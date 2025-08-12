Economía

Dólar hoy: en el Banco Nación baja a $1.330 y el blue se sostiene a $1.335

El dólar al público resta cinco pesos. El dólar mayorista retrocede por octava rueda operativa

El dólar al público finalizó
El dólar al público finalizó negociado sin variantes, a $1.335 para la venta en el Banco Nación
15:16 hsHoy

Leve suba de los depósitos

Max Capital dio cuenta de que “el 7 de agosto, los depósitos en dólares subieron USD 22 millones. Desde el 15 de agosto de 2024, se incrementaron USD 13.622 millones, dejando los depósitos del sector privado en moneda extranjera en un total de USD 32.290 millones”.

14:35 hsHoy

El dólar cede a $1.330 en el Banco Nación

El dólar al público cae cinco pesos este martes, a $1.330 para la venta en el Banco Nación, el precio más bajo desde el 30 de julio. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras la divisa es negociada a $1.336,86 para la venta y a 1.295,61 para la compra.

14:18 hsHoy

El dólar mayorista, a 1.320 pesos

El dólar mayorista -para operaciones de comercio exterior- resta dos pesos en los primeros negocios, a $1.320 para la venta. El tipo de cambio oficial baja por octava rueda consecutiva.

14:17 hsHoy

El dólar, a $1.335 en el Banco Nación

El dólar al público finalizó negociado sin variantes, a $1.335 para la venta en el Banco Nación. Al mediodía llegó a ofrecerse a 1.340 pesos. El Banco Central dio cuenta de que el dólar minorista es vendido en el promedio de entidades financieras a $1.339,16 (alza de 2,12 pesos o 0,2%), y alcanza los $1.296,89 para la compra.

13:10 hsHoy

El dólar mayorista acumula una baja de casi 4% en agosto, contenido por la suba de las tasas de interés

La cotización minorista quedó sin cambios a $1.335. En el segmento de los grandes operadores, registró el séptimo descenso consecutivo. El mercado apuesta a los rendimientos en pesos, a la espera de la licitación del Tesoro

Juan Gasalla

Por Juan Gasalla

El tipo de cambio oficial
El tipo de cambio oficial cae 3,8% en agosto, luego de subir 14% en julio.

Los negocios cambiarios de este lunes ratificaron la estabilización de los precios del dólar con una brecha entre cotizaciones en un mínimo 1% y más cerca de la zona de los 1.300 pesos, ahora un 10% debajo del techo bandas de libre flotación dispuesta por el Banco Central para la divisa.

13:10 hsHoy

El Gobierno se prepara para inyectar pesos e intentar una baja de tasas, con la mirada en el dólar

El margen para una disminución relevante de los rendimientos es acotado, porque se espera un aumento de la demanda de divisas a medida que se acerque la elección bonaerense, el 7 de septiembre

Pablo Wende

Por Pablo Wende

(Franco Fafasuli)
(Franco Fafasuli)

La licitación de bonos anunciada por el Tesoro para mañana se transformó en una operación muy relevante para la marcha del plan financiero y cambiario. No solo porque el monto de lo que se busca refinanciar es enorme, cerca de 15 billones de pesos, sino además porque los inversores esperan ver cuál será la señal de tasas que dará el equipo económico tras el fuerte salto de las últimas semanas.

13:10 hsHoy

Reservas: los gobiernos provinciales deberán comprar casi USD 700 millones antes de las elecciones

Septiembre será el mes con mayor cantidad de pagos de deudas provinciales desde el inicio de la flotación entre bandas. En total, requerirán más de USD 1.000 millones hasta fin de año

Mariano Boettner

Por Mariano Boettner

Los gobernadores afrontarán pagos de
Los gobernadores afrontarán pagos de deuda en las próximas semanas y restarían reservas

Un grupo de provincias exigirá a las reservas del Banco Central hasta USD 1.000 millones en lo que resta del año, la mayor parte antes de las elecciones legislativas, para afrontar pagos de deuda. El Gobierno necesitará hacerse de una buena cantidad de divisas en lo que resta del año para cumplir la meta de acumulación reformulada por el FMI.

13:08 hsHoy

Inflación, dólar y salarios: cómo evolucionó el poder adquisitivo durante la gestión Milei, según un informe privado

Un análisis de una consultora detectó que desde 2023 el ingreso progresó en comparación a la suba de alquileres y bienes durables, lo que explicaría el apoyo de los jóvenes al programa económico. Pero otros consumos perjudicaron a los sectores medios y bajos

Juan Gasalla

Por Juan Gasalla

La suba acotada del dólar
La suba acotada del dólar contribuyó al proceso desinflacionario.

Mientras en los países desarrollados un salario promedio cubre con holgura vivienda, alimentación y ocio, en gran parte de América Latina la mayor parte del ingreso se destina solo a necesidades básicas. Y en la Argentina, cuya economía estuvo golpeada por el proceso inflacionario más grande en más de tres décadas, la limitación de los ingresos es uno de los factores que puede tener más incidencia en el resultado de las elecciones legislativas que se llevarán a cabo en las próximas semanas.

13:08 hsHoy

El dólar blue subió a 1.335 pesos

La cotización blue del dólar anotó el lunes una ganancia de diez pesos o un 0,8% este lunes, a $1.335 para la venta, ahora al mismo precio que en el Banco Nación. Asimismo, la brecha cambiaria con el dólar mayorista vuelve a ser positiva, por un escaso margen de 1 por ciento. El blue regresó al nivel de precios del cierre de julio.

