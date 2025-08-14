Saltan las tasas de plazo fijo y pagan hasta 44%: cuánto subió cada banco en medio del apretón monetario

Argentina's central bank has slowed its monthly peso depreciation to 1% from 2%. Photographer: Tomas Cuesta/Bloomberg

En agosto, los bancos que informan al Banco Central aplicaron fuertes incrementos en las tasas nominales anuales (TNA) que pagan por los plazos fijos en pesos. El ajuste se dio en un contexto de mayor competencia por captar depósitos, con varias entidades llevando sus rendimientos a niveles que no se registraban desde hace meses.

La comparación entre los valores del 1 de junio y los vigentes a mediados de agosto muestra que el aumento promedio fue de 8,92 puntos porcentuales. En algunos casos, la mejora superó los 13 puntos y, en otros, la suba fue todavía mayor. También hubo excepciones: una entidad redujo su rendimiento de manera significativa.

Los mayores incrementos

De los 28 bancos relevados, el que encabezó la lista de subas fue Banco Meridian S.A., que pasó de una TNA del 27,50% a 43,50%, con una mejora de 16 puntos porcentuales. Le siguieron el Banco de la Nación Argentina y el Banco Hipotecario S.A., ambos con un salto de 13,5 puntos. En el caso del Hipotecario, la tasa pasó de 32% a 45,5%, el valor más alto de todo el grupo.

El Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. llevó su tasa de 29,50% a 42,85%, un incremento de 13,35 puntos, mientras que el Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y el Banco Bica S.A. elevaron sus rendimientos en 13 puntos exactos, hasta 44% y 42%, respectivamente.

El Banco Voii S.A. también registró una mejora de 13,5 puntos, al pasar de 30,50% a 44%, y el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. subió 12,75 puntos, con una tasa que llegó a 43%.

Entidades con alzas de dos dígitos

Además de los casos mencionados, hubo otros bancos que ajustaron sus plazos fijos en alzas de dos dígitos. El Banco Credicoop Cooperativo Limitado pasó de 30,25% a 42% (+11,75 puntos), el Banco CMF S.A. de 33% a 44% (+11 puntos) y el Banco Mariva S.A. de 33% a 44% (+11 puntos).

El Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. aumentó de 32% a 44% (+12 puntos) y el Banco de Corrientes S.A. de 30,25% a 41% (+10,75 puntos). En el caso de Reba Compañía Financiera S.A., el incremento fue de 9 puntos, pasando de 34% a 43%.

Subas moderadas

En el grupo de ajustes moderados se encuentran el Banco Macro S.A. (+8 puntos, de 30% a 38%), el Banco del Sol S.A. (+8,5 puntos, de 31,50% a 40%) y el Banco Julio Sociedad Anónima (+7 puntos, de 31% a 38%).

El Banco Santander Argentina S.A. subió de 28% a 35% (+7 puntos), mientras que el Banco Comafi Sociedad Anónima pasó de 32% a 39% (+7 puntos). El Banco Provincia de Tierra del Fuego ajustó de 34% a 40,5% (+6,5 puntos) y el Banco BBVA Argentina S.A. de 30% a 35% (+5 puntos).

El Banco Dino S.A. mejoró su tasa en 4 puntos (de 31% a 35%), y el Bibank S.A. también sumó 4 puntos (de 35% a 39%). En el Banco de la Provincia de Buenos Aires, la suba fue de 4,5 puntos (de 30,50% a 35%).

Ajustes mínimos

El Banco del Chubut S.A. solo incrementó su TNA en 2,5 puntos, pasando de 35,50% a 38%. El Banco de la Ciudad de Buenos Aires fue el que menos ajustó, con un alza de 1,75 puntos (de 29,25% a 31%).

La excepción

En este panorama de subas generalizadas, una única entidad recortó su tasa. El Banco Masventas S.A. redujo su TNA de 35,50% a 25%, lo que implicó una caída de 10,5 puntos en la tasa que informa al BCRA.

Detalle banco por banco

La evolución de las tasas muestra la magnitud de los cambios implementados por cada institución:

Contexto del mercado

La actualización de tasas se dio en un momento en que el Gobierno buscó reforzar la absorción de pesos a través de la colocación de deuda, con el objetivo de evitar presiones adicionales sobre el dólar y contener eventuales movimientos en el sistema financiero. Las medidas formaron parte de una estrategia para administrar la liquidez y regular las condiciones monetarias, en un marco en el que la competencia por captar depósitos se intensificó.

La respuesta de las entidades mostró diferentes velocidades y magnitudes. Algunos bancos privados de gran tamaño optaron por incrementos moderados, mientras que otras instituciones, en especial las de menor escala o con estrategias agresivas de captación, aplicaron subas más pronunciadas.

El análisis de las cifras oficiales enviadas al BCRA permite observar que las tasas más altas, como las de 44% o más, se concentraron en bancos medianos y pequeños, mientras que las entidades más grandes se ubicaron en valores intermedios.