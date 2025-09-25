Economía

Volatilidad cambiaria: los supermercados del interior advierten que reciben listas con aumentos de precios de hasta 7%

Cámaras del sector manifestaron su preocupación por las listas precios con aumentos que llegaron por parte de yerbateras, harineras y aceiteras

Supermercados resaltaron la importancia de cuidar el consumo ante la caída de la demanda (EFE)

Tras la volatilidad cambiaria de las últimas semanas, las cadenas de supermercados del interior advirtieron tensiones con muchos proveedores por nuevas listas de precios que comenzaron a llegar a las sucursales, especialmente en los productos cuyos valores están más atados al dólar. Si bien las medidas de los últimos días lograron calmar los mercados y la divisa bajó -hoy cotiza a $1.345-, la estampida que tuvo luego del fracaso electoral en la provincia de Buenos Aires, que lo llevó a superar los $1.500, generó que algunas compañías, especialmente aceiteras, enviaran a los supermercados listas con subas en torno al 7 por ciento.

En ese sentido, en el sector expresaron preocupación y pidieron que se retrotraigan los aumentos, en un contexto de consumo deprimido. Sucedió, específicamente, en las cadenas del interior nucleadas en la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), ya que consultadas fuentes de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y varias de las principales grandes cadenas, el escenario en materia de nuevas listas está “tranquilo”.

Pero las cadenas del interior señalaron, en un comunicado de prensa: “Ante las actuales condiciones de volatilidad de los mercados, registradas en los últimos días, recomendamos extrema prudencia a los proveedores y aconsejamos a los asociados supermercadistas actuar de manera decidida en defensa de sus clientes, rechazando aumentos de precios especulativos”.

“A nuestros proveedores les sugerimos que observen atentamente lo que está sucediendo en el mercado y procedan en consecuencia, a aquellos que aumentaron sus precios para cubrirse de las fluctuaciones cambiarias de las últimas semanas, les pedimos que los retrotraigan, porque el mercado no reconocerá aumentos injustificados”, sostuvieron.

“A nuestros proveedores les sugerimos que observen atentamente lo que está sucediendo en el mercado y procedan en consecuencia", señala el comunicado (Imagen ilustrativa Infobae)

El presidente de FASA, Victor Palpacelli, aclaró que las subas provinieron fundamentalmente de las yerbateras, aceiteras y algunos molinos harineros. El incremento promedio que les llegó fue del 7%. Según explicó, se da en una situación compleja, donde la demanda aún no se ha recuperado.

En los mayoristas, en tanto, precisaron que hubo aumentos del 7% en aceites, galletitas, hasta 8%; yerba, entre 2,7% y 7% dependiendo la marca; alcohol etílico, 5,5%; y golosinas, 6%. Por el contrario, una empresa de cuidado personal bajó 2,5% sus precios.

“A quienes no aumentaron sus precios, más allá de situaciones puntuales justificadas, les decimos que los acompañamos en su actitud prudente, que además se ve plenamente justificada ante la caída de la demanda que todos estamos sufriendo”, continuó el comunicado de CAS y FASA. Y recomendaron: “A nuestros asociados, les aconsejamos no convalidar aumentos de aquellos proveedores que buscan cubrirse anticipadamente de una situación de crisis, que al día de hoy parece superada, considerando los acontecimientos recientes”.

“Los empresarios argentinos debemos erradicar totalmente el viejo habito de aumentar los precios ‘por si acaso’, en ese sentido seguiremos actuando como un ‘escudo protector’ para que nuestros clientes sigan confiando en nosotros”, reflexionaron.

A las autoridades les pidieron que actúen decididamente “para implementar las medidas que exige la actual situación del país, más allá de las urgencias electorales”. En esa línea, mencionaron defender el poder adquisitivo de la población, impulsar el consumo interno, incentivar la inversión y el empleo y encarar sin dilación las reformas impositiva y laboral.

“Los empresarios argentinos debemos erradicar totalmente el viejo habito de aumentar los precios ‘por si acaso’", afirman CAS y FASA (Imagen ilustrativa Infobae)

“Son algunas de las tareas a llevar adelante con urgencia, algo en lo que -sin lugar a dudas- contarán con el firme apoyo del empresariado nacional, en especial, de los Súper Argentinos”, afirmaron, al agregar: “A la población, le agradecemos la confianza que nos dispensa día a día visitando nuestros locales, la opinión pública es consciente de que no somos formadores de precios, que trasladamos los costos que nos imponen nuestros proveedores de productos y servicios, por ello, reiteramos que nuestra misión como supermercadistas, es brindar siempre el mejor servicio y los precios más convenientes del mercado”, concluyeron.

La evolución del consumo

El reclamo surge en un contexto adverso para los supermercados, por la preferencia de los consumidores a los comercios de cercanía. Al respecto, según Scentia, los supermercados de cadena, que representan uno de los principales canales de compra de los hogares, profundizaron en agosto una tendencia negativa que se repite en el acumulado anual, con descensos del 5,1% y 5,4%, respectivamente.

En este formato la caída se reflejó en la mayoría de las canastas, con bajas en bebidas con y sin alcohol (-12% y 11,5%), en productos de higiene (8%) y en alimentos (-5,6%), mientras que solo los productos impulsivos lograron una leve variación positiva de 1,2%.

Por el contrario, los autoservicios independientes exhibieron un mejor desempeño comparado con agosto de 2024, con alzas marcadas en alimentos (9,3%), limpieza de ropa y hogar (7,6%) y artículos de higiene y cosmética (11,5%), lo que evidencia un traslado de las compras hacia formatos de cercanía, que suelen captar demanda en contextos de ajuste.

