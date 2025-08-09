Economía

El dólar después de octubre: a cuánto se iría la cotización luego de las elecciones

Las proyecciones del Banco Central anticipan un dólar oficial cercano a $1.400 para fin de año, una inflación que se mantendría por debajo del 2% mensual y un crecimiento económico moderado

Guardar
El REM del Banco Central
El REM del Banco Central relevó proyecciones de 41 consultoras y entidades financieras (Reuters)

El Banco Central difundió su séptimo Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del año, elaborado a partir de proyecciones de 41 participantes —31 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 10 entidades financieras— recogidas entre el 29 y el 31 de julio. El informe aborda un conjunto de variables clave: inflación, dólar, actividad económica, tasas de interés, comercio exterior y cuentas fiscales.

Uno de los datos más destacados es la proyección del tipo de cambio nominal para diciembre de 2025, que ahora se ubica en $1.405 por dólar. Este valor implica un aumento interanual del 37,6% y supone un salto de $100 frente a la estimación del mes anterior, que era de $1.305. El cálculo surge de la mediana de respuestas, mientras que el Top 10 de pronosticadores —los que mejor anticiparon la inflación en el pasado— prevé un promedio similar, de $1.409.

En agosto

Para agosto, el consenso prevé un dólar promedio de $1.315, y el grupo de los diez mejores proyecta $1.304. Estas proyecciones se dan en un contexto de mayor volatilidad cambiaria: el contado con liquidación (CCL) pasó de $1.203 a fines de junio a más de $1.350 un mes después, lo que encendió análisis sobre su impacto en los precios.

Sin embargo, la mayoría de los analistas considera que ese movimiento del dólar financiero no tendrá un efecto inflacionario inmediato. La expectativa es que la inflación mensual se mantenga por debajo del 2% hasta, al menos, enero de 2026. Para julio, la mediana de las estimaciones ubica la suba de precios en 1,8%, apenas una décima más que el relevamiento previo, y para agosto se espera el mismo nivel. El Top 10 prevé una inflación núcleo de 1,9% en julio y de 1,8% en agosto, con tendencia descendente hacia fin de año.

Moderadores

Entre los factores que moderarían el traslado a precios se mencionan la caída del consumo, la menor circulación del dinero y el control de precios regulados. Incluso algunos especialistas prevén que el dólar supere la banda cambiaria informal hacia fin de año, pero sin un salto fuerte en el IPC.

En cuanto a la actividad económica, las proyecciones del REM indican un crecimiento del PBI de 0,8% trimestral entre abril y junio frente al primer trimestre, una desaceleración a 0,5% en el tercero y una leve recuperación a 0,6% en el cuarto. En el acumulado de 2025, el producto aumentaría 5%, tanto en la mediana como en el promedio del Top 10.

En materia de tasas de interés, se estima que la TAMAR —la tasa mayorista de plazos fijos superiores a $1.000 millones en bancos privados— promediará 34,85% nominal anual en agosto (equivalente a 2,9% mensual) y que bajará a 29,5% en diciembre (2,5% mensual).

El apartado de comercio exterior muestra pocas variaciones respecto de las estimaciones previas: exportaciones por u$s81.662 millones, importaciones por USD 75.115 millones y un superávit de USD 6.507 millones para todo 2025.

Las exportaciones superarían los USD
Las exportaciones superarían los USD 81.000 millones y el superávit comercial sería de USD 6.500 millones (AP)

Por el lado de las cuentas públicas, los consultados prevén un superávit primario del Sector Público Nacional no Financiero de $13,6 billones. El Top 10 lo eleva a $14,3 billones y ningún participante estima un saldo menor a $9,5 billones.

Finalmente, para el mercado laboral, se anticipa una tasa de desempleo de 7,6% en el segundo trimestre y de 7,0% en el cuarto. El grupo de los mejores pronosticadores es algo más optimista, con una tasa de 6,9% hacia fin de año.

En conjunto, las proyecciones dibujan un escenario de estabilidad relativa, con un dólar oficial que se movería cerca de $1.400 a fin de año, una inflación en retroceso y una economía con crecimiento moderado. No obstante, las cifras podrían cambiar si el mercado financiero profundiza la volatilidad o si se producen modificaciones en la política económica tras las elecciones presidenciales.

Temas Relacionados

DólarTipo de cambioEleccionesEconomía-ArgentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

La producción de crudo creció 10,7% en el primer semestre y rompió otro récord histórico

La mejora fue impulsada principalmente por las cuatro principales empresas y el auge de Vaca Muerta en Neuquén

La producción de crudo creció

En los primeros 7 meses del año, el aumento de la base monetaria duplicó la tasa de inflación

Desde diciembre pasado la Base Monetaria aumentó un 35%, contra una inflación minorista de 17% en el mismo período

En los primeros 7 meses

Incentivos, impuestos y matriz renovable: por qué Uruguay vive un boom de autos eléctricos y Argentina no

Acá se vendieron sólo 500 autos eléctricos en 2024, mientras en el vecino país fueron 5.000 y la tasa creció hasta 20% del total de vehículos 0km. El cupo que habilitó el gobierno dará un impulso, pero faltan infraestructura e incentivos

Incentivos, impuestos y matriz renovable:

Semana financiera: el dólar cedió 3% pero las acciones tuvieron mucha volatilidad por la incertidumbre política

El dólar bajó 40 pesos y quedó a $1.335 para la venta en el Banco Nación. El S&P Merval sufrió un ajuste de precios el jueves y el viernes, aunque cerró el balance semanal con alza de 1%

Semana financiera: el dólar cedió

Qué podemos aprender sobre cómo innovar y emprender mejor de Taylor Swift y Bizarrap

Extractos del libro “El método Taylor Swift”, de Nicolás Pimentel (Conecta)

Qué podemos aprender sobre cómo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron en Barracas a dos

Detuvieron en Barracas a dos hombres de nacionalidad peruana: tenían pedido de captura internacional y uno era buscado por abuso sexual de menores

Axel Kicillof habló sobre una posible candidatura de Máximo Kirchner en octubre: “No hay veto para nadie, pero tenemos que ponernos de acuerdo entre todos”

El oficialismo atribuye la derrota en Diputados a las elecciones y asegura que no se repetirá con los vetos

Un centro de esquí de la Patagonia cerró casi dos meses antes su temporada invernal por la falta de nieve

Despejado y sin lluvia: qué dice el pronóstico del fin de semana en el AMBA

INFOBAE AMÉRICA
“La gran ola de Kanagawa”

“La gran ola de Kanagawa” llegó a México: el icónico grabado deslumbra en el Museo Franz Mayer

El Consejo de Seguridad de la ONU aplazó para el domingo la reunión de urgencia sobre el plan de Israel para Gaza

COP30 en Belém: tensión diplomática entre los países más pobres y Brasil por los exorbitantes precios de los hoteles

Italia realizó el primer lanzamiento de ayuda humanitaria en Gaza y el Reino Unido anunció que destinará más fondos

Ucrania denunció una nueva ola de ataques rusos durante la madrugada con 47 drones y dos misiles de crucero

TELESHOW
Thiago Medina habló de los

Thiago Medina habló de los rumores que lo vinculan con una ex Gran Hermano: “No estoy negado a nada”

El gran regreso de Pablo Alarcón a los escenarios después de su internación: “El dolor está para enseñarnos”

Emily Lucius: “Cuando me cancelaron en el Hotel de los Famosos estuve casi un mes sin dormir y sin comer”

Abel Pintos canta para y con su público, como en el living de casa

Halit Ergenç, el galán de Las mil y una noches y El sultán, con Susana y Marley: “El amor de la gente es lo más valioso”