El fin de “los legales” en la publicidad: ya no habrá mensajes acelerados en los anuncios de radio y TV

El Gobierno planea terminar con la obligación de los anunciantes en medios audiovisuales de incluir todas las disposiciones legales que abarcan a un determinado producto, campaña o promoción. De esa manera, ya no se escucharán en la publicidad los mensajes acelerados, para no consumir tantos segundos, que explican los detalles regulatorios de lo publicitado, a menudo imposibles de entender.

Ese formato será reemplazado por una remisión a una página web en la que constarán todos los detalles. La medida fue anticipada por el subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Fernando Blanco Muiño, en el contexto del relanzamiento de la Cámara de Medios de Pago llevado a cabo ayer.

“Vamos a sacar una norma en estos días, complementaria de la resolución 12/2024 respecto de publicidad, para terminar con ‘los legales’, esos mensajes inmensos que no lee nadie, que en la radio no escucha nadie y que no tiene ningún sentido”, explicó.

El funcionario anticipó que una nueva norma unificará todo ese contenido en una leyenda más corta, del estilo “para más información consultar en...” y la mención a una página web. “Esa frase va a tener la misma velocidad que la locución del aviso principal o sea, terminamos con esto de la velocidad que no le sirve a nadie, ni entiende nadie”, agregó.

Fernando Blanco Muiño, subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial

Blanco Muiño agregó que la disposición incorporará además una serie de alertas vinculadas a la publicidad del juego online. “Vamos a incluir la obligatoriedad de que el warning, ‘jugar compulsivamente afecta a la salud’, ocupe el 10% del aviso. Ahora es exactamente la mitad".

Además de anticipar el final de “los legales” en los avisos, también explicó el trabajo conjunto con las empresas de medios de pago en temas como la apertura del sistema SUBE en el transporte público, las propinas electrónicas o la obligatoriedad de que un vendedor o un mozo se lleve la tarjeta del cliente, entre otros avances.

“Con el monopolio de la SUBE, el usuario tenía que hacer fila para recargarla y los pícaros de siempre le cobraban, cosa que estaba expresamente vedada. Las comisiones de Nación Servicios por gestionar la tarjeta SUBE eran de las más altas del mundo”, dijo.

“En estos temas, la Argentina venía con una agenda sepia, amarillenta, del pasado. Por eso, desde que asumimos nos reunimos con la Cámara de Medios de Pago con una visión de futuro y de presente. Antes, por ejemplo, un turista tenía que cambiar plata para poder dejar una propina”, explicó Blanco Muiño.

Medios de pago digitales

La transformación de los medios de pago digitales en Argentina se consolida como un proceso dinámico y estratégico, impulsado por la colaboración entre el sector privado y organismos públicos.

En este contexto, la Cámara de Medios de Pago celebró su relanzamiento bajo el lema “Nuevo rumbo, liderando la transformación de los medios de pago”, presentando una renovada identidad institucional y una agenda que busca posicionar a la entidad como referente del ecosistema de pagos tanto a nivel nacional como regional.

La apertura estuvo a cargo de Gustavo Salerno, presidente de la entidad, quien destacó la misión de la institución: “Promover la evolución de los medios de pago digitales, facilitando el desarrollo de la economía. Trabajamos en pos de fortalecer la competitividad, la innovación y la inclusión financiera”.

“Somos un punto de encuentro entre empresas, reguladores, organismos públicos, cámaras afines y medios, para seguir construyendo juntos un ecosistema ágil, transparente y seguro”, agregó Salerno.

La jornada incluyó dos diálogos conducidos por la nueva directora ejecutiva de la Cámara, Luciana Rios Benso, quien conversó con Pedro Inchauspe, director del Banco Central de la República Argentina, y con Blanco Muiño.

Rios Benso subrayó que “la innovación y la experiencia del usuario son los grandes motores de la transformación. La confianza y la seguridad en cada operación se convierten en diferenciales clave para responder a las expectativas de los consumidores y anticiparse a sus nuevas demandas”.

En el panel “Pagos en movimiento: la agenda de las marcas líderes”, participaron representantes de Cabal, American Express, Visa, Mastercard y NaranjaX

El programa del evento abarcó debates y exposiciones sobre los principales desafíos y tendencias del sector. En el diálogo “Pagos en movimiento: la agenda de las marcas líderes”, participaron Gustavo Salerno (Cabal), Manuel Cascante (American Express), Gabriela Renaudo (Visa), Fernando González (Mastercard) y Pablo Caputto (NaranjaX).

La agenda incluyó una disertación sobre “El mapa de la ciberseguridad en América Latina y Argentina” a cargo de Walter Rissi, socio responsable de Consulting en KPMG Argentina. Además, el panel “Interoperabilidad y crecimiento: desafíos de la nueva adquirencia” reunió a Juan de la Torre (Fiserv), Emiliano Porciani (Payway Argentina), Juan Pablo D’Antiochia (Worldpay) y Patricia Furlong (Global Processing), quienes analizaron la evolución del mercado de adquirencia en el país y su impacto en el ecosistema de pagos.

Los directivos destacaron el crecimiento sostenido en el uso y aceptación de medios de pago digitales en los últimos años, así como la evolución del consumo. Subrayaron la importancia de la colaboración público-privada y la disposición al diálogo con reguladores y autoridades de todos los niveles del Estado. Entre los logros compartidos se mencionaron el Programa Pedí el POS, la eliminación de retenciones nacionales (IVA y Ganancias), la digitalización de propinas, las soluciones de pago en transporte, el bimonetarismo y la interoperabilidad.