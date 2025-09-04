En medio del proceso de venta, Carrefour compró una importante cadena de supermercados del interior del país

El anuncio se realizó en momentos en los que la cadena francesa está buscando un socio o comprador para su operación en la Argentina ECONOMIA CARREFOUR

En medio del proceso de venta de su operación en la Argentina, Carrefour Argentina anunció la adquisición de 16 sucursales de una reconocida cadena de supermercados del interior del país, con el objetivo de consolidar su posición de liderazgo a nivel federal, anunció el grupo de origen francés. Se trata de Super A, con amplia presencia en la provincia de Mendoza.

“En las próximas semanas se realizará el cambio en la imagen de las tiendas, que empezarán a operar bajo el modelo Carrefour Express durante septiembre. Los 60 trabajadores locales pasarán a sumarse a la nómina de la multinacional, que sólo en Argentina emplea a más de 17.000 personas”, precisó la empresa.

Además, remarcó: “Somos la única cadena de supermercados que supera las 700 sucursales propias en Argentina. Nuestro objetivo es ser el retail preferido en cada barrio de las 22 provincias en las que estamos presentes. Seguimos sólidos con nuestro modelo de negocio; con la compra de estas nuevas sucursales, ya duplicamos la cantidad de aperturas previstas en Express para todo el año”, expresó David Collas, director ejecutivo de Carrefour Argentina.

Por otra parte, la empresa anunció que con la inauguración de un Express hoy en el centro de la ciudad de Córdoba, Carrefour Argentina superó las 500 sucursales de este tipo, con el objetivo de consolidar su posición de liderazgo a nivel federal. Este año, la empresa abrió otras 18 tiendas de este formato, que incluye dos nuevas sucursales en Salta, las primeras en esa provincia.

De esta manera, “la compañía avanza en el plan de expansión 2025-2027, periodo en el que proyecta abrir 100 nuevas sucursales y generar 2.500 nuevos empleos. Se trata así de una inversión estimada de 300 millones de dólares, tal como fue anunciado en octubre de 2024″, agregó en el comunicado.

Este anuncio se realiza en momentos en que el grupo en la Argentina está en proceso de venta o de búsqueda de un socio para su operación local, con el objetivo de focalizarse en los mercados de Francia, España y Brasil.

Fuentes cercanas a la operación señalaron que se trata de un proceso incipiente que podría demorarse durante varios meses y cuyo resultado no implica necesariamente la venta de la compañía local. Explicaron que técnicamente el mandato corresponde a la valuación de los activos en la Argentina y que podía concluir en la venta o no de la operación local, aunque afirmaron que no corría peligro la continuidad del negocio ni las fuentes de trabajo.

La búsqueda de un comprador para una empresa del tamaño de Carrefour resultará un proceso largo, que podía demorar varios meses y en algunos casos más de un año. El primer paso consiste en la confección de una short list de candidatos y el segundo en el data room, en el cual la parte vendedora debe presentar sus números a los potenciales compradores. Una vez cumplidas estas etapas, recién después llega el momento de la presentación de ofertas.

Desde que se conoció la noticia, trascendió que son varios los grupos que están interesados en el negocio. Entre ellos, los dueños de los supermercados Coto, Día y Changomás. Otro de los que se habría anotado en la carrera es el Grupo One, que lidera Manuel Antelo, dueño de Car One y quien decidió traer a la Argentina a la marca de ropa deportiva Decathlon, cerca de abril su primer local a fines de octubre.

Otros nombres que suenan son los del fondo de inversión Inverlat-los dueños de Havanna- y el grupo Newsan, que lidera Rubén Cherñajovsky. También los dueños de La Anónima.

Carrefour desembarcó en la Argentina en 1982, con la apertura de su primer hipermercado en San Isidro, y rápidamente se convirtió en una de las cadenas líderes del mercado local. En los años 90, la empresa consolidó se afianzó en el mercado argentino y, de la mano del 1 a 1 y el boom del consumo, el negocio se convirtió en uno de los más rentables del grupo francés a nivel mundial. Con ventas que rondan los US$6000 millones anuales y más de 17.000 empleados, en la actualidad Carrefour es la cadena de mayor presencia a nivel nacional.