Celulares y televisores de Tierra del Fuego: cuáles son las principales ofertas para comprar en forma directa

Líneas de producción en una planta de Tierra del Fuego, donde se ensamblan los televisores que ahora pueden comprarse de forma directa con envío a todo el país.

El sistema de compra directa de celulares y televisores fabricados en Tierra del Fuego ya está en marcha y permite a los usuarios adquirir productos tecnológicos con envío a domicilio en todo el país. La modalidad comenzó a operar el 28 de agosto de 2025 y está disponible a través de las plataformas de Mirgor y Newsan, dos de las principales compañías instaladas en esa región. La novedad es que los equipos se comercializan sin intermediarios, bajo un régimen fiscal especial que reduce de manera significativa la carga impositiva.

El proceso para comprar es completamente digital. Los interesados deben registrarse en los portales oficiales de las empresas, completar un formulario con sus datos y validar la identidad. Luego pueden recorrer el catálogo, seleccionar el modelo deseado y elegir la forma de pago. Una vez realizada la operación, el producto se envía directamente desde las plantas fueguinas hasta el domicilio del comprador. El plazo de entrega estimado varía entre cinco y diez días hábiles, según la disponibilidad logística y la ubicación de destino.

El régimen prevé límites para evitar abusos. Cada persona puede adquirir hasta tres unidades por tipo de producto al año y el tope por operación es de USD 3.000. La garantía corre por los mismos canales que en el comercio minorista y se gestiona con los servicios técnicos oficiales de cada marca. El sistema, que comenzó con celulares y televisores, se ampliará en los próximos meses a otros dispositivos electrónicos que se producen en el polo fueguino.

Los usuarios pueden adquirir productos de forma online desde cualquier punto del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a los precios, el beneficio fiscal se refleja con claridad en los primeros modelos publicados. Los valores difundidos hasta el momento son los siguientes:

Celulares

Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB (Titanium Gray): USD 1.559 más USD 35 de envío. Total: USD 1.594 . Si se compra este mismo teléfono en el exterior, en la web de Amazon, cuesta entre USD 1.000 y USD 1.100, pero en este caso, se ofrecen 12 cuotas sin interés en la cadena y hasta 18 con un banco específico. En Mercado Libre, sin embargo, hay algunos vendedores que lo ofrecen a $1.800.000.

Samsung Galaxy S25 256 GB (Icyblue): USD 984 más USD 35 de envío. Total: USD 1.019 . En una reconocida cadena de retail el mismo teléfono sale 36% más, aunque ofrecen 3 cuotas sin interés en este caso. En Mercado Libre también cuestan más

Otros modelos figuran en catálogo, que se puede consultar en couriertdf.com.

Televisores

Samsung Smart TV 85″ QLED 4K Q70A: USD 2.385 más USD 96 de envío. Total: USD 2.481 . En Mercado Libre se puede conseguir por $4 millones o más el mismo modelo.

Se esperan nuevos tamaños y gamas, aunque aún no se informaron valores de referencia.

El atractivo principal de esta modalidad es que, al no aplicarse IVA ni tributos adicionales, los productos llegan al consumidor con una reducción estimada de entre 20% y 30% respecto a los precios de venta tradicionales. Ese ahorro se complementa con la facilidad de la compra online y el envío a domicilio, que elimina la necesidad de intermediarios y canales físicos de distribución.

La medida busca también darle impulso al polo industrial fueguino en un contexto de caída del consumo interno y de presión sobre los costos de producción. El Gobierno considera que la venta directa permitirá sostener niveles de actividad y empleo en la isla, al mismo tiempo que acerca precios más competitivos al resto del país. Para las empresas, representa una oportunidad de ampliar la llegada de sus productos mediante canales digitales, en línea con las tendencias de comercio electrónico que se consolidaron en los últimos años.

El nuevo esquema se apoya en la Ley 19.640 de Promoción Industrial de Tierra del Fuego, que otorga beneficios fiscales a la producción radicada en la provincia. Con la reglamentación del Decreto 535/2025, las ventas realizadas bajo este sistema son consideradas operaciones de consumo interno y no importaciones. Esa definición elimina el cobro de IVA y de percepciones de Ganancias, lo que se traduce en precios más bajos frente a los del canal minorista tradicional. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es la encargada de validar cada compra, emitiendo un código que habilita el despacho puerta a puerta mediante courier.