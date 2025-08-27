Economía

Tres de cada diez empresas prevén una reducción de su planta de personal antes de fin de año

Según un estudio privado, la mayoría de las empresas planea aumentos salariales solo por inflación y crece la visión negativa sobre las políticas laborales

Mariano Zalazar

Por Mariano Zalazar

Guardar
El 66% de las organizaciones
El 66% de las organizaciones aplicó despidos en el primer semestre, con la reducción de costos como principal motivo (Freepik)

La reducción de personal se perfila como una tendencia clara para el segundo semestre del año. De acuerdo con el informe Salarios y Contrataciones elaborado por Bumeran, tres de cada diez compañías ya definieron que disminuirán su plantilla de trabajadores antes de fin de año. En tanto, el 49% planea mantenerla sin cambios y apenas el 20% anticipa nuevas incorporaciones.

El estudio también muestra que durante el primer semestre el 66% de los especialistas en Recursos Humanos reconoció haber realizado despidos, con la reducción de costos como principal causa. El 36% explicó que esa fue la razón de los recortes, mientras que un 25% los atribuyó a un desempeño insuficiente del personal. Entre otros motivos aparecen el impacto de la actividad económica (20%), el cierre de áreas de negocio (12%) y, en menor medida, fusiones o adquisiciones empresarias (2%).

La comparación interanual refleja que la perspectiva no es nueva. En 2024, el 30% de las organizaciones había anticipado que reduciría su plantilla en el segundo semestre, mientras que el 22% planeaba incrementarla y el 48% mantenerla estable. En el presente ejercicio, la intención de recortar se mantiene en niveles similares, aunque con un leve incremento respecto al año pasado.

En cuanto a la magnitud de la reducción prevista, el 39% de los responsables de Recursos Humanos anticipa que será inferior al 10% de la nómina. Un 15% prevé recortar entre 20% y 30%, y un 14% calcula una disminución cercana al 10%.

Proyecciones salariales

El aspecto salarial también forma parte del análisis. Según el relevamiento, el 44% de los especialistas en Recursos Humanos planea aplicar aumentos en lo que resta del año, lo que representa una caída de 19 puntos porcentuales frente a 2024, cuando el 63% de las organizaciones había anticipado mejoras en los ingresos. La baja se vincula directamente con la desaceleración de la inflación: hasta junio de 2024 la variación acumulada era de 79,8%, mientras que en 2025 fue de 15,1%.

Entre los que prevén incrementos, la gran mayoría –el 75%– indicó que aplicará ajustes por inflación. Solo el 15% aseguró que dará aumentos reales, y un 10% señaló que combinará ambos mecanismos. En definitiva, apenas una de cada cuatro compañías contempla otorgar mejoras genuinas en el poder adquisitivo de sus empleados.

En cuanto al tamaño de los ajustes previstos, el 49% de las empresas proyecta subas inferiores al 10%, el 26% planifica un incremento del 10% y el 13% un aumento del 20%. El resto se reparte entre distintos niveles, aunque en todos los casos se trata de porcentajes acotados frente a las pérdidas salariales de los últimos años.

Evaluación de las políticas laborales

Otro eje del estudio fue la percepción sobre las políticas laborales aplicadas por el Gobierno. El 52% de los especialistas las calificó como malas o muy malas, el 25% como regulares y apenas el 23% como buenas o muy buenas. Respecto a su impacto, el 53% consideró que fue negativo en lo que va del año, mientras que solo un 17% lo valoró como positivo.

La opinión de los trabajadores acompaña esa visión crítica. El 55% de los empleados encuestados sostuvo que las políticas laborales son malas o muy malas, el 25% las calificó como regulares y el 20% como buenas o muy buenas. En comparación con 2024, se observa un incremento de la percepción negativa, que entonces alcanzaba al 43%.

El pesimismo también se refleja en la proyección para los próximos meses. El 54% de los talentos consultados cree que el mercado laboral evolucionará de manera negativa en el segundo semestre, el 24% anticipa un escenario regular y el 22% confía en que será positivo.

Lo que pasó en el primer semestre

Además de las proyecciones, el informe relevó lo ocurrido en la primera parte del año. El 58% de los empleados argentinos afirmó que no tuvo aumentos salariales en lo que va de 2025, mientras que el 42% dijo que sí. Entre quienes recibieron mejoras, un 71% señaló que fueron ajustes por inflación, un 15% que se trató de aumentos reales y un 14% que respondió a una combinación de ambos factores.

En cuanto a los ascensos, la movilidad interna fue prácticamente inexistente: el 94% de los trabajadores aseguró que no tuvo promociones durante el año. Este dato confirma la cautela empresarial no solo en la incorporación de personal sino también en el reconocimiento de trayectorias dentro de las organizaciones.

Por último, en materia de desvinculaciones, el relevamiento mostró que el 69% de los empleados reconoció que en su lugar de trabajo se produjeron despidos en lo que va de 2025, lo que representa un incremento de 11 puntos en relación con 2024.

Temas Relacionados

DespidosMercado laboralSalariosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Antes de la licitación del Tesoro, la intervención oficial puso un freno a la suba de las tasas y el dólar

Las ventas masivas de activos argentinos registradas el lunes respondieron a los movimientos políticos del fin de semana

Antes de la licitación del

Con el diseño como protagonista, se presentó la nueva generación de dos autos que ya son un clásico europeo

Peugeot retomó su presencia en la gama alta de los SUV con la nueva generación de los modelos 3008 y 5008. Apuestan a conquistar toda la franja de modelos con una propuesta estética diferenciada

Con el diseño como protagonista,

El Banco Central aspira más pesos y los bancos salieron a pagar 60% de plazo fijo para captar grandes inversores

La tasa TAMAR, para depósitos de más de $ 1.000 millones, superó ayer ese nivel. El Gobierno prioriza el control estricto del dinero en circulación para mantener bajo control las presiones cambiarias en los días previos a las elecciones bonaerenses

El Banco Central aspira más

Por las tensiones financieras, la actividad económica ya muestra signos de freno y alertan sobre una caída pre electoral

Las estimaciones privadas calculan que en julio volvió a retroceder el ritmo de la economía y la suba de tasas de interés durante agosto agregarían otra complicación. El Gobierno reconoce que habrá un impacto

Por las tensiones financieras, la

El techo de la banda de flotación: ¿qué precio tiene que alcanzar el dólar para que el BCRA deba empezar a vender divisas?

El tipo de cambio oficial cerró ayer a alcanzó los $1.370, sin variación con respecto a la cotización del día lunes

El techo de la banda
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un estudio documenta el uso

Un estudio documenta el uso estratégico de árboles por chimpancés y su relación con la evolución humana

Bennu, el asteroide que guarda polvo más antiguo que el sistema solar: qué revelan sus muestras

Los cuatro principales candidatos a la gobernación de Corrientes cerrarán sus campañas y habrá presencias nacionales

Clases de Word y Excel, la capacitación obligatoria que empezará a exigir Villarruel en el Senado

Kicillof evita confrontar con Máximo Kirchner, pero en el PJ Bonaerense hay malestar por las acusaciones

INFOBAE AMÉRICA
Un estudio documenta el uso

Un estudio documenta el uso estratégico de árboles por chimpancés y su relación con la evolución humana

Comienza el Festival de Venecia, una gran ventana al mejor cine del mundo

Rodrigo Paz sugirió a Jorge “Tuto” Quiroga renunciar a la segunda vuelta para acelerar la transición en Bolivia

Le Corbusier, un visionario que anticipó los desafíos ambientales de la arquitectura contemporánea

La angustia y el desánimo pueden ser motores de cambio en la era de la pospandemia

TELESHOW
Luck Ra seleccionó los 5

Luck Ra seleccionó los 5 participantes que seguirán a su lado en La Voz Argentina: quiénes buscan asegurar su lugar

Lali Espósito sorprendió en La Voz Argentina con un look inspirado en Luck Ra: “Te pintás el pelo de azul y lo entendés perfecto”

Daniela Celis se quebró en llanto al hablar en vivo de la infidelidad de Thiago Medina con La Tana de Gran Hermano

Quién fue “La Clotta” Lanzetta, el rey de la noche que volvió a resurgir tras un horror en San Antonio de Areco

El íntimo festejo de cumpleaños de Nicki Nicole en Rosario, tras blanquear su romance con Lamine Yamal