La dificultad y lo que puede distorsionar la estimación –reconoce el informe- es que posiblemente también entraron en el cupo de retención cero Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) del próximo año.

infografia

En octubre el efecto depresivo de los anticipos de exportación sobre los datos posteriores no se haría notar, porque con la liquidación de USD 364 millones del jueves (todavía en el cupo de retención cero), “ya pareciera estar por encima del piso”.

Si bien el rango estimado de liquidación mensual para lo que queda del año, y en particular para el último bimestre, es muy amplio, LCG destaca que cualquiera de los dos números “es preocupante si se tiene en cuenta que el promedio mensual histórico para el último trimestre ronda los USD 1.500 millones mensuales”.. Esto es, en el mejor de los casos la liquidación restante estaría 33% por debajo del promedio mensual histórico y en el peor, un 80 por ciento.

Expectativas

De allí la conclusión y el posible efecto que esto tuvo en el mercado cambiario: “entendemos que este ha sido uno de los factores que reforzó las expectativas de depreciación en los últimos días., aumentando la probabilidad de un cambio en el esquema cambiario tras las elecciones”, concluye el informe.

infografia

El rápido cierre de la ventana de “retención cero”, además de que cumplió el requisito de alcanzar USD 7.000 millones de exportaciones, fue también un gesto hacia EEUU, cuyo secretario del Tesoro, Scott Bessent, había referido el tax holiday a la producción argentina, que dejó en una posición muy competitiva a la soja local, generó millones de toneladas de compra por parte de China e incomodó a los productores norteamericanos.

De hecho, una foto de Bessent captada por la agencia AP mostró un mensaje de texto de BR (presumiblemente la secretario de Agricultura norteamericana, Brooke Rollins) linkeada a una cuenta en la red X de Ben Scholl, un importante trader de granos, cuyo posteo evidencia el malestar norteamericano.

“Esto es muy desafortunado; nosotros rescatamos a la Argentina ayer, y a cambio la Argentina remueve las tarifas sobre los granos y le reduce el precio a China cuando nosotros estaríamos vendiéndole a China. Esto le da a China más palanca sobre nosotros”, decía el mensaje.

Es cierto, a su vez, que EEUU detuvo hace ya muchos años el ingreso de biodiesel de la Argentina a su mercado por “dumping”, alegando que las retenciones abarataban la soja a los productores argentinos de biodiesel y por eso les aplicó aranceles antidumping y “medidas compensatorias” por 150%, dejando al producto argentino fuera de la cancha. Palos porque no retienes, y porque retienes. .

