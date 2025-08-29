Economía

Luis Caputo mostró chats con Javier Milei: “Te quiero Toto, sos lo más de lo más”

El ministro de Economía compartió la conversación con el Presidente para desmentir los rumores de una mala relación entre ambos. El análisis del funcionario sobre la “operación kuka”

El ministro de Economía, Luis Caputo, hizo pública su última conversación de Whatsapp con el presidente Javier Milei, con el fin de desmentir los rumores de conflicto entre ambos. “No puedo estar desmintiéndolo todo el tiempo. No me entra en la cabeza”, apuntó Caputo, durante el programa de streaming “Las tres anclas”.

“Tendría que haber pedido permiso al Presidente, pero voy a mostrar mi chat con él. Lo voy a mostrar sólo para que, cuando algún periodista o algún kuka quiera instalar el rumor de vuelta, le contesten con esto”, dijo el ministro.

Acto seguido, el ministro mostró su teléfono en el que se pudo leer con claridad el mensaje de Milei: “TE QUIERO TOTO...!!!”, “SOS LO MÁS DE LO MÁS...!!!”.

Los mensajes entre el Presidente
Caputo respondió: “Jaja, yo tb!! Espalda con espalda vamos!!”. La conversación tuvo lugar el miércoles 27 de agosto.

“Mensajes como este tengo cada dos o tres días. No puedo estar dos años y medio más con este cuento”, cerró.

La volatilidad financiera

En otro tramo de la entrevista, Caputo apuntó contra los sectores opositores y negó que la actual volatilidad financiera se deba a fallas de su gestión. “Hace dos programas hablábamos si los inventos de los periodistas tenían impacto o no. Esta semana, en el ánimo de generar más desconcierto, algunos rumores se exponenciaron”, señaló.

Luego se refirió al rol del Congreso en las últimas semanas: “Allá por abril, nos juntamos en Olivos y Javier nos dijo que para julio se venía un ataque como no se podía imaginar. La oposición, liderada por el kirchnerismo, le declaró la guerra a los argentinos. Quieren que a la Argentina le vaya mal. Por eso mandó a su brazo armado, el Congreso, a romper el equilibrio fiscal. Que hagan terrorismo económico”.

Según el ministro, en apenas dos semanas “votaron 12 leyes que rompían todo. El objetivo era que eso terminara filtrando en inflación, suba del dólar y demás temas que la gente percibe. La munición para que eso pase es el excedente de pesos, lo que nosotros llamamos la liquidez”.

La estrategia con las LEFI

Caputo explicó que la eliminación de las LEFI fue clave para evitar una crisis mayor: “Las LEFIs eran 16 billones de pesos de liquidez diaria. Todos los días, las tenía el mercado. Entonces, imaginen la situación actual, después de las leyes que intentaron pasar en el Congreso y la operación de los audios, con 16 billones de liquidez en el mercado”.

A su criterio, sin la medida que tomó el Gobierno, el volumen de pesos disponibles hubiera trepado mucho más: “Probablemente la liquidez hubiera sido de $30 billones. Además, podríamos haber estado en el techo de la banda vendiendo dólares. Se hubiera dicho que no funcionó el plan, que Caputo se peleó con el Fondo y demás”.

También comparó este escenario con el inicio de la gestión. “Me hace acordar al principio cuando pusimos tasas de interés real negativa. Nadie lo entendió y eso nos salvó de una hiperinflación. Ahora pasa lo mismo. Algunos creen que esta situación es comparable con lo que ocurría hace un par de meses, con el dólar a $1.250 y tasas del 25%. En el medio, pasó que nos atacaron y entonces actuamos en consecuencia”.

