Daniel Artana: “Si uno emite deuda para cancelar deuda no hay nuevo endeudamiento”

(Gastón Taylor)

Daniel Artana, economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), dijo hoy, en referencia al aumento del 5% del precio de los combustibles, que tendrá un impacto temporal sobre los precios, pero no debería cambiar de modo permanente la tasa de inflación, y marcó un impacto positivo por el aumento de las exportaciones de energía de la Argentina. “Algún efecto va a tener, pero es efecto de una sola vez”, dijo sobre el aumento de los combustibles”.

Además, consultado sobre los datos de desempleo del primer trimestre, dijo que compararlos con los del último trimestre de 2024 es un error y que por cuestiones “estacionales” la comparación debe ser con los datos del primer trimestre del año pasado. “En ese caso la suba es mínima y es porque hay más gente buscando empleo”, explicó. Aún así, consideró “preocupante” el estancamiento del número de empleos y “un problemón de larga data” la altísima informalidad laboral. “Es mejor a estar desempleado, pero normalmente los trabajadores informales tienen ingresos menores y no tienen los beneficios de los formales”, precisó.

Cristina se equivoca

Entrevistado por radio Mitre, el economista refutó las recientes declaraciones de Cristina Kirchner, cuya condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia. Luego de escuchar un audio en el que la ex presidenta y vicepresidenta dice que el aumento de la deuda es “insostenible” y que “indefectiblemente”, el modelo económico actual caerá, Artana aclaró: “Si uno emite deuda para cancelar deuda no hay nuevo endeudamiento”.

Eso, dijo, “es lo que ha venido ocurriendo, pero a la ex presidenta todo lo que sea endeudamiento con el FMI, más allá de que es más barato, lo ve como negativo, pero es un error. La evolución de la deuda ha sido favorable con este gobierno, cuando uno computa también los pasivos remunerados del Banco Central, en parte porque los licuaron al principio del gobierno actual. Si uno tiene superávit fiscal la evolución es mucho más favorable que con déficit. Deuda para pagar deuda no es endeudamiento neto. En eso se Cristina se está equivocando”.

Además, prosiguió, “si uno mira indicadores de los 4 años que a Cristina le tocó ser vicepresidenta, son horribles. Achacar a este gobierno la situación actual , no tener en cuenta el punto de partida, no tiene sentido. No te olvides que de junio a noviembre, en los últimos cinco meses del gobierno anterior, la inflación rompió el 100 por ciento”.

Artana matizó la defensa del gobierno actual con observaciones sobre la política cambiaria. “Hay otra crítica que tiene que ver con el dólar y la estructura económica, que es más discutible. El tipo de cambio se apreció mucho. El gobierno dice que ahora flota, pero en el mercado cambiario no están comprando dólares dos actores principales, el Tesoro, para afrontar sus vencimientos, ni el BCRA, que heredó reservas netas negativas, pero que todavía siguen siendo negativas”. Según el economista, “en otras circunstancias, eso llevaría a un tipo de cambio más depreciado (dólar más caro) que el actual, pero no estamos ni por asomo en situaciones como las que ella (por Cristina Kirchner) critica”.

El investigador de FIEL recordó que ya en febrero de 2024 escribió que le hubiera gustado que el peso no se apreciara tanto. Pero, volvió a matizar, “lo de Cristina tiene intencionalidad política; la ex presidenta no es la mejor persona para hablar de economía. En los 4 años de su tercera gestión la economía fue un horror”.

Puesto a analizar el endeudamiento, Artana distinguió entre deuda pública y deuda externa, que también incluye la del sector privado, y puntualizó que parte de la deuda del Tesoro es con otros organismos del Estado. “En deuda pública ahora se computa la del BCRA que absorbió el Tesoro, ahí hay que hacer un neteo”.

Hechas esas correcciones, precisó, “la Argentina no tiene una deuda muy alta, pero el precio que paga es muy alto”, por el nivel de riesgo-país y el rendimiento de los bonos ajustables, 10% por sobre la inflación" lo cual -afirmó- ”quiere decir que a los ojos de los prestamistas tenemos mucha deuda”.

La Argentina está obligada a tener superávit fiscal y “ser más virtuosa que el promedio”, dijo Artana. Pero el gobierno aún no logró convencer a los mercados sobre eso, como reflejan “el riesgo país y los bonos ajustables por CER”.