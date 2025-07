La suerte del Gobierno en las elecciones de octubre divide al mercado entre conservadores y arriesgados

La Argentina confunde a los bancos internacionales. Sus informes cambian la orientación sobre bonos soberanos cada semana. De recomendar la venta, ahora aconsejan aumentar la tenencia en las carteras.

El mercado local hace lo suyo para generar confusión ¿Cómo pueden subir dos ruedas consecutivas el dólar y la Bolsa cuando uno es símbolo de cobertura y el otro, de riesgo?

El final de la rueda puso orden en la plaza. Las manos grandes fueron vendedoras de dólares y como compradores solo quedaron los ahorristas de menor envergadura. Los inversores aprovecharon los precios de ocasión y las dos primeras ruedas de julio muestran a las acciones con alzas promedio de poco más de 4% en peso. En otras palabras, la mayoría de las acciones líderes rindieron en dos días lo mismo que las tasas de interés en dos meses. YPF, que se derrumbó casi 5% el último día de junio, en dos ruedas recuperó 4,5% de su valor y sigue con recomendación de compra.

Los bonos soberanos, a una semana de cortar cupón, aumentaron hasta 0,6%. Los bonos Globales en dólares, que son los de mayor ponderación en el riesgo país, tuvieron alzas de hasta 0,48%.

¿El mercado se olvidó del riesgo electoral o de que en los últimos 10 días del mes puede haber menos ingresos de divisas porque el agro liquidó todo lo que tenía que liquidar?

El desconcierto al mirar estos datos explica la confusión de algunos informes. El mercado está dividido entre los conservadores y los que asumen riesgos apostando a una victoria electoral del partido gobernante. Los inversores no quieren vender sus acciones antes de las elecciones, porque un triunfo del partido gobernante remontaría en 24 horas el precio de los activos.

A medida que se acercan las legislativas de la provincia de Buenos Aires, que dará un veredicto anticipado de lo que puede suceder en octubre porque medirá el impacto de YPF sobre el gobernador Kicillof. Hay un dato que desvela para creer en las encuestas y es el porcentaje de votantes. Se presume que el kirchnerismo movilizará a la gente a las urnas como forma de mostrar adhesión a la ex presidente ¿La Libertad Avanza contará con estímulos para contrarrestar esa muestra de fe? Esta es la pregunta que falta responder.

Lo cierto es que el dólar fue de menor a mayor. Los dólares financieros comenzaron la rueda con fuertes compras. El dólar MEP tocó $1.245 y luego los vendedores se encargaron de recortar los precios. No hubo intervención oficial. Al cierre el dólar MEP quedó $5,57 (+0,5%) arriba a $1.238,60 y post cierre se operaba a $1.236. El contado con liquidación (CCL) alcanzó un máximo de $1.248 e inmediatamente comenzó el ajuste y recortó la suba a $2,64 (+0,2%) a $1.235,72.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 413 millones porque no aparecieron los exportadores a quienes el agro le vendió su cosecha antes de que aumentaran las retenciones. La falta de oferta elevó $7 (+0,6%) el precio del dólar mayorista a $1.229. El dólar “blue” acompañó con un alza de $15 a $1.240 que pareció algo exagerada y hoy podría bajar. De todas maneras, es un mercado reducido.

El informe de la consultora F2 de Andrés Reschini señaló que “los futuros de dólar operaron un volumen de 1.314.433 contratos contra los casi 925.000 previos. Los ajustes fueron positivos y, a diferencia de la rueda anterior, dejaron leves alzas en las tasas implícitas. El interés abierto perdió 52,3 millones y la principal causa fue un desarme neto de 82,7 millones en el contrato que vence a fin de julio. La recuperación de la curva pesos generó una reducción en las tasas reales que, de todos modos, van desde el 10% al 14% anualizado”.

El informe de F2 agrega que “suben los rendimientos de bonos del tesoro americano (4,29%), lo mismo que el oro, al tiempo que el dólar se debilita. El crudo (WTI) se recuperó hasta USD 67,5 y la soja escaló un 2% en Chicago impulsada por la nueva ley que incrementa el porcentaje de corte en biocombustibles”.

Los bonos en pesos a tasa fija tuvieron mayor demanda y tienen rendimientos de entre 2,4% y 2,6% efectivo mensual de acuerdo con el plazo. Los inversores tras el recorte de la suba del dólar y a la espera de que baje en las próximas ruedas buscaron cubrirse con estos títulos. De hecho, Adcap Grupo Financiero eligió los fondos en LECAP y BONCAP porque creen que el carry trade apostar que las tasas en pesos superan la suba mensual del dólar) se mantendrá.

La Bolsa tuvo otra rueda positiva con subas sostenidas y escasa volatilidad. El S&P Merval de las acciones líderes subió 1,57% en pesos y 1,4% en dólares. Lo más destacado pasó por Transener (+5%), Ternium (+5,58%) y VALO (+4,44%). YPF recuperó 1,7%.

Los ADR -certificados de tenencia de acciones argentinas que cotizan en las Bolsas de Nueva York- tuvieron una amplia mayoría de aumentos. Lo mejor pasó por Ternium con 5,1%, seguido de Tenaris con 4,8%. YPF subió 1,9%.

En el after market, los inversores esperan conocer hoy los datos del empleo no agrícola que puede ser menor a lo estimado y acelerar una baja de las tasas de interés. Con estas expectativas el S&P 500 el principal indicador de Wall Street anoche anotaba leves subas que no definían tendencia. El oro apuntaba a la baja, lo mismo que el petróleo. En cambio, maíz, trigo y soja estaban con alzas de entre 0,50 y 1%.

En el medio aparecieron señales de confianza en que el dólar no va a aumentar. La provincia de Córdoba recompró deuda por USD 360 millones a USD 99,5. El Grupo MEGA, propiedad de YPF, Petrobras y Dow Argentina, colocó USD 59,5 millones al 7,5% anual.

Por otro lado, el Banco Central adjudicó USD 26 millones del Bopreal 2028, la serie 4 que ya lleva recaudados USD 836 millones. Este bono permite a las empresas girar al exterior dividendos de años anteriores. El bono cotiza a USD 82 y según el analista financiero Salvador Vitelli, equivale a un dólar contado con liquidación (CCL) de $1.460. Cabe recordar que este bono se suscribe en pesos y atrae más a empresas que tienen que girar dólares a sus casas matrices, algo que estuvo impedido por años.

Para hoy se espera una rueda más tranquila para los dólares y una baja en las tasas de interés por la mayor demanda de bonos en pesos a tasa fija.