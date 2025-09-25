Con el dólar y el riesgo país en baja, el Gobierno ganó tranquilidad para llegar a las elecciones legislativas sin mayores sobresaltos

El presidente de Argentina, Javier Milei, saluda junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y la Secretaria General de la Presidencial, Karina Milei, durante la inauguración de la exhibición anual de la Sociedad Rural Argentina, en julio (REUTERS/Matías Baglietto)

El Gobierno ganó tranquilidad para recorrer las cinco semanas que restan hasta las elecciones legislativas. El ingreso de dólares tras la eliminación de retenciones y el espaldarazo inédito del Tesoro norteamericano lograron lo que parecía imposible el viernes último: pararon en seco la corrida cambiaria, junto a una fuerte reducción del riesgo país, que ayer volvió a derrumbarse hasta los 900 puntos básicos.

Las medidas y anuncios lograron detener la hemorragia de dólares que había empezado a sufrir el Banco Central. Se trató de un verdadero torniquete, tras haber dejado en el camino USD 1.100 millones a fines de la semana pasada con el propósito de defender el techo de la banda cambiaria. Por ahora, a pesar de las especulaciones, el Tesoro no estaría comprado divisas, pero se espera que lo haga en las próximas jornadas.

La caída del tipo de cambio fue de 10% en estos últimos tres días. El dólar oficial pasó de $1.515 en Banco Nación al cierre de la semana pasada a $1.360. El Gobierno dispuso que los primeros USD 7.000 millones que liquide el campo no pagarán retenciones, una medida inédita desde que se reimplantó este impuesto a las exportaciones en el 2002.

Por lo pronto, ya se registraron USD 4.180 millones del agro para entrar sin retenciones. Todo hace suponer que en los próximos el cupo definido por el Gobierno se completará. Esto lleva al interrogante sobre si será posible mantener la estabilidad cambiaria en las últimas semanas antes de las elecciones legislativas y evitar que el dólar regrese al techo de la banda. Las tensiones típicas de estos procesos seguramente gatillarán un regreso de la demanda por divisas, al tiempo que la oferta volverá a ser escasa.

Pero por ahora falta y la liquidación de divisas continuará siendo significativa en las próximas jornadas. Esto llevó a analistas como Pablo Lazatti, CEO de Insider Finance, a estimar que la cotización podría ubicarse en el rango de $1.275 a $1.350 en las próximas jornadas.

Por lo pronto, los mercados estarán atentos a que el Tesoro compre dólares para fortalecer las reservas. En los últimos días no lo hizo a pesar de la caída del tipo de cambio. Posiblemente el equipo económico no se quiera apurar hasta comprobar que el dólar se encuentra en una zona de equilibrio que pueda sostenerse en el tiempo.

El otro gran impacto de los anuncios fue la fuerte disminución del riesgo país. Los bonos en dólares tuvieron otra gran jornada, con subas que superaron el 5%, mostrando incluso un comportamiento mucho mejor que las acciones.

Los detalles divulgados por el Tesoro norteamericano sobre las posibilidades de ayuda a la Argentina entusiasmaron a los inversores, lo que llevó a otra importante reducción del riesgo país. Claro que para pasar de los 900 puntos actuales a menos de 600 (lo que permitiría a la Argentina volver a los mercados) hay un camino extenso.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent (REUTERS/Al Drago)

El titular del Tesoro, Scott Besssent, anunció ayer a la mañana varias alternativas de manera explicita: un swap de monedas por USD 20.000 millones, la posibilidad de comprar bonos argentinos en el mercado primario o secundario, como también nuevas líneas de crédito.

Sin embargo, el funcionario también aclara que los avances en la negociación serán “posteriores a las elecciones legislativas”. Por lo tanto, una de las dudas que despertó esta frase es qué podría suceder en caso que el resultado no sea favorable para el Gobierno. El antecedente es de 2019: cuando Mauricio Macri perdió la PASO a manos de Alberto Fernández, automáticamente el FMI suspendió nuevos desembolsos.

Si bien el Gobierno ganó tranquilidad para llegar mejor parado a los comicios del 26 de octubre, es evidente que los inversores estarán pendientes del resultado para redoblar su apuesta por los activos argentinos. Una derrota parecida a la de la provincia de Buenos Aires desataría nuevamente el nerviosismo de los mercados y también pondría en dudas la voluntad del gobierno de Donald Trump en brindar financiamiento a la Argentina.