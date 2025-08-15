Suba de tasas y billeteras digitales: cuáles son las que más pagan tras las medidas del Gobierno para contener el dólar

Las cuentas remuneradas permiten retirar los fondos en cualquier momento, una diferencia clave respecto del plazo fijo (Imagen ilustrativa Infobae)

Las tasas de interés en Argentina experimentaron una marcada actualización tras nuevas disposiciones del Gobierno y el Banco Central para contener al mercado de pesos y su efecto en el dólar. El ministro de Economía, Luis Caputo, impulsó recientemente ajustes orientados a incentivar la permanencia del ahorro en pesos y a reducir la presión sobre el dólar. Este giro en la política de tasas impactó de inmediato sobre las principales plataformas fintech, que buscan captar la preferencia del público con alternativas que equiparan o incluso superan la inflación reportada en julio.

Según la cifra oficial, la inflación se ubicó en 1,9% durante ese mes. En ese contexto, las billeteras virtuales pasaron a ofrecer rendimientos que logran un empate técnico o superan ese guarismo, estableciéndose como un instrumento competitivo frente a las tradicionales colocaciones a plazo fijo.

Diversidad de instrumentos y rendimientos

Las plataformas digitales de finanzas surgieron como espacios de inversión y administración del dinero en forma cotidiana, con la ventaja de que no exigen la inmovilización del capital. Este atractivo resultó fundamental en tiempos de alta incertidumbre.

Los usuarios accedieron a diferentes opciones, desde cuentas remuneradas que acreditan intereses diarios hasta instrumentos como Fondos Comunes de Inversión (FCI de Money Market o renta mixta), que combinan seguridad y liquidez. Frente a un plazo fijo tradicional, estos instrumentos ofrecen la posibilidad de extraer fondos en el día o en un período que, según el fondo elegido, se extiende hasta 48 horas.

La competencia por captar depósitos llevó a que varias fintech actualicen sus tasas en la misma jornada. Las cifras comunicadas presentaron rendimientos nominales anuales que, al traducirse en retornos mensuales, permitieron a los usuarios enfrentar la inflación sin resignar liquidez.

Listado de billeteras digitales y sus tasas nominales anuales a mediados de agosto:

Brubank : 28% (hasta $750.000)

Ualá (Cuenta Remunerada): 30% (hasta $1.500.000)

Cocos (FCI RM): 31,97%

Naranja X : 29% (hasta $800.000)

Astropay (FCI MM): 29,78%

Prex Argentina (FCI MM): 31,46%

Mercado Pago : 30,5%

IEB+ (FCI MM): 29,38%

Fiwind : 35% (hasta $750.000)

Personal Pay (FCI MM): 31,43%

LetsBit Finanzas (FCI MM): 29,16%

Claro Pay (FCI MM): 30,33%

N1U (FCI MM): 29,38%

Lemon Cash (FCI MM): 27,53%

En esta lista prevalecen plataformas ligadas a fondos comunes de inversión y cuentas remuneradas, con variantes vinculadas a los límites máximos que remunera cada aplicación.

El caso de Fiwind sobresale al situarse por encima de la barrera del 35% de TNA, con tope de $750.000, diferenciándose del resto del ecosistema fintech. Cocos, Prex Argentina y Personal Pay también superan el 31%, señalando una estrecha pugna por los depósitos frente a una inflación mensual inferior. Mercado Pago, una de las apps más extendidas, anunció una TNA del 30,5%, alineándose con la nueva tendencia alcista. Con el cambio, Ualá se posiciona igualando casi la retribución de Mercado Pago, aumentando la competencia en el segmento.

Modalidades de rendimiento y liquidez

Las cuentas remuneradas representan la alternativa más sencilla para los usuarios que desean obtener intereses sin mover sus fondos a otro producto. El dinero permanece disponible de forma inmediata y otorga rendimientos a diario. A diferencia de la caja de ahorro tradicional, donde el rendimiento suele cer cero, estas cuentas generaron retornos visibles día a día.

Por otra parte, los fondos comunes de inversión, mayoritariamente de money market, asignan intereses derivados de instrumentos de renta fija y plazos fijos. Su principal atractivo radica en la liquidez, ya que el usuario puede retirar el dinero en el mismo día bancario o, como máximo, a las 48 horas, de acuerdo con la política de cada entidad.

El Ministerio de Economía actualizó la política de tasas para fortalecer el ahorro en moneda local y frenar la demanda de dólares (EFE)

Los rendimientos observados demuestran que la oferta no solo responde a la inflación pasada, sino que compite con los bancos tradicionales en materia de tasas. En esta competencia, las fintech exploran constantemente cómo optimizar el atractivo de su propuesta.

Inflación y protección del ahorro

El dato de inflación de julio, 1,9%, funcionó como referencia principal para analizar la conveniencia del uso de billeteras digitales frente al plazo fijo tradicional. Mientras la tasa nominal anual de la mayoría de los bancos se ubicó en torno al 44%, las cuentas remuneradas digitales mostraron retribuciones que, en términos mensuales, alcanzaron o superaron la inflación.

La posibilidad de obtener más de un 2% mensual efectivo en varias billeteras digitales favoreció a quienes priorizan la liquidez y buscan instrumentos ágiles. Dado que los usuarios pueden extraer en el momento, el atractivo supera al de los plazos fijos clásicos, cuyo plazo mínimo es de 30 días y no permite el retiro anticipado.

Condiciones y límites a la remuneración

Cada billetera anunció condiciones particulares y topes al monto sobre el que paga intereses. En los casos de Naranja X y Brubank, el límite se situó en $800.000 y $750.000 respectivamente, mientras que Ualá estableció un máximo de $1.500.000. Cuando el saldo supera ese monto, deja de devengar rendimiento por el excedente, lo que llevó a fraccionar ahorros entre distintas apps.

Comparación con los plazos fijos bancarios

El ranking de plazos fijos publicado el mismo día arrojó para los diez bancos con mayor volumen de depósitos en pesos una TNA que comenzó en 44% (Banco Nación), descendiendo gradualmente hasta 35%. Entre otras entidades, Banco Bica, Banco CMF, Banco de Corrientes, Banco de la Provincia de Córdoba, Banco Mariva, Banco Voii y Crédito Regional Compañía Financiera también se ubicaron en el 44%, marcando la referencia más elevada para instrumentos tradicionales en moneda local.

Pese a la diferencia entre ambos sistemas, la clave para el público reside en la liquidez y la agilidad. Los plazos fijos online requieren la inmovilización del dinero al menos durante 30 días corridos, mientras que los FCI money market y las cuentas remuneradas digitales permiten disponer de los fondos de forma rápida e incluso inmediata. La flexibilidad para actuar ante movimientos del mercado aparece como el elemento decisivo.

La opción del plazo fijo continúa vigente para quienes prefieren planificar una inversión a corto plazo de bajo riesgo y desean protegerse de la inflación, o al menos limitar la pérdida de poder adquisitivo, asumiendo la restricción en cuanto al acceso al dinero.

La estrategia impulsada por Luis Caputo para incentivar el ahorro en pesos tuvo un efecto inmediato. Con el objetivo de contener la dolarización de carteras y alentar el uso de instrumentos en moneda local, los ajustes modificaron el sendero de tasas.

A partir de los movimientos del mercado y las determinaciones del Banco Central, los rendimientos de las fintech y bancos se adaptaron a la nueva coyuntura. El impulso a la inversión en pesos desde el ámbito gubernamental busca reforzar la preferencia por instrumentos bancarios y digitales, construyendo alternativas que actúan como refugio de valor ante la inflación.