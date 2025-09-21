Economía

Las ventas de indumentaria cayeron 12% durante la liquidación de invierno

El debilitamiento del consumo, la presión impositiva y la competencia importada agravan el panorama para las empresas del sector

Guardar
7 de cada 10 empresas
7 de cada 10 empresas de indumentaria reportaron resultados negativos en el período julio-agosto

Las ventas de indumentaria cayeron 12% interanual durante la temporada de liquidación de invierno, marcando el nivel de la crisis sectorial. Como resultado, las empresas ajustan plantillas de personal y aumentan las tensiones en la cadena de pagos.

De acuerdo a datos de Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), 7 de cada 10 empresas reportaron resultados negativos en el período julio-agosto, consolidando una tendencia que ya se había observando y que afecta tanto a la actividad comercial como a las perspectivas de recuperación.

Se trata de un bimestre donde los descuentos por liquidación, las vacaciones de invierno, el aguinaldo y el Día del Niño suelen dar impulso a las ventas, pero no fue el caso este año.

Aumentaron las tensiones en la
Aumentaron las tensiones en la cadena de pagos del sector

El retroceso en las ventas se refleja en los balances y genera dificultades operativas para las empresas. La contracción de la demanda se posicionó como el principal obstáculo, señalada por el 80% de las compañías, lo que representa un incremento de cuatro puntos porcentuales respecto al bimestre previo.

Este debilitamiento del consumo generó un desequilibrio entre la producción y el volumen de ventas, provocando un aumento del exceso de stocks: la preocupación en este sentido creció 11 puntos porcentuales, lo que evidencia la acumulación de mercadería sin salida.

Demanda y precios

La caída del consumo imposibilita el traslado de los aumentos de costos a los precios finales. El 56% de las empresas absorbió completamente los incrementos salariales, mientras que un 25% solo logró transferirlos de manera parcial, lo que resalta la fragilidad del poder de compra de los consumidores. Ello explica que en agosto, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec, el rubro Prendas de vestir y Calzado haya registrado una baja del 0,3%.

Vale mencionar que el aumento de costos se ubicó como el segundo problema más relevante, aunque su peso relativo disminuyó en comparación con el bimestre anterior.

La caída del consumo imposibilita
La caída del consumo imposibilita el traslado de los aumentos de costos a los precios finales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector también enfrenta desafíos adicionales, como la competencia desleal de productos importados, la presión impositiva y los retrasos en la cadena de pagos. Los atrasos frecuentes en los pagos alcanzaron el 21% de las respuestas, cinco puntos porcentuales más que en la medición anterior, marcando el nivel más alto registrado hasta el momento.

Al mismo tiempo, la proporción de empresas que no experimentan atrasos significativos descendió del 53% al 49%.

En este contexto adverso, las compañías recurrieron a ajustes en su dotación de personal. Los despidos aumentaron tres puntos porcentuales, representando el 19% de las medidas adoptadas, mientras que la no reposición de vacantes por jubilaciones o renuncias se mantuvo como la estrategia más utilizada, con un 24%.

Lo que queda del año

De cara al resto de 2025, el pesimismo predomina entre los empresarios del sector. Las expectativas negativas se incrementaron de manera significativa y solo un 14,7% de las firmas prevé una mejora en sus ventas en los próximos meses.

Las proyecciones desfavorables, tanto “malas” como “muy malas”, continúan en ascenso, mientras que las expectativas positivas se redujeron de forma notable.

Es en este contexto, con importaciones provenientes de China al alza, que CIAI prepara una ley “anti Shein” a fin de competir en igualdad de condiciones con este tipo de plataformas asiáticas de ultra fast fashion.

La propuesta busca que la ropa asiática pase por un proceso de control destinado a verificar que los insumos empleados en su fabricación no causen contaminación ambiental ni sean tóxicos. La inquietud abarca también la práctica de dumping, los precios extremadamente bajos y la calidad deficiente de los productos.

Luego de cumplir con estos controles, que quedarían a cargo de la ANMAT, las prendas estarían sujetas a los aranceles e impuestos aplicables en Argentina, como el IVA e Ingresos Brutos.

Claudio Drescher, presidente de la CIAI, señaló que mantienen contacto con representantes de Francia para coordinar acciones con los sectores textiles de México y Brasil, con el objetivo de impulsar una ley similar en esos países. En Francia, el parlamento ya había adoptado medidas para proteger su industria textil y reducir el impacto ambiental de la producción.

Temas Relacionados

ventasindumentariaconsumoropaEconomía-ArgentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Economía en modo low cost: las estrategias de la clase media para subsistir a la crisis y la incertidumbre

Ante la pérdida de ingresos reales, los especialistas analizan cómo los sectores con ingresos en torno al promedio modificó sus patrones de consumo tanto dentro como fuera del país

Economía en modo low cost:

Una buena para la economía y el ingreso de dólares: el poder de compra de la soja tocó su máximo del último año

Un informe precisó las razones que empujaron al mercado a valores 27% más altos desde la reducción permanente de los derechos de exportación

Una buena para la economía

Una histórica marca inglesa de autos deportivos llegó a Argentina con 2 modelos híbridos accesibles y una coupé 100% eléctrica

MG se hizo famosa en la primera mitad del siglo XX por sus deportivos con flema británica. En 2007 fue comprada por SAIC y renació con autos electrificados. Llega a Argentina con 3 modelos y en 2026 traerán un SUV eléctrico de gran éxito en Europa

Una histórica marca inglesa de

Pablo Guidotti, ex viceministro de Economía: “Se debe ser más flexible con el tipo de cambio y priorizar el equilibrio fiscal”

El ex secretario de Hacienda y actual profesor pleno de la Universidad Torcuato Di Tella y su visión sobre el Presupuesto 2026. Los desafíos del gobierno de Milei ante el Congreso y los riesgos de la rigidez cambiaria

Pablo Guidotti, ex viceministro de

Clima de Negocios: En medio de la tensión Gobierno-bancos, irrumpe la tercera ola de fintechs expertas en innovar en la adversidad

Llegan a aportar foco en un mercado en gran medida consolidado. Del “vamos por todo” a la colaboración total con los “viejos”, al objetivo regional y la idea de crecer de manera sostenible

Clima de Negocios: En medio
ÚLTIMAS NOTICIAS
Rosario: un gendarme que trabajaba

Rosario: un gendarme que trabajaba como chofer baleó a una pareja que intentó asaltarlo

Economía en modo low cost: las estrategias de la clase media para subsistir a la crisis y la incertidumbre

Video: intentó robar una panadería de Ituzaingó pero un cliente lo frenó a golpes

Los 42K de la Maratón de Buenos Aires: así se vivió la fiesta runner que marcó el comienzo de la primavera

Las razones de la implosión del PRO en Diputados y a qué intereses responde cada sector

INFOBAE AMÉRICA
¿Está el mundo preparado para

¿Está el mundo preparado para una tormenta solar extrema?

América Latina descertificada: el fracaso regional y el narcoestado venezolano

Congresistas de EEUU criticaron a los países que decidieron reconocer al Estado de Palestina: “Sienta un precedente peligroso”

Israel dijo que el reconocimiento británico del Estado palestino es una “recompensa” a los terroristas de Hamas

Un video inédito de Nirvana en Tijuana sale a la luz tras 35 años y será subastado

TELESHOW
Así fue el emotivo reencuentro

Así fue el emotivo reencuentro de Benjamín Vicuña con Magnolia y Amancio: la foto que enterneció a todos

Nuevos datos oficiales del estado de salud de Thiago Medina después de 48 horas

El insólito lugar que buscó Wanda Nara para reencontrarse con Maxi López y su familia: de quién es la casa

Ovación y sorpresa en Madrid: Trueno cantó junto a Gorillaz su tema inédito “The manifesto”

La utopía de crear un Hamilton argentino: así es el musical que se propone contar la vida de Alberdi en clave de rap