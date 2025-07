“Renunciá ya a tu trabajo o morirás sin dinero”: el consejo del Lobo de Wall Street para un joven de 25 años

Jordan Belfort utilizó TikTok para difundir consejos financieros que generaron reacciones opuestas (Romain Maurice/Getty Images for Haute Living)

Jordan Belfort, conocido mundialmente como el verdadero “Lobo de Wall Street”, usó su popularidad en TikTok para difundir un mensaje provocador a jóvenes profesionales. En uno de sus videos virales, contestó la consulta de un joven de 25 años que ganaba US$60.000 anuales trabajando de 9 a 5 en Estados Unidos. Su consejo resultó directo y polémico: “Renuncia ya a tu trabajo”, con el agregado de “Morirás sin dinero” como advertencia a quienes optaran por una carrera asalariada tradicional.

El ex corredor de bolsa y empresario sostuvo que un salario fijo bajo un esquema de horarios estrictos no permitiría nunca alcanzar riqueza o seguridad financiera. En el video, que obtuvo más de 161.000 me gusta en TikTok y se viralizó ampliamente, Belfort dijo: “Nunca te harás rico, nunca saldrás adelante en la vida ni tendrás seguridad financiera si trabajas para otra persona con un salario que sigue horarios”. Su intervención alimentó un amplio debate en redes sociales y en medios de comunicación.

Belfort respondió a la pregunta del usuario: “¿Cuál es tu mejor consejo para un joven de veinticinco años que trabaja de 9 a 5 y gana 60.000 al año?”. En lugar de sugerir estrategias de ahorro o mejoras graduales en su carrera, el empresario instó a un cambio radical, diciendo: “Piensa en grande” y “consigue un trabajo mejor”. Para él, la solución no estaba en optimizar el empleo actual, sino en abandonarlo para buscar mejores oportunidades.

En sus videos, Belfort advirtió que los ideales laborales tradicionales habían quedado obsoletos. Cuestionó el modelo de trabajar durante décadas en una empresa para jubilarse con una pensión, calificándolo de estrategia fallida. Declaró: “Consiga un buen trabajo, trabaje durante treinta años, se jubile con su pensión y seguridad social”, como una cita de lo que antes se consideraba exitoso, pero inmediatamente aclaró que, en la actualidad, eso solo permitiría pagar “apenas sus pañales, mientras está en un asilo de ancianos”. Sumó: “Morirás o te jubilarás sin dinero, y no tendrás independencia, dependerás de otras personas y del sistema social, si todavía está ahí”.

El ex corredor de bolsa se convirtió en celebridad tras inspirar la película “El lobo de Wall Street” en la que fue interpretado por Leonardo Di Caprio

En otro de sus fragmentos más virales, el ex agente de bolsa profundizó en la crítica al sistema laboral asalariado y ofreció una alternativa. Sugirió: “Consigue una segunda fuente de ingresos. Donde sea: bienes raíces, invertir en acciones, criptomonedas... comienza a obtener una segunda fuente de ingresos y luego haz una transición lenta a ese tiempo completo... [trabajar de 9 a 5] es una forma sin salida de vivir tu vida financiera, tú no saldrás adelante así”.

El empresario recomendó explícitamente abandonar el trabajo formal solo después de consolidar una actividad paralela. Aunque su frase más difundida fuera el imperativo de renunciar de inmediato, matizó en otras partes del video proponiendo la creación de ingresos adicionales antes de tomar la decisión final.

Jordan Belfort se transformó en una figura famosa por su historia personal. Su vida inspiró la película “El lobo de Wall Street”, protagonizada por Leonardo Di Caprio, que se basó en su primer libro autobiográfico. En esa obra, narró cómo vendió acciones de bajo valor a clientes desprevenidos, mientras acumulaba una fortuna a través de maniobras fraudulentas. En 1999, las autoridades estadounidenses lo condenaron por fraude de valores y lavado de dinero. Cumplió 22 meses de prisión por esos delitos.

Tras su liberación, Belfort se reinventó como conferencista motivacional y escritor. Publicó dos libros: “El lobo de Wall Street” y “Atrapando al lobo de Wall Street”, que se tradujeron a 18 idiomas y se publicaron en más de 40 países. Gracias a estas obras y a sus actividades públicas, consolidó un perfil mediático internacional. Aunque su pasado delictivo generó duras críticas, el empresario logró mantener una importante audiencia, en especial en redes sociales.

En TikTok, Belfort acumuló cerca de 3,5 millones de seguidores. Utilizó esa plataforma para difundir ideas sobre negocios, inversiones y finanzas personales, construyendo una imagen de consejero o “gurú”. Su estilo frontal y polémico generó adhesión, pero también encendió debates y cuestionamientos. El consejo de “renunciar ya” para no morir sin dinero fue uno de los más controvertidos.

Su mensaje obtuvo amplia repercusión no solo por la cantidad de visualizaciones, sino también por los comentarios que recibió. Mientras muchos usuarios celebraron su franqueza, otros criticaron duramente sus antecedentes. Un comentario destacado en TikTok decía: “Estafó por todo su dinero”, aludiendo directamente a sus delitos financieros. Otro usuario opinó: “Algunos de los peores consejos que he escuchado en mi vida, si todos hicieran eso, el mundo no funcionaría. No escuches a este tonto”.

También aparecieron comentarios en sentido contrario, que apoyaban la idea de buscar alternativas a los empleos tradicionales. Un usuario escribió: “US$60k a los 25 es BALLIN”, sugiriendo que ese salario ya representaba un éxito considerable para la edad. Otros aconsejaron estrategias más prudentes, como: “No renuncies, guarda tu dinero, invierte en otra cosa y luego haz la transición lenta a eso y luego renuncia”.

La figura de Belfort siempre estuvo marcada por la dualidad. Su pasado como estafador condenado contrastaba con su éxito como autor de best sellers y conferencista. Aun así, su presencia en redes sociales consolidó un público fiel dispuesto a consumir su contenido motivacional. El ex corredor de bolsa reconoció en varias ocasiones su historial criminal, pero lo utilizó como parte de su relato de superación.

En la plataforma TikTok, sus videos incluyen consejos para emprendedores y reflexiones sobre inversiones en bienes raíces, acciones y criptomonedas. Su estilo directo, con frases como “Morirás sin dinero”, buscó impactar y provocar una reacción. Aunque algunos críticos señalaron el peligro de simplificar en exceso los desafíos económicos, otros vieron en sus palabras un incentivo para abandonar la zona de confort y asumir riesgos calculados.

El interés en su consejo también se potenció por la vigencia de debates sobre el mercado laboral contemporáneo. En Estados Unidos y otros países, la promesa de estabilidad a cambio de décadas de trabajo para una sola empresa se volvió cada vez más incierta. La precarización de las pensiones y los cambios en los sistemas de seguridad social alimentaron la popularidad de discursos que promovían el emprendimiento y la diversificación de ingresos.

El caso de Jordan Belfort ofreció un ejemplo extremo: un hombre que, pese a haber cometido delitos financieros, acumuló un patrimonio estimado en US$100 millones y transformó su historia en un negocio lucrativo. Esta contradicción se reflejó en las reacciones a su video, en el que proponía abandonar el esquema de empleo asalariado a cambio de mayor independencia financiera.