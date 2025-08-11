Milei en primera persona: cómo se gestó el libro que lo retrata desde la intimidad

Juan Carlos de Pablo y Ezequiel Burgo detallaron cómo organizaron las entrevistas que dieron origen al libro

El economista Juan Carlos de Pablo y el periodista Ezequiel Burgo explicaron cómo construyeron Tratando de entender el fenómeno Milei, un libro que reúne entrevistas y material para acercar al lector a la figura del presidente. Durante una extensa charla en Infobae en Vivo, los autores profundizaron sobre los caracteres más interesantes del presidente Javier Milei.

Burgo, periodista, dijo que el proyecto se centró en “un personaje actual que es el presidente y que está haciendo un trabajo sobre la marcha”. Señaló que “la mejor técnica periodística para contar es la de contar lo que ves y quizás dejar hablar a los personajes, tratar de sacar la menor cantidad de conclusiones posibles”.

Aclaró que no se trató de un libro de historia, sino de un relato sobre un proceso en curso. “Cuando estás hablando sobre un ministro de Economía, sobre una gestión económica, sobre una presidencia, tenés que aclarar que es algo que está aconteciendo y hacer menos análisis y más yuxtaposición: primero paso A, después B y C. Como si fuese un cuentito”, resumió.

De Pablo recordó que la iniciativa surgió después de un trabajo conjunto anterior. “El año pasado, con Ezequiel hicimos un libro, La cocina de la política económica, que literalmente fue sentarnos delante de un grabador y vomitar todo lo que recordábamos. Arrancamos mirando la política económica de Frondizi para acá y anduvo muy bien. Entonces, tomamos un café y dijimos: ¿qué hacemos? El fenómeno era Milei. Salió este libro con entrevistas que hicimos entre febrero y la primera quincena de marzo. La edición final estuvo a cargo de Ezequiel, tarea que le agradezco pero no se la voy a reconocer cuando haya que repartir los honorarios”.

Los autores destacaron la importancia de comprender los contextos para narrar decisiones económicas

Las entrevistas incluyeron cuatro extensas conversaciones con Milei. “Ustedes saben que en Argentina hay gente que lo dice Milei y está todo bien, lo dice Milei y está todo mal. A esos les vamos a dar material para que ratifiquen la fantasía. Pero hay otro pedazo de Argentina que quiere saber más. Entonces ponemos puntos de vista y exponemos personajes para que hagan lo que les parece”, dijo De Pablo.

Burgo destacó que el trabajo buscó también mostrar aspectos personales. “Milei nos confesó que si fuera por él casi no come, que toma una medicación que se llama Solipam para dormir. Habló mucho de sus frustraciones como arquero y de la lealtad en el fútbol para pensar la lealtad en las ideas económicas. Nosotros entendemos que para contar cómo se toman decisiones muchas veces hay que entender los contextos”.

De Pablo subrayó el valor del coraje en la función ejecutiva. “Javier y su equipo económico no están juntando material para escribir un libro, se están jugando la vida en términos de resultados. Le doy mucha importancia al proceso decisorio porque viene de una persona que tiene que asumir esa responsabilidad”.

Sobre la personalidad del mandatario, De Pablo expresó: “Milei es transparente, con todo lo que implica. Es un entusiasta, es parte de su personalidad. Así como ahora dijo que no va a insultar, cuando le sacás eso dijo: ‘Uy, qué embole’. Lo importante es entender al hombre y después calificarlo”.

Burgo explicó que uno de los objetivos fue plantear qué quedará después del actual gobierno. “Cuando no esté Milei, ¿habrá quedado algo o nada? Quizás nada, quizás algo. Si queda algo, puede ser que el próximo presidente diga: la restricción fiscal importa. ¿Qué hacemos para llegar ahí?”.

Juan Carlos de Pablo resaltó que el libro buscó mostrar el proceso decisorio y la personalidad del presidente sin filtrar opiniones

En la entrevista, De Pablo ejemplificó con un mensaje a legisladores: “No quiero un mango del Garrahan, pero ayúdenme a identificar los ñoquis que sobran, los sindicatos que sobran, los médicos que sobran. Con todo eso, les podemos pagar a los que realmente laburan. Ayúdenme a sacarnos de encima el millón de pensiones por discapacidad mal dadas y yo a los verdaderos discapacitados les doy la plata”.

Ambos coincidieron en que la política económica se define en contextos complejos. Burgo dijo: “Muchas veces los resultados son completamente distintos porque las diferencias están en los contextos, en las personas, en los planes”. De Pablo agregó que la solución de problemas requiere diagnóstico específico y que “si la represión está en el poder judicial y vos cambiás la legislación, no vas a lograr nada”.

Sobre la estrategia comunicacional, Burgo opinó: “Hoy Milei es un político. La política tiene mucho de estrategia, sobre todo en la comunicación. Elegir enemigos, definir tonos. Creo que es un táctico”. De Pablo, por su parte, mencionó que el presidente “tiene seis millones de seguidores en una red” y que “habla de manera directa y masiva con un rating que no tiene nada que ver con la televisión”.

La proyección internacional también apareció en la charla. De Pablo contó que “Macron lo llama y le dice: oye, Javier, ¿cómo que podés hablar con Trump? Tuvo una conversación con Zelensky donde le dice: nómbrame tu abogado de futuro a ver qué te puedo conseguir, pero no te hagas demasiadas ilusiones”.

Ezequiel Burgo explicó que la obra se centró en narrar lo que vio y en dejar hablar al mandatario para que el lector forme su propia idea

En el plano personal, De Pablo afirmó que el mandatario “se caga en el protocolo” pero “con la seguridad no jode” porque es consciente de que “en este mundo tan insólito es un blanco mundial”. Comparó su perfil con el de Frondizi al destacar la importancia de tener “una buena lectura del mundo”.

Burgo observó que “en noviembre de 2023 podías encontrar a Milei tomando un café en un bar de una estación de servicio”, algo que no ocurría con otros presidentes recientes. También señaló que su situación económica previa a la asunción lo diferenciaba de mandatarios que llegaban con “el negocio armado”.

La experiencia de Olivos, según Burgo, coincidía en algunos aspectos con memorias de otros líderes. “Son cargos muy difíciles, muy solitarios, y muchas veces para tomar decisiones hay menos herramientas de lo que el público piensa. El proceso decisorio es elegir entre lo menos malo y lo malo del todo”.

De Pablo describió la política económica práctica como “una curiosidad de pareceres”. La comparó con un paciente internado al que tres médicos le dicen “¿te parece?” frente a distintos estudios.

Sobre por qué el presidente aceptó participar, Burgo consideró que le interesó el enfoque. “Es clave pensar bien las entrevistas, causar interés en la persona a la que estás entrevistando. Aclaramos en el prólogo que no hablamos de un montón de temas con el presidente, nos concentramos en la economía”.

Consultados sobre si Milei leyó el libro, Burgo respondió: “No lo sé”. De Pablo contó que le dio un ejemplar y que el mandatario dijo que lo empezó, aunque “está libremente ocupado”.

En relación con opiniones críticas, De Pablo sostuvo: “Soy amigo del presidente y soy un economista profesional. Él sabe que no tengo segundas intenciones. No tiene ningún problema con la diferencia de opinión, tiene problema con los hechos”.

Burgo reconoció que lograron un diálogo al que Milei no suele prestarse. “Quizás también es un llamado de atención a nosotros los que trabajamos en los medios. Hoy hay más inmediatez, menos tiempo para volcar este tipo de contenido”.

De Pablo cerró la entrevista con un consejo a periodistas: “Sean muy exigentes con los entrevistados. Si a vos te suena buzón, decí: explicame, precisame”.

