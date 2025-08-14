El Ford Mustang de calle más potente de la historia ya se vende en la Argentina: cuánto cuesta

El nuevo Mustang Dark Horse es el modelo más potente de todos los tiempos de las versiones para usar en la vía pública

Con la llegada del Mustang Dark Horse, Ford redobla la apuesta para ofrecer más versiones y mayores prestaciones en su gama de autos deportivos en la región.

El Dark Horse es la versión más extrema de todos los Mustang concebidos para el uso en la vía pública y la versatilidad para ofrecer alto rendimiento también en una pista.

La presentación del modelo se realizó en San Pablo, Brasil, este miércoles, en un evento que tuvo dos instancias, una en el primer concesionario de Ford Performance de Brasil, y la segunda, con un evento en el Autódromo de Velocitta, distante unos 200 kilómetros de la ciudad más grande de Brasil, donde se pudieron comprobar las prestaciones del vehículo.

El Mustang Dark Horse fue presentado en Estados Unidos hace menos de un año, y entre sus virtudes se destaca el incremento de la potencia de su inagotable motor Coyote V8 atmosférico de 5,0 litros, que ahora es capaz de entregar 507 CV de potencia, es decir poco más de 100 CV por litro de cilindrada. Este bloque, el más potente entre los Mustang de serie, tiene a su vez un asombroso torque de 567 Nm, disponible en un 80% a partir de las 2.500 RPM, con una curva plana que se sostiene hasta las 7.250 RPM, cuando llega a la máxima potencia.

El Mustang Dark Horse ya se pre-vende en Argentina a $128.500.000 o USD 95.000

Al igual que el Mustang GT Performance, el Dark Horse tiene una caja automática de 10 velocidades con levas al volante, ideal para la conducción deportiva. Esta versión cuenta además con un sistema de escape específico de alto flujo y refrigeración reforzada que reduce el estrés térmico en condiciones extremas.

Los valores de performance son asombrosos, porque además de tener 15 CV adicionales sobre el GT Performance, esta versión alcanza lo 250 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en 3,7 segundos. Una marca que le permite superar a muchos de los autos deportivos europeos equivalentes que se venden en el mercado.

“El Mustang es un emblema de la filosofía deportiva de Ford, y sumar la versión Dark Horse posiciona a la línea en el estándar más alto de innovación, diseño y desempeño”, dijo Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina en la presentación del vehículo en Velocitta.

La decisión de importar este modelo responde a la demanda local por versiones de alta performance, pero también a la política global de Ford de posicionar al Mustang como un auto deportivo integral que ofrece potencia, velocidad y aceleración, pero también velocidad de curva, poder frenante y agilidad en circuitos con un precio de venta más accesible al de sus competidores.

Más de 20 Ford Mustang Dark Horse se llevaron a Velocitta para que los periodistas los prueben en un circuito profesional

De hecho, durante la presentación técnica del vehículo, la marca resaltó que su precio es menor al de los BMW M2 Coupé, del BMW M3 Competition y del Porsche 911 Carrera, pero con mejor performance de aceleración de 0 a 100km/h. Y a la vez es más accesible que el Porsche 911 Carrera S, y sólo es 2/10 de segundo más lento en la misma medición de desempeño.

Más barato que en Brasil

Pero la estrategia de Ford Argentina va un paso más allá; porque el Dark Horse ya se puede adquirir en pre-venta a un precio de $128.500.000, equivalentes al cambio actual a unos USD 95.000, pero en Brasil, el mismo vehículo tiene un precio de R$649.000, que representan aproximadamente USD 120.000.

Además del motor, la configuración técnica incorpora un diferencial trasero Torsen con sistema de enfriamiento, que permite sostener una alta exigencia en un circuito por muchas vueltas sin tener que hacer salidas cortas y vueltas de enfriamiento para conservar la temperatura adecuada de funcionamiento.

A nivel dinámico, el Mustang Dark Horse tiene un una suspensión independiente adaptativa Magneride con calibración específica desarrollada en Brasil por Ford Performance en Tatuí. Se endurecieron los resortes delanteros, se colocaron soportes y bujes más rígidos, una barra estabilizadora trasera sólida, dirección 25% más reactiva y se optimizó el reparto de pesos que ahora es de un 55% adelante y un 45% atrás. Como complemento perfecto para estas modificaciones, los frenos a disco Brembo de alto rendimiento del Mustang GT se reemplazaron por discos delanteros fluctuantes como novedad.

Todavía no están definidos los colores que llegarán a Argentina, pero el rojo fue uno de los más llamativos en la presentación

El resultado de estas reformas es una mejor respuesta de la dirección, un mejor paso de curva con un comportamiento más estable y predecible, mayor performance por encima de las 5.000 RPM, rebajes más agresivos y frenados más consistentes. El vehículo “manda mucho mejor la trompa que el GT, pero además ahora la cola acompaña incluso en los derrapes controlados, sin generar que se corra de atrás ante el pedido de más grip delantero desde el volante.

Más allá de la tecnología a bordo, que incluye una doble pantalla digital conectada desde la que se pueden seleccionar los 5 modos de conducción y los 6 perfiles configurables, cuatro distintos tipos de sonido de escape, y seteos para andar en pista como el cronómetro de accionamiento automático programable.

“Tengo algunos hitos en la cabeza”, dijo Galdeano al hablar del éxito de Mustang en la región. Este año lanzamos el Mustang con caja manual y se vendieron 200 autos en una hora en Brasil. Fue una de las cosas más increíble que ví”, explicó.

Finalmente, el ejecutivo argentino que dirige también Ford Sudamérica, dijo que “tenemos expectativas de que con el GT Performance, el Mustang manual (que es cuestión de tiempo para que llegue a Argentina), que quedó posicionado entre medio, y el Dark Horse, este sea el mejor año de Mustang en la historia en la región”.