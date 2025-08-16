Economía

En cuatro meses, la actividad industrial cayó 2,1% y se encuentra en el mismo nivel en que estaba hace 18 años

Si bien durante el último año la producción fabril creció 4%, desde marzo la evolución es negativa. El nivel de actividad es 13,5% inferior al pico alcanzado en 2011 y se iguala con los valores alcanzados en 2007

Guardar
La baja registrada en junio
La baja registrada en junio se suma a la tendencia negativa observada a lo largo del primer semestre del año. (Foto: Shutterstock)

Aunque acumuló una recuperación del 9% entre abril de 2024 y febrero de este año, la actividad industrial completó en junio cuatro meses consecutivos de retroceso y según datos privados no logra salir de una pendiente negativa o, cuando unos una recesión de crecimiento.

De marzo a junio según el Índice de Producción industrial (IPI elaborado por el Centro de Investigación del Ciclo Económico (Cicec) de las bolsas de Comercio de Rosario y de Santa Fe en base a datos del Indec y de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), el nivel de producción industrial cayó 2,1 por ciento. De los 16 sectores que componen el índice, solo 4 registraron variaciones positivas.

“Si observamos el comportamiento de la serie en el largo plazo, se advierte que el máximo desempeño productivo del sector se alcanzó en noviembre de 2011, mientras que los valores más recientes se ubican 13% por detrás de aquel pico de producción. De hecho, el nivel de actividad que reportan los datos más recientes es comparable al que se registraba hace más de 17 años, en septiembre de 2007. De esta manera, si bien durante el último año la industria manufacturera registró un incremento del 4%, aún le queda mucho terreno por recuperar”, precisa al respecto un informe de Tomás Rodríguez Zurro, Belén Maldonado y Patricia Bergero, investigadores de la Bolsa de Comercio.

infografia

Los autores reconocen que el freno en la recuperación fabril se produjo en un contexto económico “más ordenado que en los años previos, con un acomodamiento de las cuentas públicas y un progresivo proceso desinflacionario”, este “aún encuentra diversos desafíos” reflejados en la reciente volatilidad de tasas de interés y el tipo de cambio, “que tienen un impacto directo en la economía real”.

El estudio precisa que el cambio en la tendencia de la evolución industrial coincidió con el anuncio del nuevo régimen cambiario implementado en abril, con un aumento del tipo de cambio “que encareció el costo de los insumos, lo cual se tradujo en un freno en los niveles de actividad industrial”.

Los más y los menos

A su vez, tomando los 16 sectores en que el Indec clasifica la producción manufacturera, el sector que más cayó fue el de “Prendas de vestir, cuero y calzado” (-8,4%), seguido por Productos textiles (-7,4%) y Maquinaria y equipo (-6,9%).

Los únicos cuatro sectores que tuvieron variaciones positivas en los cuatro meses de marzo a junio fueron Minerales no metálicos (+6,6%), Refinación de petróleo (+1,6%) y productos de caucho y plástico (+0,6%) y Madera y papel (0,1%), pero solo el primero registró una variación significativa.

infografia

Por otra parte, si se considera el peso de cada sector en la producción manufacturera, el sector que más aportó al retroceso del índice general es el de Alimentos y bebidas, que al explicar el 25% del índice sectorial aportó un tercio (-0,7%) de la variación total de la actividad fabril en esos cuatro meses (-2,1%).

A su vez, al interior de “Alimentos y bebidas”, la caída se atribuye principalmente a la menor producción del segmento gaseosas, aguas, sodas, cervezas, jugos para diluir, sidras y bebidas espirituosas, así como también del segmento de “Otros productos alimenticios”, que no logró ser compensada por el incremento observado en actividades como Molienda de oleaginosas y Producción de azúcar y Productos de confitería y chocolate.

Con todo, el mayor retroceso lo sufrió el sector Prendas de vestir, cuero y calzado, seguido por Maquinaria y equipo; Productos de metal; y Productos textiles.

Los autores concluyen que si bien durante el último año la industria mostró una incipiente recuperación por el inicio de una fase económica expansiva, que en junio situó a la actividad fabril 3,8% por sobre el nivel de junio de 2024, ese proceso se cortó “por diversos desafíos macroeconómicos que aún persisten (….) de manera que el sector industrial manufacturero aún se encuentra lejos de sus máximos niveles históricos, restando mucho terreno por recuperar”.

Temas Relacionados

IndustriaActividadTasas de interésDólarCiclo económicoIndecEconomía-ArgentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cuentas remuneradas: cuánto pagan las principales billeteras digitales después de la suba de tasas

Las plataformas fintech ajustaron sus tasas nominales en un contexto de cambios monetarios y mayor competencia

Cuentas remuneradas: cuánto pagan las

Estado presente, ¿sí o no?: debate caliente (y ficticio) entre el mayor referente de Milei y un Premio Nobel heterodoxo

Extractos de “Economía Conversada. Para no economistas (y economistas también)”, un libro del argentino Alberto Ades, argentino con más de 30 años de experiencia en Wall Street. Además, una “entrevista” con Adam Smith, el “padre de la economía moderna”

Estado presente, ¿sí o no?:

Semana financiera: bajaron el dólar y también las acciones, en un mercado en alerta por las altas tasas

Mientras que el Banco Central aplicó nuevas medidas para restringir la liquidez, el dólar bajó 25 pesos, a $1.310 en el Banco Nación. El S&P Merval cedió 4,9% en pesos y 2,6% en dólares

Semana financiera: bajaron el dólar

Los más buscados, con mejores precios: por qué un nuevo SUV cambiará el ranking de los 10 modelos más baratos

Por su posicionamiento de precios, el nuevo VW Tera impactará en el mercado de los autos accesibles y modificará la oferta de los SUV compactos. Será uno de los vehículos más influyentes del año

Los más buscados, con mejores

Economía electoral: el Gobierno busca asegurar un clima sin tensiones cambiarias antes de los comicios

La suba en las tasas de interés hizo reajustar medidas al equipo económico para evitar volatilidad con las tasas de interés. Este lunes será un día clave para el mercado

Economía electoral: el Gobierno busca
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milei elogió la nueva película

Milei elogió la nueva película de Francella y aseguró que es un espejo de la “oscura e hipócrita agenda de los progres caviar”

Así el tren embistió a un taxi que intentó cruzar las vías con la barrera baja: el conductor y su acompañante siguen prófugos

El dueño de HLB Pharma discutió con un periodista por la investigación del fentanilo contaminado y admitió: “Voy a terminar preso, falta poquito”

El relato del amigo de Julieta Prandi que la ayudó a escapar: “Nadie se imaginaba que estaba viviendo un calvario”

Cuentas remuneradas: cuánto pagan las principales billeteras digitales después de la suba de tasas

INFOBAE AMÉRICA
Jair Bolsonaro salió de su

Jair Bolsonaro salió de su prisión domiciliaria para someterse a nuevos exámenes médicos en un hospital de Brasilia

Elvis Presley revive en ‘Sunset Boulevard’, una colección de grabaciones que revelan su lado más íntimo

Los primeros 100 días de León XIV: un papado marcado por la serenidad y la continuidad con Francisco

Los socios europeos de Ucrania destacaron los esfuerzos de Donald Trump para alcanzar la paz con Rusia: “Es digno de elogio”

El avión de Putin fue escoltado por cazas de EEUU durante su regreso a Rusia tras la cumbre con Trump

TELESHOW
Cami Homs llevó a sus

Cami Homs llevó a sus hijos a conocer la nieve: “Terminé con las manos congeladas”

María Becerra y Valentina Zenere reaccionaron a su escena hot de En el barro: “Me dejaste con ganas”

El ex de Tamara Báez habló luego de la separación y apuntó contra L-Gante: “Yo decidí no seguir con la relación”

Alan Lezcano: “Mi mayor éxito es poder estar viviendo lo de La Voz con mi papá”

Cami de los Santos: “La primera publicidad que me pagaron fue para un sex shop”