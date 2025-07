YPF: tras el fallo en los EEUU ¿es momento de comprar o vender sus acciones?

El ADR de YPF llegó a cotizar USD 47 en enero. Hoy vale USD 31, un 25% menos.

Las acciones de YPF se estabilizaron en la zona de los 31 dólares tras el fallo de la jueza Loretta Preska en los EEUU que exige a la República Argentina a entregar el 51% de las acciones de la petrolera a accionistas privados que reclamaron contra el país por la estatización de la compañía en 2012.

El lunes, el ADR de YPF llegó a caer 8% en Wall Street, aunque redujeron el descenso a 5,6 por ciento. Con una mayor perspectiva, YPF alcanzó un reciente máximo de USD 47 el 7 de enero de 2025 y por lo tanto, debería recuperar un 51% desde el precio presente para recuperar ese nivel. A la vez, el papel testeó un piso reciente de USD 27 el 7 de abril: debería perder cerca de 13% para volver al mínimo de 2025.

Si se estira en el tiempo el análisis, el ADR de YPF llegó a operarse por debajo de los USD 3 en julio de 2022. Por lo tanto, mantiene después de tres años un ascenso excepcional de 933% en tres años. O dicho de otro modo, multiplicó por diez su valor desde 2022, un crecimiento que también estuvo explicando la corrección presente.

¿Hay que comprar o vender YPF?

Es una realidad que el fallo contrario a la Argentina en los EEUU cambió en parte los fundamentos para invertir en títulos de la petrolera ¿Será momento de incorporarla en cartera o lo aconsejable sería apurar la venta en caso de estar invertido?

La vulnerabilidad de las cuentas de la compañía por los litigios en el exterior y la volatilidad propia de la economía argentina son factores que afectan el valor bursátil de YPF. Y no está definido que estos factores estén plenamente descontados en la cotización.

A la vez, hay factores positivos para invertir en acciones de YPF. Su último balance reflejó fundamentos positivos.

Durante el primer trimestre de este año, la producción de petróleo shale de YPF promedió los 147 mil barriles por día, lo que representa un crecimiento del 31% respecto al mismo período del año anterior y un 7% frente al cuarto trimestre de 2024. Actualmente, este segmento representa el 55% de la producción total de petróleo de la compañía.

El fallo en EEUU eleva la incertidumbre legal sobre YPF y justifica cautela, sobre todo para perfiles conservadores

Las exportaciones de petróleo aumentaron un 34% en comparación con el primer trimestre del año pasado, impulsadas principalmente por el crecimiento de la producción de petróleo shale. En promedio, se exportaron 36 mil barriles diarios durante este período.

En cuanto a las inversiones, YPF destinó USD 1.214 millones, de los cuales el 75% se orientó a la expansión de la producción no convencional (en su mayoría shale), lo que representa un incremento significativo frente al 65% registrado en el último trimestre del año pasado. También se destacaron las obras de modernización en las refinerías de YPF, especialmente en las plantas de La Plata y Luján de Cuyo.

Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL (InvertirOnline), expresó que “la mirada estructural sobre YPF como compañía permanece positiva y no se ha modificado a pesar del fallo. Consideramos que los proyectos de crecimiento que se están llevando adelante son especialmente atractivos y pueden suponer un crecimiento significativo para los ingresos de la petrolera argentina”.

“No obstante, no podemos dejar de mencionar que esperamos una mayor volatilidad durante las siguientes ruedas, especialmente mientras existan novedades acerca de la resolución del juicio”, detalló Vlassich.

Un “cisne negro” de USD 16.100 millones

El Gobierno presentó un escrito ante la Justicia de EEUU en el que solicitó la suspensión de la ejecución del fallo de la jueza Preska, que ordena la transferencia del 51% de las acciones, y pidió una audiencia previa a la moción o, alternativamente, una suspensión provisoria hasta que el país pueda apelar ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en Manhattan, Nueva York.

Preska ya había ofrecido anteriormente la posibilidad de una suspensión, aunque condicionada a la presentación de una fianza, no por el monto total, sino en forma de su participación accionaria en YPF (excluyendo la parte correspondiente a las provincias) y créditos del proyecto Yacyretá. Argentina nunca presentó esa fianza y ahora vuelve a solicitar la suspensión, luego de que la jueza aceptara el pedido de los demandantes para avanzar con la transferencia del 51% de las acciones de YPF como parte del proceso de embargo.

YPF mantiene sus operaciones y activos estratégicos, pero el contexto jurídico agrega un factor de riesgo

“Argentina apelará ahora esta decisión, sumándose a la apelación en curso sobre el fallo general, en la que cuestiona tanto la jurisdicción como el monto de la sentencia. En relación con el monto, muchos analistas locales sostienen que debería utilizarse el tipo de cambio vigente al momento del fallo, y no al momento de la expropiación, lo que reduciría significativamente el reclamo a unos pocos cientos de millones de dólares, en lugar de los USD 16.000 millones actuales. Aún no hay fecha para las audiencias ni un cronograma claro para el proceso de apelación”, consideró Alejo Costa, Head of Economics Research & Strategy de Max Capital.

Agustina Savoia, asesora financiera de Cocos Gold, evaluó que “el riesgo jurídico sigue y podría derivar en embargos u otras medidas sobre activos vinculados a la compañía. Despues de la noticia, las acciones de YPF tuvieron una caída de entre 6% tanto en Nueva York como en Argentina, reflejando la incertidumbre. Se espera que la volatilidad continúe mientras no haya definiciones judiciales claras”.

“A pesar de esto, el fallo no afecta por ahora la operatoria diaria de YPF, que sigue siendo clave en la producción energética, especialmente en Vaca Muerta. El riesgo es principalmente patrimonial y financiero. Si el inversor tiene mayor tolerancia al riesgo, las bajas podrían representar una oportunidad si se apuesta a una resolución favorable o a un eventual acuerdo, aunque se trata de una inversión con alta incertidumbre legal. Más allá del juicio, YPF sigue expuesta a la coyuntura económica argentina, incluyendo la política energética, la regulación de precios y la evolución del tipo de cambio, factores que suman complejidad al análisis”, amplió Savoia.

Wall Street propone “comprar”

También a favor de YPF están los fundamentos externos, con los indicadores de Wall Street en zona de máximos, una tendencia que suele empujar al alza a activos considerados de mayor riesgo, como los de países emergentes. Y claramente el de YPF sería el caso.

“Para los próximos meses, el escenario base contempla un mercado aún con soporte técnico y liquidez sistemática, pero cada vez más sensible a eventos geopolíticos, decisiones fiscales y sorpresas macro. La clave será la evolución de los aranceles y la concreción del paquete fiscal estadounidense. Cualquier alteración abrupta en estos frentes podría desatar ajustes bruscos. En este contexto, los inversionistas institucionales deben reforzar su gestión de riesgo, monitorear flujos sistemáticos y mantener una visión flexible en sus modelos de asignación táctica”, comentó Felipe Mendoza, analista de mercados financieros ATFX Latam.

Desde IOL recordaron que Bank of America reiteró su calificación de “buy” (comprar) basado en la estrategia de YPF de desinversión en activos convencionales para un mayor foco en shale y el proyecto integrado de GNL (Gas Natural Licuado). Al mismo tiempo, también hicieron mención de la dinámica macroeconómica del país, destacando especialmente el sendero de desinflación, la mejora de las cifras fiscales y la recuperación de la actividad. El precio objetivo dispuesto por gigante bancario norteamericano es de 42 dólares (+35% desde el precio presente).

Otro banco de peso global, el Citi, mantuvo su precio objetivo de USD 48 (+54%), aunque tiene asignado un High Risk rating, dado el desafiante contexto macroeconómico argentino. Además, también mencionó al precio del petróleo, el desarrollo de Vaca Muerta -donde esperan que YPF continúe creciendo- y la evolución del riesgo país -dado que YPF es una de las acciones más líquidas del mercado y cualquier cambio en la reducción del apetito por equity argentino podría verla afectada- como los principales factores que podrían alterar el target price.

Asimismo, Bank of New York Mellon -la entidad asignada para depositar las acciones exigidas por el fallo- posee un precio objetivo de USD 92 (+196%) para YPF. Entre los principales riesgos a los que hizo referencia el banco estadounidense se encuentra una fuerte suba de las tasas de interés, una baja en los volúmenes negociados, nuevas normativas y, en menor medida, resultados desfavorables de los litigios pendientes.