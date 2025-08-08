Dos grandes fusiones en la industria automotriz global podrían traer nuevos modelos a la Argentina

General Motors y Hyundai Motor firmaron el acuerdo de colaboración técnica en septiembre de 2024

Dos recientes anuncios globales de fusiones y ventas entre compañías a nivel global, podrían tener impacto directo en la industria automotriz argentina en el corto y mediano plazo.

El primero es el referido a los primeros modelos de vehículos que nacerán de la asociación entre General Motors Company y Hyundai Motor Corporation, y que tendrán por destino distintas regiones del continente americano. El segundo, es la concreción de compra por parte del gigante indio Tata Motors de todas las operaciones globales del Iveco Group, lo que incluye la fábrica cordobesa de camiones y buses.

La colaboración estratégica entre GM y Hyundai no es noticia, se anunció en septiembre de 2024, sin embargo, esa alianza tecnológica ahora toma fuerza con el anuncio conjunto de ambas compañías, de producir cinco modelos que se lanzarán a partir de 2028.

Aunque no hay planes anunciados, en la planta argentina de Santa Fe se está produciendo sólo un vehículo y hay disponibilidad técnica para un segundo proyecto

Cuatro de esos vehículos estarán destinados a los mercados de Centroamérica y Sudamérica, incluyendo una SUV, un automóvil compacto y dos pickups: una compacta y otra de una tonelada. Estos vehículos contarán con una arquitectura flexible, lo que permitirá que funcionen con motor de combustión interna o con sistema híbrido. El quinto modelo es una van comercial eléctrica destinada al mercado de América del Norte.

Según dieron a conocer las dos empresas, el plan de negocios de estos cinco modelos contempla que las ventas totales superen las 800.000 unidades por año una vez que la producción esté completamente escalada.

En Argentina, General Motors tiene su planta de Alvear, provincia de Santa Fe, produciendo únicamente un vehículo en la actualidad, el Chevrolet Tracker, un B-SUV que se complementa con una producción paralela que se hace en la planta brasileña de la marca. Históricamente, la fábrica argentina tuvo dos diferentes productos en sus líneas de ensamblado, sin embargo, desde que se discontinuó el Chevrolet Cruze a fines de 2023, se produce únicamente un modelo en el país.

La sinergia entre ambas compañías podrá generar vehículos similares con la identidad de ambas marcas

Infobae entrevistó en el pasado mes de junio a Fabio Rúa, vicepresidente de General Motors Sudamérica, y al consultarle respecto a los planes industriales para la planta argentina, dijo que “Alvear es una planta estratégica para nosotros por el acuerdo bilateral entre Brasil y Argentina. Es muy importante que tengamos plantas en los dos países. Ahora vamos a hacer la nueva versión de Tracker, pero tenemos capacidad para hacer un incremento de producción u otro modelo en el futuro”, explicó.

Respecto a la posibilidad de encontrar un producto que sea único y que tenga por destino la fábrica de Alvear para abastecer a toda la región, el ejecutivo brasileño respondió que “Existe una idea. Entendemos que, dependiendo de la evolución del mercado, eso sería una opción muy interesante. Estamos trabajando para intentar aprobar el modelo de negocios, y eso es todo lo que puedo compartir. Es parte de nuestra visión para Argentina. No sé cuándo, pero entendemos que será estratégico”, finalizó.

Tata Motors compró el Iveco Group con una inversión de 4.300 millones de dólares

Tata compró Iveco

La reciente adquisición global de Iveco Group por parte de Tata Motors, valorada en 4.300 millones de dólares, representa uno de los movimientos empresariales más importantes para la industria automotriz y de transporte, especialmente en Argentina.

La operación, que prevé finalizarse en el primer trimestre de 2026 tras la aprobación de los organismos reguladores, implica que las plantas de camiones y motores en Córdoba pasarán a manos de la compañía india.

Tata Motors, uno de los actores más grandes del sector automotriz mundial, asumirá el control de las operaciones de Iveco Group, que incluye la fabricación de camiones, buses y motores con la marca FPT.

Tata Motors es una empresa automotriz india que produce vehículos de todos los segmentos

La fusión de ambas compañías permitirá conformar una entidad con ventas anuales combinadas de unas 540.000 unidades y una facturación conjunta estimada en 25.400 millones de dólares. Estas cifras distribuyen el negocio entre Europa (50%), India (35%) y América (15%).

En Argentina, el impacto se refleja de forma directa sobre las plantas de Córdoba. Iveco lleva más de 55 años presente en el país y produce camiones y buses en su complejo del barrio Ferreyra.

La fábrica también desarrolló una línea de vehículos alternativos a combustibles convencionales, ajustándose a la matriz energética nacional, como el camión Tector GNC y buses a gas natural comprimido. La otra firma involucrada, FPT Industrial, opera en Córdoba desde 2012 y fabrica motores ecológicos de última generación. Su producción anual ronda las 15.000 unidades y exporta cerca del 60%, principalmente a Brasil y en menor medida a México.

La operación entre Tata Motors e Iveco Group asegura la continuidad total de la operación en Argentina

Para la fabricación local significa la entrada de un nuevo dueño con sólida presencia internacional. Tata Motors, fundada en 1945, produce automóviles, utilitarios, camiones, buses, furgones, pick-ups y maquinaria pesada. Aporta experiencia global, presencia en más de 125 países y capacidades industriales en Asia, Europa y África.

Según señalaron los presidentes de ambas empresas, la operación busca generar sinergias combinando portfolios de productos y ampliando mercados, sin superponer operaciones industriales ni geográficas.

Directivos de las compañías aseguraron que la continuidad operativa y la seguridad del empleo en Córdoba están garantizadas. También destacaron que la estrategia apunta a fortalecer la capacidad inversora del grupo y responder a la demanda de movilidad sostenible. El acuerdo entre Tata Motors e Iveco Group marca una nueva etapa para la industria del transporte en Argentina y refuerza la posición del país como polo productivo en la región.