Electro Fans: cómo comprar en cuotas y con descuentos de hasta 70% en tecnología y electrodomésticos

El evento incluye compras en sucursales físicas y plataformas online, con entrega en todo el país.

Este lunes arrancó una nueva edición de Electro Fans, el evento de promociones dirigido a quienes buscan renovar tecnología y electrodomésticos con financiamiento accesible y rebajas marcadas. La convocatoria se extiende del 1 al 3 de septiembre de 2025, período en el cual los consumidores pueden aprovechar descuentos promedio del 45% y cuotas sin interés de hasta 12 meses.

Siete cadenas de relevancia en el rubro participan en este evento: Casa del Audio, Cetrogar, Coppel, Frávega, Hendel, Megatone.net y On City. Las ofertas están disponibles tanto en sus locales físicos como en plataformas online, con envíos a todo el país. “Así, se busca garantizar acceso incluso a quienes residen fuera de los principales centros urbanos, ya sea en zonas del interior o regiones más alejadas”, explicaron desde la organización.

Categorías incluidas

Las promociones abarcan una variedad de segmentos del hogar y la tecnología:

Televisores

Celulares

Productos para gaming

Pequeños electrodomésticos

Colchones

Cuidado personal

Lavado y bazar

Herramientas

Productos para bebés

Todos los productos pueden adquirirse en hasta 12 cuotas sin interés, una modalidad pensada para aliviar el impacto en el presupuesto al distribuir el costo en plazos sin incremento financiero.

La organización define a esta edición de Electro Fans como una fecha clave del calendario comercial argentino, enfocada en facilitar el acceso a tecnología y electrodomésticos con valores más bajos y financiamiento accesible. El evento busca estar “más cerca de los consumidores”, mejorando su experiencia de compra.

Además, se subraya que la opción de pagar en cuotas sin interés tiene un papel central para quienes desean distribuir los gastos, lo que refuerza la propuesta de valor para distintos perfiles de consumidores.

Electro Fans se consolidó como una fecha clave en el calendario comercial argentino.

En tanto, las firmas organizadoras indican que la demanda registrada en recientes meses superó las expectativas, y reta destacar que la posibilidad de pago en cuotas sin interés fue “fundamental para el aumento de las ventas”.

Promociones específicas

Algunas ofertas destacadas incluyen:

Samsung Galaxy A36 : precio de $649.999, con una rebaja del 28%.

Motorola Edge 40 Pro : localizado en $999.999, con un descuento del 38%.

Smart TV LED Hisense de 65″ : a $972.499, un 31% por debajo del precio habitual.

Notebook HP con 8 GB + mochila : en oferta a $999.999, con un descuento del 20%.

Heladera no frost Electrolux IW46S (390 litros, inverter, con dispenser) : $1.031.199, con rebaja del 24%.

Lavarropas Drean : a $726.499, con un descuento del 20%.

Ventilador de techo Codini : $119.999, con una rebaja del 60%, ideal para temporada de calor.

Aire acondicionado frío-calor Philco : $698.199, con un descuento del 29%.

Horno de pan Lusqtooff : $144.599, 39% menos.

Pava eléctrica Lusqtooff : $72.999, con 20% de descuento.

Horno eléctrico Codini 33 L : $119.999, rebajado un 52%.

Freidora eléctrica sin aceite Overtech : $69.999, con una baja del 77%.

Aspiradora robot inteligente Overtech: $149.999, con descuento del 70%.

Los descuentos más profundos se observan en electrodomésticos pequeños—la freidora, el horno eléctrico y la aspiradora robot concentran rebajas de entre 52% y 77%.

Alternativa por courier desde Tierra del Fuego

Como complemento a las ofertas de las cadenas participantes, se ofrece otra vía para adquirir productos a menor costo: la compra mediante courier desde Tierra del Fuego.

Una compañía habilitó una web específica donde los usuarios pueden adquirir celulares, televisores y monitores de marcas como Samsung y Qüint, sin intermediarios ni trámites complejos.

Otra empresa incluyó en su tienda online una sección “Venta courier Tierra del Fuego”, ofreciendo seis productos (tres tipos de aire acondicionado, un celular y dos televisores) con descuentos, especialmente de marcas como Sansei, Noblex y Whirlpool.

En síntesis, Electro Fans combina descuentos sustanciales —que llegan a 70% en productos seleccionados— con financiamiento sin costo adicional. Las expectativas de venta son favorables, pero habrá que esperar a conocer los resultados para saber si la edición 2025 fue tan productiva para las empresas como la edición anterior.