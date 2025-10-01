En medio de dudas sobre el futuro de su negocio, un unicornio argentino anunció una recompra de sus acciones por USD 125 millones

La fachada de la compañía de tecnología argentina Globant es retratada en esta foto de archivo en Buenos Aires, Argentina, el 11 de enero de 2018. REUTERS/Agustín Marcarian.

El directorio de Globant aprobó un nuevo programa de recompra de acciones, autorizando la asignación de hasta 50 millones de dólares por trimestre, sujeto a un máximo agregado de 125 millones de dólares, “para la recompra de sus acciones ordinarias desde el cuarto trimestre de 2025 hasta el cuarto trimestre de 2026″.

En medio de dudas sobre las sostenibilidad de su negocio, en los últimos tiempos muy ligado a la IA, la empresa que fundaron en 2003, Martín Migoya, Guibert Englebienne, Néstor Noceti y Martín Umaran, y que se dedica al diseño de plataformas y herramientas para empresas, aseguró que la maniobra demuestra su “fuerte confianza en la estrategia a largo plazo”.

“Estoy viendo una reacción del 1% en el aftermarket, y la verdad que no es reacción. Por el momento podría decirse que el anuncio no convenció a nadie. El problema de la empresa parece un poco más profundo que la compra de acciones, Los empresarios, en general, emiten acciones... recompran cuando los precios son bajos“, le dijo a Infobae Gustavo Neffa, de Research for Traders.

“Como los precios de las acciones se destruyeron este año, están recomprando. No es una mala señal, al contrario, pero tiene que haber reacción. Refleja que el management y seguramente los principales accionistas creen los precios están subvaluados. Pero recomprar no soluciona los problemas. Creo que el problema es que no crece y por eso la facturación no está aumentando y probablemente tenga menos apoyo de Wall Street”, agregó el analista financiero.

En su reporte del primer trimestre, la empresa anunció que pasaba a proyectar una expansión superior al 20% a esperar apenas un 2% para el año. El fuerte recorte encendió alarmas.

Globant cotiza en el índice Nasdaq desde 2014. Este año, el precio de su acción, que hoy cerró en torno a los 57 dólares, registra una caída de más de 73 por ciento.

Qué dijo la empresa

“Mientras nuestro negocio continúa consolidándose, alineado a nuestra estrategia basada en una mentalidad que prioriza IA, vemos una importante oportunidad para ofrecer mayor valor a nuestros accionistas. Este programa de recompra de acciones demuestra nuestra fuerte confianza en la estrategia a largo plazo de Globant. Seguiremos construyendo un negocio innovador y en crecimiento, aumentando el valor que generamos para nuestros clientes y todos nuestros stakeholders”, afirmó Martín Migoya, cofundador, presidente y CEO de Globant.

Martín Migoya, CEO y cofundador de Globant. Foto: Erica Canepa/Bloomberg

“Este programa de recompra de acciones está respaldado por nuestra generación de cashflow y es un componente clave de nuestra estrategia disciplinada de asignación de capital. Al mismo tiempo que lo llevamos adelante, continuaremos invirtiendo en iniciativas estratégicas de crecimiento”, agregó Juan Urthiague, CFO de Globant.

Además se aclaró que el momento y el precio de las recompras, así como la cantidad efectiva de acciones recompradas en el marco del programa, quedarán a discreción de Globant y dependerán de una variedad de factores, incluyendo las condiciones del negocio y del mercado, el precio de la acción, los requisitos regulatorios y limitaciones, las necesidades y prioridades de liquidez corporativa, los requisitos legales y restricciones en los acuerdos que rigen nuestro endeudamiento, oportunidades de inversión alternativas, oportunidades de adquisición y otros factores.

“Las compras podrán realizarse de manera ocasional a discreción de la compañía. El programa de recompra de acciones permite recompras a través de distintos métodos, incluyendo, entre otros, recompras en el mercado abierto o programas acelerados de recompra de acciones. Globant no está obligada a recomprar un monto específico de acciones. El programa de recompra puede suspenderse o discontinuarse en cualquier momento o de manera periódica sin previo aviso”, destacó la empresa global que tiene 30.000 empleados, presencia en 35 países y clientes como Google, Electronic Arts y Santander, entre otros.