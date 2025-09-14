Economía

Hay 700.000 bonaerenses que comenzarán a recibir retenciones de Ingresos Brutos en billeteras: quiénes pagarán desde noviembre

Quiénes serán las personas físicas y empresas que utilizan billeteras virtuales y empezarán a pagar del mismo modo en que ya lo hacen en cuentas bancarias

Fernando Meaños

Por Fernando Meaños

Guardar
(Fuente)
(Fuente)

La decisión del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de empezar a retener el impuesto de los Ingresos Brutos a quienes cobran con billeteras virtuales entrará en vigencia el 1° de noviembre. Y sigue generando algunas confusiones que conviene aclarar.

Tras las elecciones provinciales, y al igual que otros 19 distritos, la provincia de Buenos Aires adhirió al Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago (SIRCUPA) un mecanismo en el que todas las provincias comparten la información y la recaudación para retener Ingresos Brutos en billeteras digitales. Se trata de un sistema similar al Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (SIRCREB), que se utiliza para las retenciones impositivas en las transferencias recibidas en cuentas bancarias

¿Quienes deberán comenzar a sufrir retenciones de Ingresos Brutos cada vez que reciban dinero en su billetera digital? Según ARBA, son 700.000 contribuyentes, tanto personas físicas como jurídicas, que están empadronados en Ingresos Brutos y que ya reciben esas retenciones cuando reciben dinero en sus cuentas bancarias.

Hay 2 millones de contribuyentes en Ingresos Brutos en la provincia de Buenos Aires. De ellos, hay 1,3 millón que se adhirieron al Régimen Simplificado de Ingresos Brutos, un sistema que unifica en un solo pago el monotributo (nacional) y el impuesto provincial y que no requiere la presentación de declaraciones juradas.

Para ese 1,3 millón de contribuyentes no habrá ningún cambio y no tendrán ninguna retención cuando cobren en billeteras. Solamente empezarán a pagar recibir las retenciones los 700.000 restantes que sí presentan su declaración jurada cada mes o están registrados en el Convenio Multilateral.

¿Cómo puede alguien saber si van a comenzar a retenerle? Es muy sencillo: quien hoy recibe retenciones por Ingresos Brutos cuando cobra en sus cuentas bancarias (CBU) a través del SIRCREB, también las recibirá cuando cobre en sus cuentas virtuales (CVU) a través del SIRCUPA. Salvo algún caso excepcional, esa será la regla a partir del 1° de noviembre.

Para poner un ejemplo: un comercio o un cuentapropista que hoy paga IIBB y le cobra a sus clientes con transferencias a una billetera, empezará a recibir retenciones del mismo modo en que ya lo hace si cobra con una cuenta de banco. Solamente lo evitará si se inscribe en el Régimen Simplificado, para lo cual hace falta tener domicilio fiscal en la Provincia, estar anotado en cualquier categoría de Monotributo y, naturalmente, ser contribuyente de IIBB.

Volver al “solo efectivo”

La escena es habitual. El comerciante le dice al cliente “no acepto tarjetas ni QR, pero sí me podés transferir”. Todos los tributaristas consultados por Infobae coinciden en que muchos de esos comercios volverán al “solo efectivo” o cobrarán por medios digitales añadiendo un recargo.

Para esos 700.000 contribuyentes, inscriptos en IIBB y que empezarán a recibir retenciones, hay una dificultad adicional. El sistema no distingue con claridad entre cobros recibidos por una venta de productos o servicios y los que llegan por otro motivo. Por ello, también es posible que tengan retenciones por cualquier otra recepción de dinero en sus billeteras, incluso las recibidas de familiares o amigos.

La normativa habla de algunas excepciones excluidas de la retención, como el cobro de planes sociales, intereses por cuentas remuneradas, indemnizaciones, seguros, reintegros por promociones, préstamos y otros casos más. Tampoco tendrán retenciones las transferencias hechas entre cuentas de un mismo titular.

Una aclaración adicional: por billeteras virtuales se entienden todas las cuentas con clave virtual (CVU), al estilo Mercado Pago, Personal Pay, Prex, Lemon, Claro Pay y otras. Quienes cobran en esas apps y están empadronados en Ingresos Brutos, comenzarán a recibir retenciones.

Algunas billeteras digitales ofrecen cuentas con clave bancaria (CBU), por lo tanto ya están haciendo retenciones en sus cobros cuando corresponde. Es el caso de Ualá, Naranja X o Cuenta DNI, la billetera del Banco Provincia.

Qué dice el Gobierno bonaerense

En ARBA explicaron que el objetivo de la medida es “ordenar el sistema y garantizar equidad: hasta ahora un contribuyente que operaba con un banco tenía retenciones, pero el que usaba billeteras no. Ahora todos van a tener el mismo tratamiento, como ya ocurre en otras 19 provincias”. Lo cierto es que para emparejar el sistema, se niveló extendiendo el cobro anticipado del impuesto en lugar de reducirlo.

Los reproches contra Ingresos Brutos son bien conocidos. Se trata de un impuesto “en cascada”, que afecta a todas las etapa de la comercialización, con alícuotas elevadas. En la Provincia de Buenos Aires llega al 5% para algunas actividades.

Los tributaristas también rechazan este cobro anticipado vía retención en cuenta que, en teoría, permite ser descontado al momento del pago del impuesto. Muchos contribuyentes, en todas las provincias del país, tienen millonarios saldos a favor que finalmente terminan sin ser utilizados, porque el trámite es engorroso y las devoluciones, cuando llegan, se diluyen por la inflación. En ese caso, el dinero retenido “a cuenta de” termina siendo un pago definitivo.

Por otra parte, resulta importante destacar que los cambios en Ingresos Brutos se limitan a esos 700.000 contribuyentes que hoy pagan el impuesto. Ningún otro usuario de billeteras virtuales va a tener cambio alguno en sus cobros.

Quien no está inscripto en Ingresos Brutos no tendrá ninguna retención, en ningún caso. También cabe recalcar que nunca se practican este tipo de retenciones a quienes hacen una transferencia sino a quienes las reciben.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, afirmó que “en la provincia de Buenos Aires no hay ningún impuesto nuevo ni se subió ningún tributo existente.”

“A nadie que use Mercado Pago para transferir plata a su hijo, a un amigo, a la abuela o al abuelo para comprar remedios, ARBA le va a sacar nada. Solamente los y las contribuyentes de Ingresos Brutos inscriptos en la Provincia y que vendan bienes o servicios, tendrán percepciones cuando reciban pagos por billeteras virtuales, igual que si fuese en una cuenta bancaria,” agregó.

“Se trata de una retención a cuenta de Ingresos Brutos, que después se descuenta al presentar la declaración jurada mensual. Si vos no sos contribuyente de Ingresos Brutos, es decir, si no vendés bienes ni servicios, no hay ninguna deducción ni percepción de ARBA,” dijo Girard.

Temas Relacionados

ARBAIngresos BrutosBilleteras

Últimas Noticias

El Gobierno está dispuesto a defender el techo de la banda cambiaria hasta las elecciones, mientras los mercados piden señales políticas

Las presiones sobre el dólar siguen y limitan la baja de tasas que impulsó Economía tras la elección en PBA. El BCRA tiene divisas líquidas suficientes para afrontar embates e incluso convencer a los inversores de que no apuesten en contra

El Gobierno está dispuesto a

Clima de Negocios: Las empresas pusieron freno de mano y las que cotizan en EEUU restaron USD 9.500 millones de valor en una semana

El resultado adverso para el Gobierno en las recientes elecciones bonaerenses intensificó la cautela empresarial, limitando las perspectivas de crecimiento, contratación y nuevas inversiones en el corto plazo

Clima de Negocios: Las empresas

En un accidente de escalada murió el físico y emprendedor argentino que ayudó a abrir las puertas de Silicon Valley a Milei

Junto a Demian Reidel, actual presidente de la empresa que administra las centrales nucleares de la Argentina, había contribuido al acercamiento de la comitiva argentina a la meca tecnológica de Estados Unidos

En un accidente de escalada

Cuáles son las provincias más caras para cargar nafta y cuánto cuesta llenar el tanque

El precio de los combustibles muestra amplias diferencias entre provincias. En algunas jurisdicciones, el tanque cuesta casi $20.000 más que en otras

Cuáles son las provincias más

El FMI, preocupado por el efecto de las stablecoins sobre el sistema monetario global y los fiscos nacionales

Destaca el potencial de ese y otros activos digitales para eficientizar pagos, pero alerta sobre el riesgo de que la proliferación de emisores privados fragmente y desestabilice el sistema internacional, erosione las bases fiscales de los países y facilite el lavado de dinero

El FMI, preocupado por el
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno está dispuesto a

El Gobierno está dispuesto a defender el techo de la banda cambiaria hasta las elecciones, mientras los mercados piden señales políticas

Clima de Negocios: Las empresas pusieron freno de mano y las que cotizan en EEUU restaron USD 9.500 millones de valor en una semana

Qué piensa en la intimidad Axel Kicillof luego de su victoria electoral más importante

Antonio Banderas reveló su rutina de running, la alimentación y estilo de vida que lo mantienen en forma luego de un infarto

Día del Hipertenso en la Argentina: las 7 recomendaciones del nuevo consenso de expertos

INFOBAE AMÉRICA
Daniel Noboa puso fin al

Daniel Noboa puso fin al Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela que facilitaba visas y residencias

Escribió en papelitos la muerte de su madre y, 15 años después, Andrés Neuman los publica: “En el poema podés ejercer la impudicia”

“Mussolini: hijo del siglo” es un torbellino audiovisual con inquietantes ecos en la actualidad global

Día del Hipertenso en la Argentina: las 7 recomendaciones del nuevo consenso de expertos

La ONU condenó la masacre de una pandilla en Haití que dejó más de 40 muertos y pidió que los culpables sean llevados a la justicia

TELESHOW
Magui Bravi le reveló a

Magui Bravi le reveló a Mirtha Legrand el prejuicio que enfrentó en sus primeros pasos en la actuación

Pampita frenó a Barbie Simons tras sus pícaros comentarios sobre Franco Colapinto: “Mirá esos abdominales”

Los llamativos looks de Sofía Gonet en su viaje por Nueva York: moda urbana, brillo y sofisticación

Mirtha Legrand impactó en su programa con un vestido verde y negro de paillette, bordados y cristales

En medio de su embarazo, Cami Homs fue a la cancha para alentar a José Sosa desde la tribuna