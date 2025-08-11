Economía

El auge de las carreras “duras” en Argentina: salarios millonarios y una demanda que crece en un mercado laboral cambiante

Según un estudio, las carreras “STEM”, vinculadas a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, lideran la demanda universitaria y los salarios más altos del país

Mariano Zalazar

Por Mariano Zalazar

Guardar
Los especialistas en inteligencia artificial
Los especialistas en inteligencia artificial encabezan el ranking salarial en el sector tecnológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el marco de un mercado laboral en rápida transformación, las carreras relacionadas con las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) se posicionan como las más demandadas en Argentina. Según el informe “Síntesis de Información Estadísticas Universitarias” 2023-2024, publicado por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, más de 2,7 millones de estudiantes cursan actualmente estudios superiores en el país, y las disciplinas vinculadas a sistemas y tecnología lideran el interés estudiantil.

De acuerdo con análisis de Federico Cerruti, SEO de Off Page Manager en base a datos publicados por Adecco y la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, las carreras como Análisis de Sistemas, Ingeniería Informática y Electrónica “lideran ampliamente el interés estudiantil” dentro del núcleo STEM. Estas disciplinas ofrecen “una salida laboral casi inmediata y una proyección salarial que no deja de crecer”, según el informe.

Motores de movilidad

Un informe elaborado por Adecco Argentina complementa estos datos y detalla que ciertas profesiones en el ámbito tecnológico se convirtieron en “verdaderos motores de movilidad económica” en el país. El relevamiento destaca, por ejemplo, que “los especialistas en inteligencia artificial se ubican entre los perfiles mejor remunerados”, con sueldos que, en posiciones senior, “pueden superar los 8 millones de pesos mensuales brutos”.

infografia

En paralelo, los analistas de datos, responsables de interpretar grandes volúmenes de información y traducirlos en decisiones estratégicas, perciben ingresos mensuales que oscilan entre 1.500.000 y 2.700.000 pesos, según su experiencia y la industria en la que se desempeñan. Los especialistas en ciberseguridad, encargados de proteger sistemas informáticos frente a amenazas crecientes, también están entre los perfiles mejor cotizados, con rangos salariales que van desde 1.900.000 hasta 6.000.000 pesos mensuales.

El informe de Adecco señala que la demanda de talento en estas áreas no solo responde a la necesidad de cubrir vacantes, sino que “las empresas buscan ofrecer propuestas de valor que incluyan oportunidades de desarrollo profesional, capacitación continua y un propósito claro”. En este sentido, la digitalización y el avance de la inteligencia artificial impulsan una demanda sostenida de profesionales con formación técnica y habilidades blandas, como pensamiento crítico y flexibilidad frente a entornos cambiantes.

Búsquedas y expectativas salariales

La concentración de búsquedas laborales en estas áreas se encuentra principalmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires, pero el informe subraya que “la región patagónica lidera los niveles salariales”, especialmente en sectores como petróleo, gas, minería y tecnología aplicada.

Las carreras de desarrollo software
Las carreras de desarrollo software siguen sumando estudiantes en Argentina (Freepik)

Respecto a las expectativas salariales, el informe destaca que los jóvenes que ingresan al mercado laboral aspiran a ingresos mensuales mínimos de 1.388 dólares al tipo de cambio oficial. En el área de Tecnología y Sistemas, un perfil junior espera un salario de alrededor de 980 dólares, mientras que los profesionales senior y jefes de equipo tienen expectativas salariales entre 1.500 y 1.900 dólares mensuales.

En cuanto a la formación, la Secretaría de Educación señala que más de dos millones de estudiantes están matriculados en universidades públicas, destacándose la Universidad de Buenos Aires (UBA) como una de las principales instituciones con reconocimiento internacional en América Latina. En paralelo, las universidades privadas tienen una matrícula que supera el medio millón de alumnos y presentan costos de inscripción y aranceles variables.

Universidades

Buenos Aires fue recientemente reconocida como la mejor ciudad de América Latina para cursar estudios universitarios, según un relevamiento realizado por la plataforma Preply. Este estudio consideró factores como el costo del alquiler, calidad académica, oferta cultural, seguridad y acceso a universidades, posicionando a la capital argentina por encima de otros centros educativos de la región.

infografia

La ciudad cuenta con más de 50 instituciones de educación superior, entre ellas la UBA, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Nacional de las Artes (UNA). Según el informe, el costo promedio de alquiler para estudiantes es de 450.000 pesos mensuales, y la calidad de vida se evalúa favorablemente en aspectos como el tráfico, la contaminación y el costo general.

Otras ciudades del país también se destacan como polos educativos importantes. Mendoza ocupa el segundo lugar a nivel nacional, mientras que Córdoba, con su histórica Universidad Nacional fundada en 1613, y San Miguel de Tucumán, aparecen entre las mejores 20 ciudades para estudiar en la región.

El contexto económico nacional y la creciente demanda de profesionales tecnológicos marcan una tendencia clara en la elección de carreras por parte de las nuevas generaciones, que consideran tanto la vocación como las oportunidades laborales y salariales al momento de decidir su formación universitaria.

Temas Relacionados

Mercado laboralTecnologíaUniversidadesEstudiantesÚltimas noticias

Últimas Noticias

Dólar hoy: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 11 de agosto

El billete al público es ofrecido a $1.335 para la venta en el Banco Nación. Las reservas superaron los USD 42.000 millones

Dólar hoy: a cuánto se

El cierre de una mina clave en China impulsó un salto del 8% en el precio internacional del litio

El valor del mineral experimentó un fuerte repunte y afecta a toda la cadena productiva, desde baterías hasta exportaciones argentinas. Las perspectivas futuras para los productores locales se modifican por el nuevo escenario global

El cierre de una mina

Tras la suba del dólar, cuáles fueron los alimentos que más aumentaron en la primera semana de agosto

La inflación en el rubro se aceleró pero el traslado a precios de la volatilidad del tipo de cambio fue “acotado y heterogéneo”, según analistas. Otros factores colaboraron con las subas

Tras la suba del dólar,

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $2 millones

Las entidades financieras ajustaron sus tasas nominales anuales en un contexto de inflación mensual del 2,5% en la Ciudad de Buenos Aires y suba del 13,6% en el dólar oficial

Plazo fijo: cuánto pagan los

Cuáles son los principales destinos de los granos, la carne, la energía, el oro y otras exportaciones de la Argentina

Brasil, Chile y China compran la gran mayoría de los productores nacionales, mientras que sectores como el petrolero, maicero y automotriz sostienen el dinamismo del comercio exterior nacional

Cuáles son los principales destinos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los superagers de 80 años

Los superagers de 80 años tienen una memoria excepcional: cuáles son los tres rasgos que los hacen extraordinarios

Repuntó fuerte el consumo de yerba mate en el primer semestre pero todavía no recupera los niveles de 2023

Dólar hoy: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 11 de agosto

Le clavó un hierro en el ojo a un hombre y dos años más tarde volvió al club del barrio: quedó detenido por el crimen

Aportes del judaísmo al Derecho Constitucional

INFOBAE AMÉRICA
Los superagers de 80 años

Los superagers de 80 años tienen una memoria excepcional: cuáles son los tres rasgos que los hacen extraordinarios

Disney y Universal se enfrentan a Midjourney por el uso de IA en imágenes de Star Wars, Marvel y Los Simpson

La sorprendente solución energética que esconde la maleza invasora en Australia

Venezuela, un país secuestrado y ocupado por una banda criminal

Uruguay camino a aprobar la reforma legal para intevenir en casamientos con menores de edad

TELESHOW
Entre batallas y grandes voces,

Entre batallas y grandes voces, así quedaron los equipos para los Knockouts en La Voz Argentina

Evangelina Anderson sorprendió con una foto en un hospital: “Haciéndole el aguante”

La reacción de Tamara Báez a los rumores de reconciliación con L-Gante: “Las cosas pasan por algo”

El repentino viaje de Wanda Nara a México para un proyecto especial: “La felicidad que tengo”

Jimena Barón celebró el cumpleaños de su pareja Matías Palleiro con un gesto de amor: “Siempre tu mejor camino”