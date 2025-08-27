Tres de cada diez empresas prevén una reducción de su planta de personal antes de fin de año

El 66% de las organizaciones aplicó despidos en el primer semestre, con la reducción de costos como principal motivo (Freepik)

La reducción de personal se perfila como una tendencia clara para el segundo semestre del año. De acuerdo con el informe Salarios y Contrataciones elaborado por Bumeran, tres de cada diez compañías ya definieron que disminuirán su plantilla de trabajadores antes de fin de año. En tanto, el 49% planea mantenerla sin cambios y apenas el 20% anticipa nuevas incorporaciones.

El estudio también muestra que durante el primer semestre el 66% de los especialistas en Recursos Humanos reconoció haber realizado despidos, con la reducción de costos como principal causa. El 36% explicó que esa fue la razón de los recortes, mientras que un 25% los atribuyó a un desempeño insuficiente del personal. Entre otros motivos aparecen el impacto de la actividad económica (20%), el cierre de áreas de negocio (12%) y, en menor medida, fusiones o adquisiciones empresarias (2%).

La comparación interanual refleja que la perspectiva no es nueva. En 2024, el 30% de las organizaciones había anticipado que reduciría su plantilla en el segundo semestre, mientras que el 22% planeaba incrementarla y el 48% mantenerla estable. En el presente ejercicio, la intención de recortar se mantiene en niveles similares, aunque con un leve incremento respecto al año pasado.

En cuanto a la magnitud de la reducción prevista, el 39% de los responsables de Recursos Humanos anticipa que será inferior al 10% de la nómina. Un 15% prevé recortar entre 20% y 30%, y un 14% calcula una disminución cercana al 10%.

Proyecciones salariales

El aspecto salarial también forma parte del análisis. Según el relevamiento, el 44% de los especialistas en Recursos Humanos planea aplicar aumentos en lo que resta del año, lo que representa una caída de 19 puntos porcentuales frente a 2024, cuando el 63% de las organizaciones había anticipado mejoras en los ingresos. La baja se vincula directamente con la desaceleración de la inflación: hasta junio de 2024 la variación acumulada era de 79,8%, mientras que en 2025 fue de 15,1%.

Entre los que prevén incrementos, la gran mayoría –el 75%– indicó que aplicará ajustes por inflación. Solo el 15% aseguró que dará aumentos reales, y un 10% señaló que combinará ambos mecanismos. En definitiva, apenas una de cada cuatro compañías contempla otorgar mejoras genuinas en el poder adquisitivo de sus empleados.

En cuanto al tamaño de los ajustes previstos, el 49% de las empresas proyecta subas inferiores al 10%, el 26% planifica un incremento del 10% y el 13% un aumento del 20%. El resto se reparte entre distintos niveles, aunque en todos los casos se trata de porcentajes acotados frente a las pérdidas salariales de los últimos años.

Evaluación de las políticas laborales

Otro eje del estudio fue la percepción sobre las políticas laborales aplicadas por el Gobierno. El 52% de los especialistas las calificó como malas o muy malas, el 25% como regulares y apenas el 23% como buenas o muy buenas. Respecto a su impacto, el 53% consideró que fue negativo en lo que va del año, mientras que solo un 17% lo valoró como positivo.

La opinión de los trabajadores acompaña esa visión crítica. El 55% de los empleados encuestados sostuvo que las políticas laborales son malas o muy malas, el 25% las calificó como regulares y el 20% como buenas o muy buenas. En comparación con 2024, se observa un incremento de la percepción negativa, que entonces alcanzaba al 43%.

El pesimismo también se refleja en la proyección para los próximos meses. El 54% de los talentos consultados cree que el mercado laboral evolucionará de manera negativa en el segundo semestre, el 24% anticipa un escenario regular y el 22% confía en que será positivo.

Lo que pasó en el primer semestre

Además de las proyecciones, el informe relevó lo ocurrido en la primera parte del año. El 58% de los empleados argentinos afirmó que no tuvo aumentos salariales en lo que va de 2025, mientras que el 42% dijo que sí. Entre quienes recibieron mejoras, un 71% señaló que fueron ajustes por inflación, un 15% que se trató de aumentos reales y un 14% que respondió a una combinación de ambos factores.

En cuanto a los ascensos, la movilidad interna fue prácticamente inexistente: el 94% de los trabajadores aseguró que no tuvo promociones durante el año. Este dato confirma la cautela empresarial no solo en la incorporación de personal sino también en el reconocimiento de trayectorias dentro de las organizaciones.

Por último, en materia de desvinculaciones, el relevamiento mostró que el 69% de los empleados reconoció que en su lugar de trabajo se produjeron despidos en lo que va de 2025, lo que representa un incremento de 11 puntos en relación con 2024.