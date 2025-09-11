Las cuatro claves que sostienen a Wall Street en sus máximos históricos

Los negocios bursátiles prosperan en EEUU, ante la lectura de datos macroeconómicos y la expectativa de baja de tasas.

Las acciones estadounidenses subieron este jueves a nuevos niveles máximos, mientras los inversores digerían los datos de inflación y una revisión de las cifras de empleo de Estados Unidos, que mostraron una mayor debilidad del mercado laboral que podría restablecer las expectativas de recortes en las tasas de interés.

El Promedio Industrial Dow Jones supera los 46.000 puntos, en un techo histórico, para anotar un beneficio de 8,3% en 2025. El S&P 500, en récord próximo a los 6.600 puntos, gana 11,8% en lo que va del año, mientras que el panel tecnológico Nasdaq, sobre los 22.000 puntos, suma 14% en 2025.

A priori, la expectativa de una rebaja de las tasas de interés de referencia que dispondrá la Reserva Federal de EEUU (Fed) a partir de septiembre -hoy en 4,5% anual- le está dando sustento a la serie ganadora en las bolsas de Nueva York. Al menos, esta visión es la que está predominando en el mercado. Con un menor costo del dinero, los agentes financieros prevén que se le dará impulso a la actividad económica y al empleo, lo que representará una mejora en los márgenes de las empresas cotizantes. Además, una mayor liquidez liberada será captada en buena parte por los negocios en Wall Street.

4 factores alcistas para Wall Street

1- Inflación en EEUU. La inflación minorista de agosto estuvo prácticamente en línea con lo esperado. A nivel interanual, el incremento fue de 2,9%, un leve aumento contra el 2,7% de julio. Mientras, la medición mensual tuvo una suba de 0,3%, apenas por encima de lo estimado y con leve aceleración respecto al julio, cuando anotó 0,2 por ciento.

La suba de los precios no alteró las expectativas de una serie de recortes por parte de la Reserva Federal. Según el indicador FedWatch que elabora CME, el 89,1% de los analistas actualmente espera un recorte de 25 puntos básicos, mientras que el 10,9% apuesta por una reducción de 50 puntos. Además, se consolidó una posibilidad por encima del 80% a que haya recortes en las tres reuniones que restan en lo que va de 2025.

En EEUU, los índices bursátiles se aproximaron nuevamente a máximos históricos impulsados por la especulación de que la Fed reducirá las tasas de interés

“A pesar de la lectura del CPI, rápidamente compensada por débiles señales laborales, Wall Street responde positivamente ya que se considera que no frenaría a la Fed“, comentó el economista Gustavo Ber.

Los expertos de Balanz Capital apuntaron que “en este momento el mercado da por descontado el corte de 25 puntos básicos para la reunión de la Fed el próximo miércoles y espera tres recortes en total para 2025 (-75 puntos básicos)“.

“Los mercados globales reaccionaron con fuerza a la inesperada caída del índice de precios al productor (PPI por sus siglas en inglés o inflación mayorista) en EEUU, que retrocedió -0,1% en agosto frente al +0.3% esperado, su primera baja en cuatro meses”, explicó Felipe Mendoza, analista de mercados financieros de ATFX Latam.

2- Mercado laboral. En este caso, el principal mercado del mundo no está capitalizando un dato positivo, sino negativo. Los datos del mercado laboral publicados el martes por la Oficina norteamericana de Estadísticas Laborales mostraron que la economía estadounidense probablemente creó 911.000 empleos menos de lo previsto en el período de doce meses hasta marzo de 2025, una revisión más drástica de lo previsto. Los economistas que siguen a Bloomberg esperaban que los datos mostraran una reducción de alrededor de 680.000 empleos en la economía durante ese período.

Pese a una ralentización en la mejora de la inflación en los EEUU, los operadores descuentan casi tres recortes de la tasa de la Reserva Federal en lo que resta del año

La actualización, por lo demás regular, adquirió mayor relevancia económica y política de lo habitual, ya que prevalece el debate sobre cómo reaccionará la Fed a los datos tras una serie de indicadores que dan indicios de desaceleración del mercado laboral.

“Hasta el momento, estas señales convencieron a los operadores de que se avecina un recorte de las tasas de interés cuando los responsables de la política monetaria de la Fed se reúnan la próxima semana. Ahora, la pregunta se centra en la magnitud de la reducción y si esto beneficiará a las acciones”, evaluó Yahoo Finance.

3-Pujanza de las tecnológicas. También está en el punto de mira el avance de los precios de los títulos de las compañías tecnológicas, que son los que dominan la dinámica alcista del mercado. Ejemplo de ello fue el ascenso de 35% en las acciones de Oracle este miércoles. El fundador del gigante tech, Larry Ellison, se convirtió en el hombre más rico del mundo.

“En el plano corporativo, Oracle sorprendió con ingresos cloud de US$7,280 millones y un histórico acuerdo con OpenAI por USD 300,000 millones en capacidad de cómputo, desatando un rally en tecnológicas que contagió a Nvidia (+33,4% en 2025) y TSMC (+13,8%)”. Las acciones de Alphabet (Google) escalan 25,8% este año.

4- Menor costo de endeudamiento del Gobierno. El plano fiscal es un motivo de preocupación para los inversores, debido al cuantioso déficit previsto con la administración de Donald Trump. En este aspecto, los rendimientos de los bonos del Tesoro mostraron una caída de 6% en el último mes y la tasa de los bonos a dos años permaneció en su nivel más bajo desde 2022 (3,4% anual), una tendencia que ayudaría a hacer más accesible el financiamiento.