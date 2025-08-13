Caputo anticipó detalles de una línea de crédito en dólares que lanzará el Banco Nación para desarrollos inmobiliarios

El ministro de Economía, Luis Caputo (Reuters)

El Banco de la Nación Argentina (BNA) lanzará una línea de crédito en dólares para desarrollos inmobiliarios urbanos y suburbanos. Así lo anticipó este miércoles el ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco de la apertura de la Expo Real Estate.

Caputo reconoció que el sector tiene un tope de crecimiento por las tasas de los préstamos en pesos todavía son altas y tienen plazos cortos. Es por eso que recomendó tomar financiamiento en moneda estadounidense.

“Ayer tuve una reunión con Banco Nación, que tiene capital propio de USD 500 millones, y va a poner una línea en dólares para desarrollos urbanos y suburbanos a 72 meses, a tasas súper razonables, con la opción además de que ustedes después les puedan trasladar ese crédito al comprador hipotecario, o sea, que sigue la cadena”, contó el ministro de Economía y luego deslizó la posibilidad de que se sumen más entidades a la iniciativa.

Caputo consideró que reconstruir el mercado de capitales después de años de desorden macro “llevará tiempo”

Caputo consideró que reconstruir el mercado de capitales después de años de desorden macro “llevará tiempo”. “Eso no implica que no haya plata. Hoy hay plata. Muchas empresas argentinas están accediendo a estos financiamientos de largo plazo. Ustedes podrían acceder también. Y bueno, hay que armar la cosa para eso”.

El ministro de Economía repasó algunas variables de la economía que mejoraron desde el comienzo de la gestión de Javier Milei, en especial la baja de la inflación, el crecimiento del PBI y el impulso del crédito. Caputo cargó contra provincias y municipios, en especial por la suba de la presión impositiva pero también por la eventual continuidad del pago de “coimas”, según sus palabras.

“La macro es lo que da espacio para que ustedes florezcan. No es una casualidad que el nivel de empleadores no crezca desde el 2007. No es una casualidad que el nivel de empleados en el país no crezca desde el 2011. Eso es justamente porque la macro estaba desordenada”, agregó.

Por otro lado, Caputo resaltó la importancia de la agenda del Gobierno para impulsar la inversión privada: “Tenemos que seguir bajando impuestos, desregulando, y ustedes pataleando contra gobernadores e intendentes, hacer crecer el mercado de capitales, y la estabilidad macro para eso es fundamental porque genera inversión de largo plazo, y ustedes pensar en tener estructuras preparadas para captar ese financiamiento”.

El ministro de Economía no hizo mención prácticamente a la coyuntura. El mercado local atraviesa un Súper Miércoles marcado por dos eventos decisivos: una mega licitación de deuda en pesos ante vencimientos por casi $15 billones y la difusión del dato de inflación de julio. La combinación de ambos factores concentra la atención de inversores, bancos y autoridades económicas, que evalúan su impacto inmediato sobre las tasas, el dólar y la estabilidad financiera.

“Tratamos de comunicar, no sé si bien o mal, porque creemos que mucho pasa por esto, una vez que arreglaste los problemas fundamentales, el mayor problema es el de convencer a ustedes (los privados) que tienen el capital, que pueden hacer el desarrollo, mover la economía, porque esta vez es diferente”, afirmó Caputo.