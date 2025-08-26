Economía

Se espera otra jornada complicada por el paro de controladores aéreos: advirtieron que más de 15 mil pasajeros se verán afectados

Continúa el plan de acción del gremio. El domingo se realizó la misma medida y perjudicaron a casi 19.000 pasajeros

Guardar
Se espera otra jornada complicada
Se espera otra jornada complicada por el paro de controladores aéreos (Fotógrafo: Jaime Olivos)

Tras un domingo complicado, este martes continúa el paro de controladores aéreo, lo que implicará que varias aerolíneas deban cancelar y reprogramar decenas de vuelos. Aproximadamente, más de 15 mil pasajeros se verán impedidos de abordar sus aviones en tiempo y forma.

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) lleva adelanta un plan de acción tras el fracaso de la negociación paritaria que se extiende desde hace varios meses.

Por ello, el sindicato dispuso un cronograma de interrupciones que comenzaron el viernes, siguieron el domingo y se extenderán durante algunos días de esta semana.

Este martes habrá complicaciones de 7 a 10 y de 14 a 17 horas. Según informó Aerolíneas Argentinas a través de un comunicado difundido por Aviación en Argentina, dentro de una operación prevista de 295 vuelos, se verán afectados 178 servicios: 82 vuelos cancelados (todos de cabotaje) y otros 96 con cambios de horario. En total, la medida perjudicará a más de 15 mil pasajeros.

“Aerolíneas Argentinas lamenta profundamente los inconvenientes que esta situación pudiera generar y reafirma su compromiso con brindar un servicio seguro, puntual, confiable y de calidad, incluso en circunstancias excepcionales como esta”, expresaron desde la empresa.

El jueves 28 continuarán las medidas de fuerza, donde se impedirán despegues entre las 13 y las 16. Luego, el sábado 30 finalizará la acción sindical con los últimos dos paros de controladores, que serán de 13 a 16 y de 19 a 22.

Cronograma de medidas de ATEPSA
Cronograma de medidas de ATEPSA

Desde el sindicato expresaron: “Durante todo un año intentamos por distintos medios alcanzar una solución a este conflicto, sin hallar voluntad de diálogo ni de negociación por parte de quienes abandonaron la gestión del sistema aéreo argentino, priorizando el negocio y los beneficios personales en lugar de garantizar la seguridad aérea”.

Por su parte, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) manifestó “su profundo rechazo” a las medidas de fuerza impulsadas por ATEPSA, a las que calificó como una afectación a un servicio esencial garantizado por ley que compromete el funcionamiento del sistema aeronáutico.

Los controladores aéreos anunciaron un
Los controladores aéreos anunciaron un cronograma de medidas de fuerza y hay vuelos afectados en 5 días de agosto

La compañía remarcó que, tras la finalización de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo, participó en 17 audiencias junto a las demás partes involucradas, sin lograr un acuerdo debido a lo que consideró una “postura intransigente” del gremio.

“Una vez más la entidad gremial decidió avanzar con medidas que muestran una clara intención de extorsionar y de limitar las libertades de todos los argentinos, al sostener un cronograma de paros que se extenderá durante cinco jornadas distintas”, señaló la empresa.

Fuentes oficiales indicaron que EANA ofreció una suba salarial del 15%, pero la propuesta fue rechazada por ATEPSA, que sostuvo que esa cifra “nunca fue incluida en un acta” y que “no se formalizó ninguna propuesta sin condicionamientos”.

Cerca de 19.000 pasajeros afectados

El paro de controladores aéreos afectó este domingo a casi 19.000 pasajeros debido a que las aerolíneas se vieron obligadas a cancelar y reprogramar varios vuelos. Aquellos que viajaron hacia el interior del país fueron los principales perjudicados, ya que las aerolíneas internacionales tuvieron mayor margen de maniobra en las franjas horarias en que se llevaron adelante las medidas de fuerza.

A pesar del paro, según la consultora especializada Adventus, diez aerolíneas internacionales (Air Canada, United, KLm, Ethiopian, Aeroméxico, ITA, Iberia, Level, Air Europa y British) mantuvieron el 100% de puntualidad, lo que muestra que el impacto recae principalmente en los vuelos de cabotaje.

Por el paro de controladores
Por el paro de controladores aéreos, este domingo hubo cerca de 19.000 pasajeros afectados (Jaime Olivos)

En agosto, la puntualidad general alcanzaba el 79,85% y las cancelaciones representaban el 1,25%. Desde el inicio de la medida de fuerza, el viernes 22, esos indicadores se deterioraron: la puntualidad cayó al 62,36% y las cancelaciones subieron al 11,07%.

La puntualidad en Aerolíneas Argentinas alcanzó el 59,5% y canceló el 13,4% de sus vuelos. En el caso de Flybondi, solo el 40,5% de sus vuelos salieron en horario y el porcentaje de cancelaciones ascendió a 13,7%. En JetSmart las cifras fueron del 60,5% y 15,7%, respectivamente.

Los aeropuertos con mayores inconvenientes fueron el de Paraná, con la mitad de sus vuelos cancelados; Catamarca y San Luis, con un 33,33%; Posadas, con un 30%; y Río Grande, con un 28,57%.

En cambio, las terminales con mayor disponibilidad de franjas de despegue registraron menores niveles de cancelación: Bariloche (7,08%), Ezeiza (7,54%), Aeroparque (10,20%), Córdoba (13,16%) y Mendoza (14,58%).

Entre Aerolíneas Argentinas, Flybondi, LATAM y JetSmart se calcula un total de 18.900 pasajeros impactados y se espera que la cifra siga ascendiendo en las próximas fechas de paro con efecto arrastre por aquellos viajeros que deban cambiar sus boletos.

Temas Relacionados

ParoControladores aéreosVuelosAeropuertosCancelacionesTurismoAerolíneas ArgentinasÚltimas Noticias

Últimas Noticias

En medio de la volatilidad de las tasas y la pulseada con los bancos, el BCRA volvió a subir los encajes

La autoridad monetaria hizo una nueva modificación en el sistema tras recibir un reclamo de las entidades financieras

En medio de la volatilidad

Causa “Cupón PBI”: la Justicia de Nueva York falló en favor de la posición argentina

La Cámara de Apelaciones neoyorquina rechazó un pedido de los demandantes e impidió una potencial obligación de pago de USD 500 millones

Causa “Cupón PBI”: la Justicia

Un auto eléctrico recorrió la distancia equivalente a una vuelta al mundo en 7 días y medio a 300 km/h de velocidad

Se trata del Mercedes-AMG GT XX, un prototipo eléctrico que rompió 25 récords para los vehículos de su clase en una prueba realizada en Nardo, un circuito circular de Italia

Un auto eléctrico recorrió la

Chile suspendió la importación de pollos desde la Argentina por la detección de un caso de gripe aviar

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) del país vecino informó la decisión a través de un comunicado. Un brote en la provincia de Buenos Aires había encendido la semana pasada las alarmas del Senasa

Chile suspendió la importación de

Las claves para entender el derrumbe de los activos argentinos y la suba del dólar a $1.370 en medio del escándalo por los audios

El desempeño de los principales activos marcaron un inicio de semana complejo para el mercado local y complicado para el Gobierno. Los factores que miran los inversores

Las claves para entender el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ordenaron a un club de

Ordenaron a un club de Córdoba pagar más de $60 millones a la familia de un niño que murió ahogado en la pileta

Golpes, corridas y empujones en Junín: militantes del peronismo local se enfrentaron con los libertarios en la previa del acto de Milei

La exposición prolongada a olas de calor podría acelerar el envejecimiento biológico, según científicos

Se define el futuro del jury a la jueza del escándalo: Julieta Makintach pidió la suspensión

De Venecia a los Oscar: Emma Stone suma hitos y se afirma como referente de la moda global

INFOBAE AMÉRICA
Australia expulsó al embajador de

Australia expulsó al embajador de Irán y suspendió su misión diplomática tras vincular a Teherán con ataques antisemitas

“Bring It On”: 25 años de la película de animadoras que se convirtió en un clásico de culto

Literatura gastronómica: novelas que se cocinan a fuego lento

Cómo la rivalidad entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner redefine el relato del tenis moderno

EEUU ordenó el envío de nuevas fuerzas navales frente a las costas de Venezuela para combatir a los cárteles de droga

TELESHOW
La deslumbrante actuación de Alan

La deslumbrante actuación de Alan Lez en La Voz Argentina con un hit de Michael Jackson: “Lo transformaste en magia”

Quiénes fueron los participantes de La Voz Argentina salvados por Lali Espósito y quiénes esperan la definición del público

Adabel Guerrero adelantó cómo será su jugada participación en En el barro: “No quiero que mi marido me vea”

El lujoso collar de diamantes que Nicki Nicole usó en su cumpleaños ¿regalo de Lamine Yamal?

Quién es Martín Migueles, el polémico vecino de Wanda Nara con el que estaría saliendo: “Tiene una puntería para los tipos”