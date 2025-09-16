Mercados: suben las acciones y los bonos argentinos tras la ratificación del objetivo de superávit fiscal

Los activos argentinos tienden a recuperar la tónica positiva en la plaza local y el exterior.

Las acciones y los bonos argentinos recuperan posiciones este martes, ante mejores expectativas en el plano financiero después de la presentación del Presupuesto 2026 que realizó anoche el presidente Javier Milei por cadena nacional.

El mandatario ratificó la base de superávit fiscal para la administración nacional, a la vez que anunció que se destinarán más recursos para gasto social, un ítem que debería facilitar el tratamiento legislativo de la llamada “ley de leyes”.

A las 10:50 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires gana 2,6%, en los 1.790.000 puntos, mientras que en el mercado cambiario el dólar operaba con ligera baja de siete pesos a 1.460 pesos.

Los castigados precios de la deuda soberana exhibían un rebote consistente de 2,5% en promedio para las emisiones en dólares -Bonares y Globales-, con un riesgo país todavía próximo a los 1.200 puntos básicos, en lo más alto desde octubre del año pasado.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 10:50 horas)

Los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares en Wall Street también son negociados con ganancias, encabezadas por Banco Supervielle, con un 5,1 por ciento.

Javier Milei presento los lineamientos del Presupuesto, 2026, donde particularmente llamó la atención las estimaciones para fin de 2025 para el dólar, ya que el Gobierno prevé un valor de $1.325 para diciembre próximo, cuando la cotización presente es de 1.467 pesos.

Para 2026, el tipo de cambio oficial mayorista esperado es de $1.423, mientras que el pronóstico oficial para la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) es de 10,1%. Además, se prevé un incremento real del PBI (Producto Bruto Interno) del 5 por ciento.

El economista Luis Secco afirmó que “un presupuesto equilibrado no resuelve los desafíos macro que hacen a un tipo de cambio desalineado que no permite acumular reservas, genera dudas sobre la capacidad de pagar los vencimientos de deuda en moneda dura, fuerza una política monetaria más contractiva y agrava la recesión. El ancla fiscal sigue siendo clave para aportar un marco de previsibilidad mayor que no se debería poner en juego, pero no es suficiente para reacomodar dinámicas que podrían acelerarse en las próximas semanas”.

“Si a esto último le sumamos lo que han afirmado las autoridades de que la política económica actual es la que tendremos hasta octubre, lo más probable es que la incertidumbre vaya in crescendo a medida que nos acerquemos a esa fecha visagra. Ya que cualquiera sea el resultado electoral, será difícil que el Gobierno pueda posponer una revisión integral del programa macro. De optar sólo por algunos retoques cosméticos, la confianza podría quedar afectada de manera casi irreversible”, añadió Secco.

Desde Max Capital precisaron que “el presidente Milei presentó el proyecto de Presupuesto 2026 por cadena nacional, enviándolo al Congreso para su debate. El mensaje central fue el compromiso del Gobierno con el superávit fiscal, definido como el ancla principal de la administración. Tras los recientes vetos a proyectos vinculados a jubilaciones, salud y educación, Milei destacó que el Presupuesto contempla aumentos reales en estas áreas: jubilaciones, de 5% interanual; salud, un 17%, y educación, 8 un% interanual”.

“El aumento en jubilaciones no implica un cambio en la fórmula de ajuste sino que se explica en parte por la trayectoria de desinflación asumida en el presupuesto, dado que las jubilaciones se actualizan con la inflación de dos meses de rezago”, apuntó Max Capital.

“Con un tono notablemente más moderado, con un mensaje principalmente direccionado a los potenciales votantes, Milei anunció el envío de un nuevo presupuesto al Congreso que contempla superávit primario y, al menos, equilibrio fiscal total”, definió un informe de Adcap Grupo Financiero.

“Subrayó la necesidad de lograr consensos para impulsar las reformas que el país requiere y manifestó su intención de trabajar codo a codo con gobernadores, legisladores y otros actores políticos. Sin embargo, más allá del tono conciliador, no hubo señales de una recalibración del programa económico, ni detalles de los supuestos macroeconómicos, que deberán precisarse en el mensaje oficial aún no publicado”, consideraron desde Adcap.