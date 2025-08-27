El techo de la banda de flotación: ¿qué precio tiene que alcanzar el dólar para que el BCRA deba empezar a vender divisas?

El acuerdo con el FMI prevé una banda móvil que se actualiza a un ritmo del 1% mensual

El tipo de cambio oficial cerró ayer a alcanzó los $1.370, sin variación con respecto a la cotización del día lunes.

De esta manera, el valor de la divisa comienza a acercarse al techo de la banda cambiaria acordada entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI). En caso de que el dólar mayorista supere el nivel definido, el Banco Central deberá intervenir en el mercado para contener la cotización.

¿De cuánto es la banda?

Así lo establece el esquema anunciado en abril, cuando el Ministerio de Economía y el Banco Central comunicaron la implementación de un sistema de flotación administrada. El acuerdo con el FMI prevé una banda móvil que se actualiza a un ritmo del 1% mensual.

En ese marco, el techo que inicialmente se ubicaba en $1.400 ahora ronda los 1.468 pesos. El piso de la banda cambiaria, que también baja al ritmo de 1% mensual, ronda los 952,95 pesos (empezó en $1.000).

El diseño de la banda cambiaria establece que, mientras el tipo de cambio permanezca dentro de los márgenes fijados, su cotización responde únicamente a la interacción entre oferta y demanda. Este esquema, implementado por el Banco Central, contempla intervenciones puntuales: si la cotización toca el límite inferior, la autoridad monetaria compra divisas para sostener ese piso y, al hacerlo, incrementa las reservas internacionales sin retirar los pesos que introduce en el sistema.

Por el contrario, cuando el valor del dólar se aproxima al tope superior, el BCRA vende dólares para frenar la suba y, en ese proceso, absorbe pesos del mercado sin realizar operaciones de esterilización. La finalidad de este mecanismo radica en ofrecer previsibilidad a los actores económicos y limitar posibles episodios de volatilidad cambiaria, especialmente en un contexto donde las reservas internacionales muestran niveles ajustados.

Dólar hoy

El dólar minorista cerró la jornada de ayer en el Banco Nación a $1.370, el mismo nivel del día anterior, tras tocar un piso de $1.360 en el comienzo de la rueda que posteriormente fue recuperado. El dólar blue también cerró sin cambios con respecto a ayer y operó a $1.365.

Peatones pasan frente al edificio del Banco Central de Argentina en la city porteña (EUTERS/Enrique Marcarian)

Las cotizaciones financieras terminaron la jornada con leves bajas. El dólar MEP finalizó a $1.353 y el contado con liqui a $1.356.

En el segmento mayorista, el dólar abrió la jornada en $1.360, levemente por debajo del cierre previo, y operó con un comportamiento mucho más equilibrado respecto de la fuerte escalada de ayer. La cotización se movió dentro de un rango acotado entre $1.347 y $1.360, para finalmente cerrar en $1.356,50.

“Con este movimiento, se cortó la racha de cuatro subas consecutivas, en una rueda marcada por la restricción de liquidez producto de la suba de encajes a los bancos dispuesta por el BCRA, que los empuja a financiar al Tesoro en la licitación de este miércoles, como parte de la estrategia oficial para contener la presión sobre el dólar”, explicó un informe de ABC Cambios.

El índice S&P Merval, en tanto, se recuperó un 0,6% hacia las 14 y se ubicó en 2.033.345,31 puntos, mientras que medido en dólares contado con liquidación se situó en 1.502,65 unidades, con una suba de 1,2 por ciento. En el mes, el retroceso acumulado alcanzó 11,5%, y en lo que va del año el índice marcó una baja de 29,6 por ciento.