El dólar tocó los $1.300: ¿hora de comprar o de vender?

Operadores redefinieron estrategias ante el reacomodamiento de tasas y el nuevo rango del tipo de cambio (Foto: Shutterstock)

Ayer el mercado porteño vivió una fuerte oscilación en el valor de la divisa estadounidense, que tocó los $1.300 para el segmento minorista antes de retroceder levemente. Operadores y economistas analizaron las maniobras del Banco Central para bajarlo y el impacto sobre las estrategias de posicionamiento que definen una plaza marcada por la incertidumbre.

El Banco Central, presidido por Santiago Bausili, intervino decisivamente en la jornada, con el objetivo de sostener las tasas de interés y limitar el apetito por la moneda extranjera. Tras casi un año sin operar, la autoridad monetaria reabrió la plaza de pases pasivos (un instrumento que había abandonada el año pasado con el objetivo de reducir a cero los “pasivos remunerados” de la entidad). Ofreció a los bancos una tasa inicial del 25% nominal anual por colocaciones a un día y, en pocas horas, la incrementó primero al 30% y, finalmente, al 36% anual. El Banco Central actuó en la rueda REPO y llegó a pagar una tasa siete puntos por encima de la última referencia de política monetaria. Esta acción buscó absorber la masa de pesos excedentes, presente en el sistema financiero por la cancelación de casi $16 billones en Letras Fiscales de Liquidez (LEFI).

La fuerte intervención se produjo minutos después de que el dólar oficial tocó los $1.290 para la venta, lo que impulsó al minorista hasta el umbral de $1.300 en el Banco Nación y por encima de esa cifra en bancos privados. La operación buscó restar liquidez a las entidades, tras un episodio destacado de sobredemanda de moneda dura.

“El volumen operado en REPO explotó y llegó a los $4.300.000.000.000, con una tasa promedio ponderada ex-BCRA del 27,1% anual y una tasa promedio ponderada total del 33,7%, porque el BCRA pagó los pesos más caros que los bancos que operaron allí”, explicó el economista Salvador Vitelli. Operadores del sector señalaron: “Veníamos diciendo: era inevitable una ventana para la liquidez intradiaria de los bancos si no querían que la tasa se desplome y afecte al dólar. Veremos qué tan asiduamente sigue operando. Si les da seguridad a los bancos, volverán a tomar depósitos intradiarios y eso le pondrá un piso a la tasa”.

La entidad también operó en el mercado de futuros del dólar y con Letras de Capitalización (Lecap) en el mercado secundario, manteniendo una actividad constante desde la implementación del sistema de flotación para la divisa estadounidense. El volumen operado en futuros de dólar llegó, según estimaciones, a USD 2.943.000.000, cifra máxima desde el 8 de mayo. Estas intervenciones sirvieron para incidir en la formación de expectativas y absorber pesos del mercado, en contraste con el objetivo anunciado de dejar que la tasa de interés se fije de manera “endógena”.

En simultáneo, la tasa de cauciones a un día subió hasta el 38% anual, un salto notable luego de que el jueves pasado marcó 12,01% y el lunes 24%. El movimiento coincidió con la licitación extraordinaria propuesta por la Secretaría de Finanzas, diseñada para ofrecer un destino alternativo a los bancos que buscan colocar el exceso de liquidez a plazos que varían entre 13 y 91 días.

El accionar del Banco Central generó variados comentarios entre operadores y economistas consultados. Javier Casabal, estratega de renta fija de Adcap, afirmó: “Hora de dejar de comprar y empieza a ser hora de vender. Pero de a poco. No es hora de tirarse de cabeza al carry trade porque todavía vienen semanas de volatilidad”. Desde esa perspectiva, los números de carry trade resultan atractivos en torno a los $1.300, siempre que se tome como referencia un escenario pesimista donde el tipo de cambio pueda alcanzar $1.370 en diciembre, dato que surge del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), específicamente del percentil 75%. Casabal subrayó que la prudencia sigue vigente y que conviene evitar un sobreapuesta a la apreciación del peso hasta que la volatilidad disminuya.

En una línea similar, Gustavo Ber, economista, analizó el reacomodamiento reciente como favorable para la competitividad de la economía argentina y para fortalecer la acumulación de reservas. Ber opinó: “En la actual etapa política-económica, junto a un incierto contexto externo, se podría seguir detectando un mayor apetito hacia la dolarización entre los inversores”. Ber aclaró que “A pesar de ello, en la medida que se acerque a la banda superior, posiblemente cerca de los $1.350, podría reactivarse una mayor inclinación por las apuestas de ‘carry’”. La referencia al techo de banda sirvió como guía para inversores que observan las señales de corto plazo.

El Banco Central intervino con tasas y retiros de liquidez tras la suba del dólar en la plaza minorista (Reuters)

Por su parte, Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, apeló a la lógica tradicional del mercado. “Para mí hay que respetar el viejo axioma del mercado: cuando sube hay que vender y cuando baja hay que comprar”, afirmó. Quintana describió la suba como “espiralizada” y la consideró “un poco exagerada”, tras la difusión de una medida que suspendió la entrega de acciones de YPF. Según su relato, el mercado reaccionó rápidamente y el mayorista bajó de $1.290 a $1.277. “El mayorista de 1.290 cayó a 1.277”, indicó, marcando la volatilidad que marcó la rueda.

Desde ABC Mercado de Cambios, Francisco Díaz Mayer aportó una visión dividida entre el humor y el análisis. “Yo siempre fui vendedor… pero en cualquier momento me doy vuelta, jajaja”, admitió, para luego aclarar: “En el corto plazo la expo va a aprovechar estos precios. Ya pensando un poco más cerca de las elecciones me parece que hay que estar posicionado en dólares”. El operador hizo hincapié en la conveniencia de resguardar parte de la cartera en moneda estadounidense como estrategia frente a un escenario preelectoral cargado de expectativas.

Otro operador consultado, Pablo Repetto, de Aurum Valores, observó que el fenómeno obedeció en parte al cambio de tendencia en la oferta y demanda de divisas. “Dado el panorama estacional de oferta y demanda de divisas (oferta bajando, demanda firme a medida que se acerca el periodo electoral) creo que es un valor que tranquilamente puede superarse en el mes de agosto”, explicó. Repetto estimó que “en torno a los $1.350 puede estar oscilando a mediados del mes que viene”. Aludió además al recorte abrupto de tasas provocado por la extinción de las LEFI y valoró que la maniobra del Banco Central resultó una reacción forzada. “La tasa tenía que caer por la baja de la inflación pero lo de las lefi lo hizo de forma muy abrupta”, indicó.

Desde Outlier, el economista Gabriel Caamaño remarcó: “Me parece que puede ser un nivel para hacer tasa en pesos. No compraría, no sé tampoco si vendería, depende de cuántas posiciones estuviste armando. Pero seguro, sí me parece claramente un nivel para armar posiciones en pesos”. Caamaño argumentó que la relación entre tipo de cambio, posición dentro de la banda y tasa ya era “atractiva”. “Igual está todo medio picado, medio movido, así que va a seguir haciendo ruido, pero… me parece que es un buen momento para hacer tasa en pesos”, concluyó.

La cancelación de las LEFI de la semana pasada volcó $16 billones al sistema y modificó la dinámica del mercado cambiario (Roberto Almeida)

En el plano técnico, analistas de Target de Mercado señalaron que el regreso de la entidad a la plaza de pases aseguró una barrera efectiva para evitar que el derrumbe de tasas alimente subas adicionales en el dólar. Mientras tanto, la continuidad de la política de intervención oficial abre interrogantes sobre cuánto tiempo podrá preservarse el objetivo de dejar la tasa sujeta a las fuerzas del mercado, planeado por el equipo económico. El trabajo del Banco Central se enfocó en retirar pesos del sistema y suavizar la transición luego de la eliminación de las letras LEFI. Consultoras como Aurum Valores advirtieron: “Lo hecho hoy por el BCRA con la tasa que empezó a pagar por los pases pasivos se podría haber resuelto si se hubieran hecho las cuentas de la liquidez sobrante que iba a generar el final de las LEFI. Que el BCRA pague hoy una tasa de pases mayor que la tasa que remuneraba el Tesoro por las LEFI hasta la semana pasada es síntoma de improvisación y mala praxis”.

El volumen récord de operaciones en futuros, el cambio brusco en tasas de interés y las oscilaciones diarias del dólar promovieron que operadores y economistas redefinieran estrategias sobre venta, compra o posicionamiento en la moneda estadounidense o activos en pesos. Las semanas previas a las elecciones, la evolución de las intervenciones y la sensibilidad del mercado frente a cada decisión oficial marcaron el pulso de las operaciones en la City porteña.