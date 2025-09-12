Si el dólar se acerca a los $1.470, el techo de la banda cambiaria, ¿el mercado se animará a desafiar al BCRA?

Foto de archivo - Frente superior del banco central de Argentina, en el centro financiero de Buenos Aires, Argentina. Sep 16, 2020. REUTERS/Agustin Marcarian

Los inversores se están acomodando a un cambio de las reglas del juego, impensable hasta hace una semana, donde el dólar sube hasta cerca del techo de la flotación y las tasas bajan de manera cotidiana.

El dólar sube en la Argentina mientras en Brasil baja a 5,39 reales el menor valor desde fin de marzo de 2024 y en México a $18,45 un precio que no conocía desde hace un año. Esta imagen era inimaginable cuando comenzó el año y se hablaba del peso sobrevaluado ante las demás monedas.

La carrera entre las tasas y el peso no tiene todavía un ganador, aunque ayer la divisa salió victoriosa. El dólar MEP subió 1,6% a $1.451 y el contado con liquidación, 0,7% a $1.446. El dólar blue dio un salto de $25 (+1,4%) a $1.410.

Lo curioso es que el “blue” es más barato que el dólar para el comercio exterior. En el Mercado Libre de Cambios con negocios por USD 404 millones, el dólar subió $8,50 (+0,6%) a $1.432. En una semana el tipo de cambio para exportadores mejoró 5,70% y, por supuesto, encareció las importaciones. El costo será una mayor inflación en septiembre, pero el Gobierno parece haber resignado ese objetivo para ganar las elecciones de medio término.

La estrategia hizo recordar a la frase filosófica de Hugo Moyano, el líder de los camioneros, que hace 15 años dijo que “un poco de inflación no hace mal. Peor sería tener deflación o estar en recesión”. El tiempo a veces iguala pensamientos opuestos; la frase describe lo que está sucediendo en el mercado.

Juan Nápoli, presidente de VALO y de Nápoli Inversiones, dijo que “el peso reaccionó a la elección mucho mejor que los bonos y acciones con lo cual el mercado cree que sigue entre bandas al menos hasta la próxima elección”.

Cabe aclarar que la banda superior es de $1.470 y una suba del dólar mayorista de 2,7% bastaría para perforarlos por eso no extraña la sospecha de qué, con dosis menores, el Tesoro está interviniendo. Entre el lunes y el martes, se estima que vendió USD 70 millones.

Según la consultora F2 de Andrés Reschini “esta vez la variación en el tipo de cambio no compensó la caída en el nivel de tasas y los ajustes en futuros de dólar fueron, en mayor medida, positivos. De todas maneras, las implícitas volvieron a comprimir y con mayor acento en el tramo corto arrastradas por el comportamiento de la curva pesos. El volumen de operaciones no llegó a 1,3 millones de contratos y el interés abierto cerró con un incremento de 60 millones. Aunque en menor medida que en la rueda anterior, fin de mayo volvió a destacarse en el tramo largo con una variación en el IA contra la jornada previa de +78,3 millones”.

Los exportadores comenzaron a entusiasmarse con los nuevos valores. El panorama semanal de la Bolsa de Cereales sobre la soja señaló que “en función de los datos relevados hasta el momento, se espera una disminución del área sembrada del 4,3 %. Se proyecta una caída interanual en la superficie destinada a la oleaginosa, aunque, el área se mantendría como la segunda más elevada de los últimos cinco ciclos y superaría el promedio del mismo período. La reducción estaría explicada principalmente por una menor intención de siembra de soja de primera frente a cultivos como maíz y girasol”. En otras palabras, la mejora de los ingresos del agro vendrán por el crecimiento del maíz, trigo y girasol.

Las tasas de interés a todo esto. Siguieron impulsadas a la baja. El Banco Central disminuyó el costo de la caución a 33%, mientras la TAMAR, la tasa que se paga por depósitos a plazo fijo de 30 días por más de $1.000 millones, se redujo a 59% contra 65% de la rueda anterior. Los plazos fijos para ahorristas estaban por debajo de 50%. Hay bancos de primera línea que pagan poco más de 40%.

Las LECAP con la suba de sus cotizaciones, avalaron la caída de las tasas. No hay más rendimientos por encima de 4% efectivo mensual. Hace dos ruedas rozaban 5%. Ayer las tasas hasta fin de diciembre estaban en 3,3% efectivo mensual. Enero y febrero rendían 3,7%.

Los bonos que ajustan por CER tuvieron alzas de hasta 1,75% previendo que el costo del nuevo esquema será una inflación más alta.

Los bonos soberanos no la pasaron bien y son, junto a la Bolsa, los eslabones endebles de la incertidumbre electoral. La caída de los Globales con ley Nueva York fue de hasta 1,7% y el riesgo país llegó a 1.024 puntos básicos.

Las acciones tuvieron una apertura cautelosa, pero al alza y terminaron con bajas generalizadas. El S&P Merval de las líderes, perdió 1,1% en pesos y 1,7% en dólares por el alza del CCL. Supervielle perdió 4,63%; Transportadora Gas del Norte, 3,48% y Edenor, 3,40%.

Tampoco le fue bien a los ADR -certificados de tenencia de acciones argentinas que cotizan en las Bolsas de Nueva York en pesos a la cotización del CCL- con un predominio de bajas liderado por Banco Supervielle con 5,4% y Edenor con 3,8%.

Para hoy se espera que siga la volatilidad en los activos de riesgo y la pregunta es si los inversores se animarán a llevar al dólar por encima de $1.470 donde los aguarda un Banco Central con la cobertura que le dio el FMI de USD 14 mil millones para vender.