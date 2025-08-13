Economía

Caputo anticipó detalles de una línea de crédito en dólares que lanzará el Banco Nación para desarrollos inmobiliarios

El ministro de Economía abrió la Expo Real Estate Argentina en Buenos Aires. Alentó a los empresarios a acelerar inversiones y dio definiciones sobre qué pasará después de las elecciones

Agustín Maza

Por Agustín Maza

Guardar
El ministro de Economía, Luis
El ministro de Economía, Luis Caputo (Reuters)

El Banco de la Nación Argentina (BNA) lanzará una línea de crédito en dólares para desarrollos inmobiliarios urbanos y suburbanos. Así lo anticipó este miércoles el ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco de la apertura de la Expo Real Estate.

Caputo reconoció que el sector tiene un tope de crecimiento por las tasas de los préstamos en pesos todavía son altas y tienen plazos cortos. Es por eso que recomendó tomar financiamiento en moneda estadounidense.

“Ayer tuve una reunión con Banco Nación, que tiene capital propio de USD 500 millones, y va a poner una línea en dólares para desarrollos urbanos y suburbanos a 72 meses, a tasas súper razonables, con la opción además de que ustedes después les puedan trasladar ese crédito al comprador hipotecario, o sea, que sigue la cadena”, contó el ministro de Economía y luego deslizó la posibilidad de que se sumen más entidades a la iniciativa.

Caputo consideró que reconstruir el
Caputo consideró que reconstruir el mercado de capitales después de años de desorden macro “llevará tiempo”

Caputo consideró que reconstruir el mercado de capitales después de años de desorden macro “llevará tiempo”. “Eso no implica que no haya plata. Hoy hay plata. Muchas empresas argentinas están accediendo a estos financiamientos de largo plazo. Ustedes podrían acceder también. Y bueno, hay que armar la cosa para eso”.

El ministro de Economía repasó algunas variables de la economía que mejoraron desde el comienzo de la gestión de Javier Milei, en especial la baja de la inflación, el crecimiento del PBI y el impulso del crédito. Caputo cargó contra provincias y municipios, en especial por la suba de la presión impositiva pero también por la eventual continuidad del pago de “coimas”, según sus palabras.

“La macro es lo que da espacio para que ustedes florezcan. No es una casualidad que el nivel de empleadores no crezca desde el 2007. No es una casualidad que el nivel de empleados en el país no crezca desde el 2011. Eso es justamente porque la macro estaba desordenada”, agregó.

Por otro lado, Caputo resaltó la importancia de la agenda del Gobierno para impulsar la inversión privada: “Tenemos que seguir bajando impuestos, desregulando, y ustedes pataleando contra gobernadores e intendentes, hacer crecer el mercado de capitales, y la estabilidad macro para eso es fundamental porque genera inversión de largo plazo, y ustedes pensar en tener estructuras preparadas para captar ese financiamiento”.

El ministro de Economía no hizo mención prácticamente a la coyuntura. El mercado local atraviesa un Súper Miércoles marcado por dos eventos decisivos: una mega licitación de deuda en pesos ante vencimientos por casi $15 billones y la difusión del dato de inflación de julio. La combinación de ambos factores concentra la atención de inversores, bancos y autoridades económicas, que evalúan su impacto inmediato sobre las tasas, el dólar y la estabilidad financiera.

“Tratamos de comunicar, no sé si bien o mal, porque creemos que mucho pasa por esto, una vez que arreglaste los problemas fundamentales, el mayor problema es el de convencer a ustedes (los privados) que tienen el capital, que pueden hacer el desarrollo, mover la economía, porque esta vez es diferente”, afirmó Caputo.

Temas Relacionados

Luis CaputoBanco NaciónReal estateCrédito en dólaresÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Alivio para la Argentina: Brasil frena medidas antidumping a la importación de leche

La decisión implica un respiro para exportadores locales y establece un precedente para el comercio bilateral dentro del Mercosur

Alivio para la Argentina: Brasil

Convocatoria de acreedores de Gol: inversores argentinos denuncian falta de transparencia de la aerolínea y posible perjuicio económico

Inversores que participaron del proceso de reestructuración de la empresa brasileña reclaman precisiones sobre los plazos y mecanismos para disponer de las acciones recibidas

Convocatoria de acreedores de Gol:

Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 13 de agosto

La divisa al público es ofrecida a $1.330 para la venta en el Banco Nación, un mínimo en lo que va de agosto. El blue sube a $1.335

Dólar hoy: a cuánto operan

Cómo es el nuevo SUV que llegó a la Argentina para heredar los clientes de un auto clásico

El VW Polo es uno de los autos compactos más exitosos del mercado, pero la tendencia hacia los SUV exige una alternativa equivalente. El Volkswagen Tera ya se vende en la misma franja de precios

Cómo es el nuevo SUV

El BCRA habilitó una ventanilla de pases activos para ayudar a estabilizar las tasas en el día de una licitación de deuda clave

La medida llega en pleno “súper miércoles” de licitación de deuda e inflación de julio, con el objetivo de dar margen a los bancos y moderar tasas

El BCRA habilitó una ventanilla
ÚLTIMAS NOTICIAS
Claudio Contardi fue condenado a

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual contra Julieta Prandi y quedó detenido

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual contra Julieta Prandi y quedó detenido

Alivio para la Argentina: Brasil frena medidas antidumping a la importación de leche

Caso de Diego Fernández Lima, en vivo: declara el camarógrafo que denunció por abuso al joven que apareció muerto en Coghlan

Los trabajadores del Hospital Garrahan iniciaron un nuevo paro por 24 horas y se movilizaron para exigir mejora salarial

INFOBAE AMÉRICA
Elecciones en Bolivia: candidatos cierran

Elecciones en Bolivia: candidatos cierran campañas y desde el jueves rige el silencio electoral

La CIDH alertó que las acciones de Noboa contra la Corte ponen en riesgo la independencia judicial

Rusia impuso restricciones a las llamadas de WhatsApp y Telegram

Bolivia: fin de ciclo y futuro incierto

Stephen King a fondo: fan de “Stranger Things”, nuevas adaptaciones y Trump como “una historia de terror”

TELESHOW
Wanda Nara mostró su recorrido

Wanda Nara mostró su recorrido por México: shopping, cultura y una noche de sabores y amigos

Julieta Prandi habló antes de salir para los tribunales: “Espero una sentencia ejemplificadora”

La China Suárez mostró su nueva casa en Turquía: vestidor de lujo, un jardín soñado y los looks del verano

Mariano Martínez contó el difícil problema de aprendizaje que tuvo en su infancia: “La pasé muy mal”

Yanina Latorre relató el violento robo que sufrió su hermana Maite: “La arrastraron una cuadra de los pelos”