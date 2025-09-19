Economía

Una provincia anunció el pago de un bono para sus empleados estatales: cuál será el monto y cuándo lo pagarán

La decisión se enmarca en un contexto de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. La medida contempla el desembolso de tres cuotas

Guardar
El gobernador Raúl Jalil encabezó
El gobernador Raúl Jalil encabezó el anuncio del pago extraordinario a los empleados estatales de Catamarca Photographer: Tomas Cuesta/Bloomberg

El pago de un bono especial para el personal estatal generó expectativas y debates en la provincia de Catamarca, donde la administración provincial confirmó una transferencia adicional de fondos para mejorar los ingresos públicos frente al deterioro salarial registrado este año. La medida, anunciada oficialmente por el gobernador Raúl Jalil, busca mitigar el impacto de la inflación sobre los trabajadores del Estado y derivó en nuevas demandas sindicales a nivel local.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Economía provincial, todos los empleados estatales de Catamarca recibirán una suma total de 120.000 pesos, distribuida en tres cuotas mensuales de 40.000 pesos durante octubre, noviembre y diciembre. El desembolso se formalizará antes del pago del medio aguinaldo, tal como figura en el cronograma oficial.

El anuncio, realizado este miércoles, fue confirmado por la administración provincial, que aseguró la inclusión de la totalidad de los empleados públicos en el beneficio.

La decisión surge en un contexto de caída del poder adquisitivo de los salarios estatales, tendencia que se registra desde fines de 2023, de acuerdo con declaraciones de representantes sindicales. El titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Catamarca, Ricardo Arévalo, describió la medida como “un paso positivo”, aunque insistió en la necesidad de una ampliación del alcance del bono.

Arévalo sostuvo que la prioridad ahora es que el beneficio también alcance a los empleados municipales, quienes registran los ingresos más bajos dentro del sector público local. “El pago también debe llegar a las y los trabajadores municipales, que son quienes tienen los salarios más bajos dentro de la administración del Estado”, expuso el dirigente sindical.

De acuerdo con la ATE Catamarca, la vía para financiar esta extensión sería la coparticipación provincial. El sindicato reclamó que los fondos pueden salir de los recursos que la provincia reparte entre los municipios, ya que permitirían aliviar el ingreso de los empleados municipales.

El reclamo se fundamenta en que, a pesar de algunos acuerdos salariales recientes entre municipalidades de Catamarca y sus trabajadores, persisten casos de municipios que mantienen atrasos en los pagos o no cumplen con los incrementos pactados. Uno de los ejemplos citados por Arévalo fue Chumbicha, donde —según fuentes sindicales— la primera cuota de un acuerdo firmado hace cuatro meses recién se abonará en septiembre. “No es el único caso; hay al menos en 3 o 4 municipalidades atravesadas por la misma dificultad. Por ello sería muy importante que el pago del bono llegue a este sector tan castigado”, enfatizó el Secretario General de ATE Catamarca.

Raúl Jalil, gobernador de Catamarca
Raúl Jalil, gobernador de Catamarca

El bono de 120.000 pesos, según lo dispuesto por la administración de Jalil, constituye una de las respuestas de la provincia ante la presión gremial y el reclamo de recomposición salarial por parte de los empleados estatales y sus representantes. El mecanismo prevé distribuir el beneficio de manera mensual, orientando el flujo de recursos al cierre del último trimestre del año.

¿Bono para municipios?

El Ministerio de Economía provincial no precisó detalles sobre los mecanismos de pago para los municipios, una cuestión que ahora concentra la atención sindical en la provincia. La instrumentación del bono y su posible ampliación siguen en discusión, mientras los trabajadores estatales provinciales aguardan la acreditación del primer tramo de la suma extraordinaria anunciada esta semana.

Las autoridades provinciales de Catamarca remarcaron que el pago del bono forma parte de una política orientada a aliviar la pérdida salarial que enfrentan los trabajadores del Estado en el marco de la actual coyuntura económica.Los recursos asignados tienen carácter excepcional y buscan mitigar los efectos de la inflación sobre los ingresos públicos, según trascendió de fuentes provinciales.

Temas Relacionados

bonoCatamarcaRaúl Jalilinflaciónsalariospoder adquisitivoúltimas noticias

Últimas Noticias

Tras las fuertes caídas de la última jornada, los bonos soberanos repuntan y el riesgo país retrocede 48 punto

Los activos de la deuda externa muestran variaciones positivas en el inicio de la jornada y el índice de riesgo exhibe una importante baja, aunque estén lejos de recuperar lo perdido el jueves

Tras las fuertes caídas de

Las prepagas definieron sus aumentos para octubre: cuánto subirán sus cuotas las principales empresas

La mayoría de las compañías aplicará ajustes en línea con la inflación de agosto, que ascendió al 1,9%. Dónde pueden consultar los afiliados

Las prepagas definieron sus aumentos

El ranking más esperado llegó con retraso: cuáles son los 10 autos más vendidos del mundo

Con más de 1.500 modelos que se venden en todo el mundo, la lista de los más elegidos muestra que un fabricante tiene 5 modelos entre los 10 más vendidos, con 4 SUV, 4 sedanes y 2 pick-ups

El ranking más esperado llegó

En agosto, la balanza comercial registró un saldo a favor de USD 1.402 millones

Las importaciones crecieron a mayor ritmo que las exportaciones pero el resultado general siguió siendo favorable. Qué números dejó cada rubro y la relación con los principales socios comerciales

En agosto, la balanza comercial

La tasa de desocupación se mantuvo en 7,6% en el segundo trimestre y creció la informalidad

Las diferencias regionales y de género marcan el acceso desigual al trabajo y evidencian que la recuperación no es homogénea en el país. Los puestos de trabajo informales aumentaron en 76.900 en el trimestre y en 413.900 en comparación con el año anterior

La tasa de desocupación se
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras las fuertes caídas de

Tras las fuertes caídas de la última jornada, los bonos soberanos repuntan y el riesgo país retrocede 48 punto

Día Mundial del Aperitivo: cuatro recetas fáciles para disfrutar antes de comer

La Justicia de Córdoba autorizó la adopción de un bebé que fue abandonado luego de una gestación subrogada

Cómo prevenir el Alzheimer: las cuatro recomendaciones de la neurociencia para cuidar el cerebro cada día

Pichetto habló sobre la crisis cambiaria: “Cuando te debilitás en lo político, en Argentina hay impacto en lo económico”

INFOBAE AMÉRICA
Diente de León, la sencilla

Diente de León, la sencilla planta silvestre que oculta un sofisticado sistema para dispersar sus semillas

El recorrido de Saint-Exupéry por Buenos Aires, la Patagonia y el Litoral, que dejó huellas en la creación de El Principito

Israel cerró dos pasos fronterizos con Jordania tras el ataque terrorista que mató a dos militares

La carrera por fabricar imanes de tierras raras fuera de China

El jefe de la inteligencia británica dijo que Vladimir Putin no quiere negociar la paz en Ucrania: “Nos está engañando”

TELESHOW
La increíble fobia que Marina

La increíble fobia que Marina Calabró superó gracias a la ayuda de Rolando Barbano: “La voy llevando bien”

El amor en la ruta de la fe: Pampita recordó cómo una peregrinación a Luján fue el inicio de su nueva relación

Noche de tensiones en el Team Lali de La Voz Argentina: quiénes siguen en el equipo y quién fue eliminado

Murió a los 80 años Yaco Monti, figura de la canción melódica y leyenda de San Luis

Los Pericos adelantan la primavera con un concierto íntimo en el Sheraton Pilar: “Será un show hitero”