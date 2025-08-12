Dólar hoy: en el Banco Nación baja a $1.330 y el blue se sostiene a $1.335

Inflación, dólar y salarios: cómo evolucionó el poder adquisitivo durante la gestión Milei, según un informe privado Un análisis de una consultora detectó que desde 2023 el ingreso progresó en comparación a la suba de alquileres y bienes durables, lo que explicaría el apoyo de los jóvenes al programa económico. Pero otros consumos perjudicaron a los sectores medios y bajos

La suba acotada del dólar contribuyó al proceso desinflacionario.

Mientras en los países desarrollados un salario promedio cubre con holgura vivienda, alimentación y ocio, en gran parte de América Latina la mayor parte del ingreso se destina solo a necesidades básicas. Y en la Argentina, cuya economía estuvo golpeada por el proceso inflacionario más grande en más de tres décadas, la limitación de los ingresos es uno de los factores que puede tener más incidencia en el resultado de las elecciones legislativas que se llevarán a cabo en las próximas semanas.