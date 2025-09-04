Economía

Extienden Electro Fans hasta el domingo: cómo aprovechar al máximo las ofertas para comprar electrodomésticos

Los principales retailers del país sumaron más días de rebajas y facilidades de pago en diversas categorías de consumo masivo. Los descuentos llegan al 70% y hay financiación. Cómo fue la performance hasta ahora

Guardar
Los descuentos de Electro Fans
Los descuentos de Electro Fans se extendieron hasta el 7 de septiembre en todo el país

La séptima edición de Electro Fans sumó cuatro días adicionales a su cronograma original. Tras tres jornadas de descuentos especiales, el evento extendió su vigencia hasta el domingo 7 de septiembre. Las ofertas abarcaron todos los canales de Casa del Audio, Cetrogar, Coppel, Frávega, Hendel, Megatone.net y On City, tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales.

Las cadenas destacaron un desempeño superior al de una semana habitual, con fuerte impulso en rubros como lavarropas, cocinas, lavavajillas, equipos de audio, tablets, pequeños electrodomésticos y muebles. En materia de logística, el retiro en sucursal concentró el 70% de los pedidos, mientras que las visitas a los sitios web crecieron más de un 50% frente a una semana típica.

Los primeros tres días reflejaron un buen nivel de ventas en unidades, aunque en algunas cadenas remarcaron que la facturación cayó, ya que se está vendiendo más pero producto de los bajos precios. Las empresas aplicaron precios agresivos para estimular la demanda en un escenario de bajo poder adquisitivo, aunque preocupa el escenario en materia de rentabilidad y la reposición de la mercadería. “Estamos rifando el stock”, admitieron en una de las cadenas, en referencia a la estrategia de priorizar la rotación de mercadería frente a la rentabilidad.

El ticket promedio ronda los $300.000 y cayó respecto de evento anteriores y de lo que algunas empresas habían proyectado para este Electro Fans.

Cómo aprovechar las promociones

La propuesta de Electro Fans incluye descuentos de hasta 70% y planes de hasta 12 cuotas sin interés en electrodomésticos, tecnología, celulares, artículos de gaming, bazar, cuidado personal, colchones, herramientas y productos para bebés. También se sumaron opciones de envío gratis y la posibilidad de retiro en sucursal, modalidad que concentró el 70% de los pedidos.

El público mostró un comportamiento selectivo. Aprovechó las cuotas para electrodomésticos de alto valor, como lavarropas, cocinas, lavavajillas y televisores, mientras que en las categorías de pequeños aparatos de cocina y cuidado personal la decisión de compra estuvo más vinculada a los descuentos directos.

Ofertas destacadas

Durante la semana, los sitios oficiales de las cadenas y el portal www.electrofans.com.ar reunieron miles de productos con beneficios exclusivos. Entre las promociones más buscadas figuraron:

  • Heladeras y freezers con rebajas de hasta 40% y 12 cuotas sin interés.
  • Celulares de última generación con descuentos de hasta 35% y financiamiento en 6 y 12 pagos.
  • Notebooks y tablets con hasta 30% menos y entrega rápida en sucursal.
  • Lavarropas y cocinas con rebajas cercanas al 25% y promociones bancarias adicionales.
  • Aires acondicionados y equipos de climatización, con cuotas sin interés en plena temporada de preventa.
  • Artículos de gaming, como consolas y accesorios, con descuentos de hasta 20% y envío gratis.
  • Pequeños electrodomésticos (pavas eléctricas, licuadoras, tostadoras) con rebajas de hasta 50%.

Impacto en el consumo

El atractivo de las promociones no disimuló la tensión del mercado. La demanda creció en cantidad de unidades, pero el valor de la facturación se redujo frente al año pasado. El consumidor optó por compras puntuales, priorizó precios bajos y financiamiento accesible, y dejó en segundo plano productos de mayor valor unitario.

“Estamos rifando el stock”, admitieron
“Estamos rifando el stock”, admitieron fuentes del sector sobre la estrategia de precios bajos

Con la extensión hasta el domingo, las cadenas buscaron sostener el impulso y atraer a los compradores que esperaron al último momento para aprovechar las rebajas.

Estrategia de las cadenas

Los gerentes de marketing coincidieron en destacar el alcance del evento. Juan Manuel Almeida, de Cetrogar, señaló que la gente confió en la fecha para renovar sus electrodomésticos. Macarena Guerrero, de Frávega, indicó que se ofrecieron más de 135.000 artículos a través de 750 vendedores, lo que potenció las ventas digitales hasta superar la mitad del total.

Mariano Arancio, de On City, resaltó que la empresa amplió ofertas en miles de productos y cientos de categorías en sus más de 210 sucursales. Agustina Montelli, de Coppel, explicó que reforzaron el stock y ampliaron el catálogo para consolidar la venta digital, que representó una porción central de la facturación total.

El consumidor frente a las promociones

El perfil de los compradores mostró un comportamiento defensivo. Muchos priorizaron las promociones de hasta 70% de descuento para cubrir necesidades del hogar en medio de ingresos ajustados. El financiamiento en 12 cuotas sin interés permitió extender el gasto en el tiempo, mientras que el retiro en sucursal redujo costos adicionales.

Los analistas del sector remarcaron que el auge de estas estrategias respondió a un escenario donde la liquidez de las familias es baja y las compras se concentran en fechas específicas. El esquema de descuentos agresivos más cuotas resultó determinante para sostener la actividad comercial.

La prórroga hasta el 7 de septiembre fue la respuesta de las cadenas al interés del público en los primeros días. La expectativa es mantener el ritmo en las jornadas finales, con foco en televisores, lavarropas, celulares y aires acondicionados, los rubros más demandados.

Temas Relacionados

Electro Fansconsumoelectrodomésticosretailersúltimas noticias

Últimas Noticias

Siguen los planes de financiación a tasa 0% para comprar autos 0 km, pero con restricciones: cuáles son las ofertas de septiembre

Con volúmenes acotados de unidades que permita seguir ofreciendo autos 0 km a tasa 0% en un mercado que mantiene el costo financiero muy alto, los fabricantes apuestan un mes más por el crédito como herramienta de ventas

Siguen los planes de financiación

Desregulación: el Gobierno habilitó a los kioscos de diarios a funcionar como operadores postales

La normativa elimina restricciones y pretende que puedan ofrecer un nuevo servicio ante la crisis del sector

Desregulación: el Gobierno habilitó a

El Gobierno de Francia aseguró que luchará para mejorar las salvaguardas del acuerdo con el Mercosur que apoya el resto de la UE

La vocera del gobierno de Macron remarcó que “la batalla continúa”

El Gobierno de Francia aseguró

Dólar hoy en vivo: a cuánto abre este jueves 4 de septiembre y cuál es el precio minuto a minuto

El dólar inicia la jornada con el oficial en $1.375 y el blue en $1.370, mientras el riesgo país alcanza los 898 puntos básicos

Dólar hoy en vivo: a

Rusia castiga a Armenia por su acercamiento a Europa: redujo a la mitad los intercambios comerciales

El Kremlin prevé un volumen anual de 6.000 millones de dólares, una cifra menor al 50% comparada con 2024

Rusia castiga a Armenia por
ÚLTIMAS NOTICIAS
Quién es el empresario que

Quién es el empresario que le ganó una dura batalla en la Corte al Sindicato de Camioneros por un bloqueo a su pyme

El Gobierno expulsó a José Noriega, el agente del régimen de Nicolás Maduro que ingresó al país

Siguen los planes de financiación a tasa 0% para comprar autos 0 km, pero con restricciones: cuáles son las ofertas de septiembre

Detuvieron a dos sospechosos por el robo a la familia del futbolista Erik Lamela en Vicente López

10 looks icónicos de Giorgio Armani en la alfombra roja, de Demi Moore a Cate Blanchet

INFOBAE AMÉRICA
De opositor a chavista: la

De opositor a chavista: la traición de José Gregorio Noriega, el agente del régimen de Nicolás Maduro expulsado de la Argentina

La dictadura de Cuba culpa a la falta de divisas por los apagones, que este jueves alcanzarán a casi la mitad de la isla

El Gobierno de Francia aseguró que luchará para mejorar las salvaguardas del acuerdo con el Mercosur que apoya el resto de la UE

Una prestigiosa historiadora francesa polemiza con el Louvre por la restitución de obras a África

Rusia castiga a Armenia por su acercamiento a Europa: redujo a la mitad los intercambios comerciales

TELESHOW
Así fue el reencuentro de

Así fue el reencuentro de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa después de dos meses y en medio de rumores de separación

La boda de Valeria Mazza y Alejandro Gravier según Giorgio Armani: musa, arte, estilo y una galera desobediente

La primera salida de soltero de Nico Vázquez después de su divorcio de Gimena Accardi: a dónde fue y con quién

Bautista Vicuña mandó al frente a Pampita y expuso su debilidad en Los 8 Escalones: “Media floja”

El desgarrador recuerdo de Cecilia Milone a Chico Novarro en el día que hubiera cumplido años: “Yo soy tuya, renacé”