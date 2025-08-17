Un cierre en China y una explosión en Chile impulsaron el precio mundial del litio: cómo afecta a la Argentina

Un camión moviendo material cerca de un procesador de litio en Yichun, la provincia litífera china donde se cerró la mina Jiangxiwo REUTERS/Staff/File Photo

El reciente repunte de los precios del litio en China ha estado impulsado menos por una escasez real y más por la percepción de riesgo y la especulación, dice un informe de Benchmark Mineral Intelligence, una consultora mundial con sede en Londres, a cuyo informe accedió Infobae.

Según fuentes consultadas por Benchmark, las ofertas de carbonato de litio EXW China llegaron a valores equivalentes a entre 11.100 y 12.100 dólares la tonelada el pasado 12 de agosto, un salto del 16% sobre el máximo la semana anterior.

Este movimiento, sin embargo, se produce en un contexto de inventarios de litio en China elevados, con existencias estimadas en 130.000 toneladas de carbonato de litio (LCE) a julio, lo que sugiere que el alza fue más una reacción emocional del mercado que a un desbalance entre oferta y demanda.

La noticia central que agitó el mercado fue la suspensión de la producción en la mina de litio Jianxiawo, operada por CATL (por Contemporary Amperex Technology Limited, el mayor productor mundial de baterías de ion de litio) en la provincia de Jiangxi.

Mina importante

El yacimiento representa cerca de 30% de la producción provincial, 3% del suministro global de LCE y 5% del concentrado mundial, según el informe de Benchmark. En Estados Unidos, apuntó por su parte la agencia Bloomberg, las acciones de lbemarle y Piedmont Lithium subieron más del 10% antes de la apertura del mercado en la jornada en que se conoció el cierre y la el productor chileno SQM subieron alrededor de un 9 por ciento en el mercado norteamericano. Según Bloomberg, el destino de la mina de CATL —la más grande de Yichun, el centro litífero chino, había estado bajo estrecha vigilancia en medio de especulaciones de que las autoridades no extenderían su licencia. Según el Bank of America, la mina representa alrededor del 6% de la producción mundial y otras minas de la región aportan otro 5%, factores que según Matty Zhao, investigador del BOfA en China, pondría presión sobre los precios.

El informe de Benchmark dice que la paralización recordó al cierre de septiembre de 2024, que se extendió durante cinco meses, pero acota que ahora el impacto sobre la oferta será limitado, pues los procesadores cuentan con reservas suficientes para mantener la producción en el corto plazo.

Aún así, señala que a la incertidumbre generada por la situación en Jiangxi se sumaron reportes sobre la interrupción de operaciones en la planta “La Negra”, de Albemarle, empresa norteamericana y principal productor mundial de litio, en Chile, tras una explosión en un tanque de ácido. Las versiones sobre la gravedad del incidente fueron contradictorias pero según fuentes de Benchmark solo afectó a una de las tres líneas de producción, que estuvo fuera de servicio solo tres días. Pese a esa limitado efecto operativo, la noticia alimentó la preocupación por la estabilidad del suministro global de litio.

Factores psicológicos

El análisis de Benchmark subraya que, a pesar de estos episodios, el mercado no se encamina hacia un déficit en el corto plazo ni de cara a 2026 y que la reacción de los precios obedece principalmente a factores psicológicos y a la especulación, más que a una escasez tangible.

El caso de Jianxiawo es ilustrativo: la mina opera en el extremo superior de la curva de costos de litio a partir de roca dura. De todos modos, cree Benchmark, si la reanudación de Jianxiawo se retrasa más de dos o tres meses tensionará la oferta, llevando a escasez de materia prima para ciertos procesadores, teniendo en cuenta que la mina aporta cerca de 5% del concentrado global y 29% del insumo para convertidores de lepidolita (un tipo de roca) en Jiangxi.

El mercado global sigue sobreabastecido a corto plazo, pero la incertidumbre sobre la duración del cierre y su efecto estratégico alimentan la especulación del precio y trading por expectativas.

El riesgo trasciende a la mina de Jianxiawo. Jiangxi, la empresa que la opera, enfrenta auditorías en varias minas. Y el segundo mayor productor de Qinghai, Zangge, también paró sus operaciones, pausa que podría prolongarse varios meses.

Además, nota el informe de Benchmark, en Sudamérica las interrupciones en proyectos relevantes, aunque a veces magnificadas por rumores, suelen generar respuestas inmediatas en los precios. Pero según la misma consultora, la existencia de inventarios considerables en China y la integración vertical de los principales actores permiten amortiguar eventuales déficits. Los titulares sobre restricciones, dice, suelen traducirse en subidas de precios motivadas por el sentimiento, incluso si oferta y demanda se mantienen equilibradas.

Foto aérea de una operación de litio a partir de salmueras en la Argentina

Según la consultora londinense, aunque la perspectiva de cierres temporales en regiones específicas -como las auditorías en Jiangxi o la pausa en Zangge- es plausible, el riesgo de interrupciones largas y simultáneas en varias operaciones sigue siendo bajo, dadas las prioridades estratégicas y el grado de integración del sector.

Impacto en la Argentina

El ciclo actual, dice, no se parece a la ola de cierres de 2020, que inició un ciclo alcista que hacia fines de 2022 llevó los precios del carbonato de litio a cerca de USD 80.000 la tonelada y alimentó el relato del “oro blanco”.

La evolución de los permisos, las señales de precios y las medidas locales serán determinantes. La política, y no solo los precios, concluye el informe, influirá en las futuras decisiones de oferta, e incidentes técnicos como el de Albemarle en Chile resultan menos previsibles.

En Argentina, la producción de litio proyecta exportaciones por más de USD 11.000 millones de dólares al año en la próxima década, pero las previsiones están muy sujetas a la política minera de China, principal actor y manipulador de la cadena global.

En el primer semestre de 2025 el precio internacional del litio había registrado un caída sostenida, por exceso de oferta y el inicio de operaciones de nuevas minas, especialmente en Asia.