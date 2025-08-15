Economía

Siguen subiendo las tasas de los plazos fijos: cuánto paga cada banco al ahorrista

Las tasas nominales anuales para depósitos a 30 días varían entre el 25% y el 46%

Mariano Zalazar

Por Mariano Zalazar

Guardar
(Franco Fafasuli)
(Franco Fafasuli)

El rendimiento de los plazos fijos a 30 días sigue mostrando diferencias significativas entre las entidades financieras que informan sus datos al Banco Central de la República Argentina (BCRA). Según la última actualización disponible, las tasas nominales anuales (TNA) oscilan entre el 25% y el 46%, lo que implica que los ahorristas pueden obtener rendimientos muy distintos dependiendo del banco en el que decidan colocar su dinero.

En un contexto de moderada inflación mensual y un mercado financiero con expectativas cambiantes, el plazo fijo tradicional continúa siendo una de las opciones más utilizadas por los pequeños y medianos ahorristas que buscan preservar capital y obtener una renta segura. Sin embargo, las diferencias de tasas entre entidades públicas, privadas y digitales marcan la importancia de comparar antes de invertir.

Bancos que más pagan

De acuerdo con la información oficial, Voii lidera el ranking con una TNA del 46%, seguido de cerca por el Banco Hipotecario, que ofrece 45,5%. Entre los que también superan el 44% anual figuran Banco Bica (45%), además de varias entidades que pagan exactamente 44% como Banco Nación, Banco Provincia (Cuenta DNI), Banco de la Provincia de Córdoba, Banco de Corrientes, Banco del Chubut, Banco del Sol, Reba y Crédito Regional Compañía Financiera.

Estas tasas implican un rendimiento mensual que, si bien no compite con inversiones de mayor riesgo, resulta atractivo para quienes priorizan la seguridad de su capital. También es relevante que algunas entidades provinciales y digitales ofrecen condiciones similares a las de los bancos más grandes.

En un segundo escalón aparecen bancos con TNAs que se ubican entre el 40% y el 43,5%. Ejemplos de este grupo son Banco Galicia y Comafi (43%), Meridian (43,5%), Credicoop (42%), Bibank (42%), ICBC (42,85%) y el Banco Provincia de Tierra del Fuego (42,5%). Estas opciones pueden ser elegidas por clientes que ya operan con esas entidades y prefieren mantener su relación comercial, aunque las diferencias de rendimiento con los líderes pueden representar varios miles de pesos al mes para montos elevados.

En el rango más bajo de este segmento se encuentra BBVA, que paga 40% anual, mientras que Macro y Banco Julio ofrecen 38%.

Las tasas más bajas

En el extremo inferior se encuentran entidades como Santander Río y Banco Dino con 35% anual, Banco Formosa con 32%, Banco Ciudad con 31% y Masventas con 25%. Esta última presenta la remuneración más baja de todo el listado, lo que genera una diferencia sustancial respecto de los bancos que lideran el ranking. Para un mismo monto invertido, el rendimiento mensual podría ser hasta un 84% superior en la entidad con mejor tasa respecto de la que menos paga.

Este rango tan amplio de rendimientos obedece a distintas estrategias comerciales y a las condiciones particulares de cada institución, que pueden priorizar la captación de depósitos o enfocarse en otros segmentos de negocio.

Qué significa la TNA y cómo calcular el rendimiento

La TNA (Tasa Nominal Anual) es el porcentaje que indica la rentabilidad de una inversión en un año, sin considerar capitalización de intereses. En el caso de los plazos fijos a 30 días, el cálculo del interés se hace en base proporcional. Por ejemplo, una TNA del 44% equivale a un interés mensual del 3,67% aproximadamente.

Es importante diferenciar la TNA de la TEA (Tasa Efectiva Anual), que contempla la reinversión mensual del capital más los intereses, generando un rendimiento mayor al nominal.

Para ilustrar las diferencias entre las tasas ofrecidas, se puede calcular el rendimiento mensual de un plazo fijo de $1.000.000. En el caso de la tasa más alta del mercado, que es del 46% TNA ofrecida por Banco Voii, el interés mensual equivale aproximadamente al 3,78% del capital, lo que representa una ganancia de $37.808 en 30 días.

En cambio, si se colocara el mismo monto en la entidad que paga la tasa más baja, el Banco Masventas con un 25% TNA, el rendimiento sería de alrededor del 2,05% mensual, es decir, $20.547 al cabo de un mes. La diferencia entre ambas opciones alcanza así los $17.500, lo que muestra de manera clara la importancia de comparar tasas antes de decidir dónde invertir. A medida que aumenta el capital y se prolonga la reinversión en el tiempo, el impacto de esta brecha se vuelve cada vez más significativo.

Temas Relacionados

Plazo fijoTasasBancosInversionesÚltimas noticias

Últimas Noticias

Las acciones de los bancos cayeron más de 9% porque el BCRA endureció sus exigencias

El Banco Central duplicó las multas a las entidades financieras por incumplir su exposición en dólares y les aumentó los encajes. Sigue la tensión en las tasas

Las acciones de los bancos

Contrabando: la Aduana incautó 2.839 bultos con mercadería ingresada de forma irregular en todo el país

Entre el 4 y el 8 de agosto, la DGA reforzó controles en rutas nacionales y depósitos de nueve provincias, con la participación de fuerzas federales y el uso de tecnología de detección

Contrabando: la Aduana incautó 2.839

Martín Galdeano, presidente de Ford: “En la exportación, competimos con una mochila encima que otros países no tienen”

Aunque las ventas internas crecen todos los meses, la mitad del negocio de las automotrices son las ventas al exterior, en donde hay condiciones desventajosas. El ejecutivo habló del efecto del dólar en los precios y las elevadas tasas de interés en el crédito

Martín Galdeano, presidente de Ford:

El Gobierno eligió llegar a las elecciones de septiembre con tasas altas pero con el dólar planchado

Se tomaron nuevas medidas para controlar la liquidez del sistema, lo que augura que los rendimientos en pesos seguirán muy elevados. La expectativa es que un buen resultado electoral ayude a calmar al mercado

El Gobierno eligió llegar a

Por la volatilidad de tasas, Economía interrumpirá la compra de dólares para evitar que haya más pesos en el mercado

El ministro de Economía Luis Caputo anticipó que durante el período pre electoral el Tesoro dejará de hacer “block trades” por los que sumó dólares para acercarse a las metas de acumulación de reservas con el FMI

Por la volatilidad de tasas,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pagó el depósito del alquiler

Pagó el depósito del alquiler en pesos y ahora la Justicia ordenó que se lo devuelvan en dólares

Contrabando: la Aduana incautó 2.839 bultos con mercadería ingresada de forma irregular en todo el país

Avanza la definición de la futura CGT: hay consenso sobre un triunvirato con dos nuevos dirigentes y el ascenso de una mujer

Confianza en LLA por la fiscalización en PBA: aseguran que con ayuda del PRO podrán cubrir todas las mesas

Dolor de cintura: 6 recomendaciones sobre ejercicio, postura y dieta para prevenirlo

INFOBAE AMÉRICA
Tobias Dirty, en las puertas

Tobias Dirty, en las puertas de las percepción abstracta

Lecturas para el fin de semana: la poesía como utopía cotidiana

Una nueva teoría sobre el origen del lenguaje humano desafía las tradicionales ideas patriarcales

Ecuador designó como entidad terrorista al Cártel de los Soles, el grupo narco vinculado al dictador Nicolás Maduro

Israel bombardeó presuntas instalaciones de Hezbollah en el sur del Líbano

TELESHOW
La tajante frase que compartió

La tajante frase que compartió Tamara Báez contra su expareja: “Hay que dejarlos volver de donde vienen”

Entre bromas y anécdotas, La Mona Jiménez y Mario Pergolini recordaron sus primeros encuentros: “Vos odiabas el cuarteto”

Yanina Latorre quebró en llanto al escuchar el sufrimiento de Julieta Prandi en su relación con su ex: “Tu historia me mata”

Julieta Prandi contó el calvario que vivieron sus hijos durante su relación con Claudio Contardi: “Le tienen miedo a su padre”

La reacción de Wanda Nara luego de que su mamá recordara su primer trabajo: “Te esperaba tremendo futuro”