Economía

Celulares y televisores de Tierra del Fuego: cuáles son las principales ofertas para comprar en forma directa

Este jueves comenzó a operar un sistema que permite adquirir productos tecnológicos fabricada en Tierra del Fuego con envío puerta a puerta en todo el país

Guardar
Líneas de producción en una
Líneas de producción en una planta de Tierra del Fuego, donde se ensamblan los televisores que ahora pueden comprarse de forma directa con envío a todo el país.

El sistema de compra directa de celulares y televisores fabricados en Tierra del Fuego ya está en marcha y permite a los usuarios adquirir productos tecnológicos con envío a domicilio en todo el país. La modalidad comenzó a operar el 28 de agosto de 2025 y está disponible a través de las plataformas de Mirgor y Newsan, dos de las principales compañías instaladas en esa región. La novedad es que los equipos se comercializan sin intermediarios, bajo un régimen fiscal especial que reduce de manera significativa la carga impositiva.

El proceso para comprar es completamente digital. Los interesados deben registrarse en los portales oficiales de las empresas, completar un formulario con sus datos y validar la identidad. Luego pueden recorrer el catálogo, seleccionar el modelo deseado y elegir la forma de pago. Una vez realizada la operación, el producto se envía directamente desde las plantas fueguinas hasta el domicilio del comprador. El plazo de entrega estimado varía entre cinco y diez días hábiles, según la disponibilidad logística y la ubicación de destino.

El régimen prevé límites para evitar abusos. Cada persona puede adquirir hasta tres unidades por tipo de producto al año y el tope por operación es de USD 3.000. La garantía corre por los mismos canales que en el comercio minorista y se gestiona con los servicios técnicos oficiales de cada marca. El sistema, que comenzó con celulares y televisores, se ampliará en los próximos meses a otros dispositivos electrónicos que se producen en el polo fueguino.

Los usuarios pueden adquirir productos
Los usuarios pueden adquirir productos de forma online desde cualquier punto del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a los precios, el beneficio fiscal se refleja con claridad en los primeros modelos publicados. Los valores difundidos hasta el momento son los siguientes:

Celulares

  • Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB (Titanium Gray): USD 1.559 más USD 35 de envío. Total: USD 1.594. Si se compra este mismo teléfono en el exterior, en la web de Amazon, cuesta entre USD 1.000 y USD 1.100, pero en este caso, se ofrecen 12 cuotas sin interés en la cadena y hasta 18 con un banco específico. En Mercado Libre, sin embargo, hay algunos vendedores que lo ofrecen a $1.800.000.
  • Samsung Galaxy S25 256 GB (Icyblue): USD 984 más USD 35 de envío. Total: USD 1.019. En una reconocida cadena de retail el mismo teléfono sale 36% más, aunque ofrecen 3 cuotas sin interés en este caso. En Mercado Libre también cuestan más
  • Otros modelos figuran en catálogo, que se puede consultar en couriertdf.com.

Televisores

  • Samsung Smart TV 85″ QLED 4K Q70A: USD 2.385 más USD 96 de envío. Total: USD 2.481. En Mercado Libre se puede conseguir por $4 millones o más el mismo modelo.
  • Se esperan nuevos tamaños y gamas, aunque aún no se informaron valores de referencia.

El atractivo principal de esta modalidad es que, al no aplicarse IVA ni tributos adicionales, los productos llegan al consumidor con una reducción estimada de entre 20% y 30% respecto a los precios de venta tradicionales. Ese ahorro se complementa con la facilidad de la compra online y el envío a domicilio, que elimina la necesidad de intermediarios y canales físicos de distribución.

La medida busca también darle impulso al polo industrial fueguino en un contexto de caída del consumo interno y de presión sobre los costos de producción. El Gobierno considera que la venta directa permitirá sostener niveles de actividad y empleo en la isla, al mismo tiempo que acerca precios más competitivos al resto del país. Para las empresas, representa una oportunidad de ampliar la llegada de sus productos mediante canales digitales, en línea con las tendencias de comercio electrónico que se consolidaron en los últimos años.

El nuevo esquema se apoya en la Ley 19.640 de Promoción Industrial de Tierra del Fuego, que otorga beneficios fiscales a la producción radicada en la provincia. Con la reglamentación del Decreto 535/2025, las ventas realizadas bajo este sistema son consideradas operaciones de consumo interno y no importaciones. Esa definición elimina el cobro de IVA y de percepciones de Ganancias, lo que se traduce en precios más bajos frente a los del canal minorista tradicional. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es la encargada de validar cada compra, emitiendo un código que habilita el despacho puerta a puerta mediante courier.

Temas Relacionados

Tierra del FuegoCourierE-commereceComercio electrónicoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Los inversores creen que el Gobierno recuperó la iniciativa política y eso mejoró el clima financiero

El ritmo de los mercados sigue estando marcado por la política. Baja del dólar, suba de bonos y acciones y tasas de interés que de a poco van abandonando sus niveles máximos

Los inversores creen que el

Cuál es el precio promedio en la Ciudad de Buenos Aires de los departamentos de 1, 2 y 3 ambientes

El mercado inmobiliario porteño marcó un récord. En el segundo trimestre, la venta de propiedades fue la más alta desde 2018, impulsada por los créditos UVA

Cuál es el precio promedio

Cómo es la tecnología del nuevo SUV que llegó a la Argentina equipado con una pantalla triple con conectividad

El Renault Koleos es el modelo internacional más equipado de la marca. Proviene de Corea del Sur y competirá contra los C-SUV y la triple oferta de modelos 4x4 con chasis que hay en el mercado

Cómo es la tecnología del

Dólar, deuda y encajes: cómo es el “mini plan” de dos meses del Gobierno para evitar problemas hasta las elecciones

Hasta fines de octubre habrá vencimientos de letras en pesos por casi 3% del PBI y el BCRA puede aumentar hasta 10 puntos más la norma de efectivo mínimo a los bancos para asegurarse la renovación. Acelera la operatoria oficial en el mercado de dólar futuro

Dólar, deuda y encajes: cómo

Bonos bajo presión y riesgo país en alza: los inversores más optimistas se entusiasman con el “caso Ecuador”

La victoria de un candidato pro mercado en abril hizo volar los precios de los bonos en pesos y lo mismo sucedió en Bolivia hace dos semanas. Cuál es la suba potencial de los títulos públicos en un escenario positivo

Bonos bajo presión y riesgo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ñoquis caseros: cinco variantes deliciosas

Ñoquis caseros: cinco variantes deliciosas para renovar la tradición de cada 29

Mareos: cinco recomendaciones clave para diferenciar síntomas y prevenir complicaciones

Atacaron a tiros a la Policía de Neuquén, eran intensamente buscados y fueron detenidos tras una persecución

Confirmaron la condena a 12 años de prisión contra un joven que mató por error a un vecino en Ciudad Oculta

Continúa el juicio por el crimen de León: para este viernes se esperan las declaraciones de los últimos testigos

INFOBAE AMÉRICA
Trump nombró a Jim O’Neill

Trump nombró a Jim O’Neill como director interino de la agencia de Control de Enfermedades de EEUU

Arteba 2025: las galerías debutantes y otras propuestas jóvenes para descubrir

Lecturas para el fin de semana: las aventuras del traductor

La fallida aventura africana de Vladimir Putin

Con arteba, Affair y BADA, Buenos Aires vive tres días plenos de arte

TELESHOW
Ale Sergi y Juliana Gattas

Ale Sergi y Juliana Gattas eligieron a los cinco salvados del Team Miranda! en La Voz Argentina

Sofía “Jujuy” Jiménez recreó su casting de “En el barro” y habló de sus errores en el video: “Me sale el beboteo”

La llamativa técnica que usa Pampita, basada en sus exparejas, para recordar el año de las canciones

Stephanie Demner contó la delicada situación de salud que vivió por sus trastornos alimenticios

El emotivo recuerdo del hijo de Alejandra “Locomotora” Oliveras a un mes de su muerte: “Aún nadie lo puede creer”