¿Por qué cae el dólar?: los 4 factores que empujaron a la divisa al precio más bajo en un mes

Una oferta firme y demanda estable presionaron a la baja de la divisa.

El tipo de cambio oficial finalizó a $1.142,50 para la venta en el mercado mayorista, con una baja de 17,50 pesos o 1,5%, un mínimo desde el 23 de mayo. Así, desde la eliminación del “cepo” cambiario, el dólar para el comercio exterior ajusta la suba a 64,50 pesos o un 6% desde los $1.078 del 11 de abril.

El dólar al público en el Banco Nación cerró a $1.160, con un descenso de 25 pesos o 2,1%, también en un piso desde el 23 de mayo. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió los $1.160,98 para la venta -con una baja de 28,63 pesos o 2,4%- y a $1.117,65 para la compra. En tanto, en el mercado blue el billete se pactó con un descenso de diez pesos o 0,8%, a $1.190 para la venta.

Las cotizaciones bursátiles del dólar también son negociadas con amplia baja en un rango de 16 pesos o 1,4 por ciento. El “contado con liquidación” mediante bonos es pactado a $1.162 -piso desde el 26 de mayo-.

En el segmento de futuros los descensos fueron de 0,8 a 1,8 por ciento, según datos de la plataforma A3 Mercados. Las posturas para fin de junio concentraron el volumen y se negociaron a $1.163,50, con una caída de 21,50 pesos o 1,8%, mientras que para fin de año se pactaron a $1.323, con baja de 10 pesos o 0,8 por ciento.

Los analistas describen una serie de factores coyunturales que están coincidiendo en este sesgo bajista para el dólar, ahora en mínimos en casi un mes.

1) Liquidaciones del agro. Esta semana se está dando la particularidad de una oferta muy firme por las escasas ruedas operativas, que concentran las ventas externas. En la Argentina hubo feriado el lunes 16 y tampoco habrá operaciones el viernes 20. En los EEUU no habrá negocios financieros este jueves 19 por el Día de la Emancipación (Juneteenth Day).

El monto operado en el segmento de contado de la rueda mayorista alcanzó los USD 574,9 millones. “El volumen operado hoy en el segmento de contado es el más alto de junio, probablemente impactado por el feriado de mañana en EEUU y por lo acotado de esta semana. El mercado de futuros operó con bajas en todas las posiciones, por contagio de lo sucedido en el spot”, donde se registró “la segunda baja más importante de la semana y del mes, y llevó al dólar a niveles similares a los registrados el 26 de mayo pasado”., comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

Asimismo, también apura la oferta del agro la baja temporal de retenciones, que atraviesa su recta final y terminará a fines de junio, sin intenciones por parte del Gobierno nacional de extender la medida a pesar del margen fiscal conseguido con el ajuste sobre el gasto en lo que va del año, que es superior al pactado con el FMI.

2) Más oferta por ON. Un motor de la oferta de divisas en la segunda mitad de 2024 fue el crédito en dólares. Las empresas que se endeudan necesitan hacerse de pesos para actuar en la economía doméstica, por lo tanto obtienen divisas a tasas bajas -por ejemplo, con la colocación de Obligaciones Negociables (ON)- y las liquidan en el mercado. Este martes se concretó una importante colocación de ON emitida por el Banco Macro por USD 400 millones en el mercado internacional, con vencimiento en junio de 2029 y un cupón del 8% anual. Además , la demanda superó los USD 500 millones.

Con estas operaciones, en el corto plazo se incrementa la oferta y se moderan los precios, aunque hay que tener en cuenta que al momento de pagar el crédito, las empresas volverán a ser demandantes de los dólares y presionarán más adelante al precio de la divisa.

3) Pago del medio aguinaldo. Al promediar el año muchas empresas buscan acrecentar su liquidez en pesos de corto plazo para cumplir con obligaciones como el pago del medio aguinaldo y apelan a desprenderse de divisas en cartera.

4) Señal de reservas. Así como el Gobierno cumplió a rajatabla la condición de no intervenir en el mercado de contado mientras la cotización del dólar mayorista se mantenga dentro de la banda de libre flotación, el ingreso de divisas por crédito externo -FMI y multilaterales, REPO de bancos extranjeros, colocación del Bonte 2030- empinaron al stock de reservas brutas otra vez por encima de los USD 40.000 millones, una línea que no era superada desde febrero de 2023.

¿Qué dicen los analistas?

Francisco Díaz Mayer, agente de ABC Mercado de Cambios, explicó a Infobae que “evidentemente hay mucha mas óferta acá en el contado con liquidación y está empujando todo para abajo. El mayorista vale $1.141 y $1.143, comprador y vendedor. El resto, el ‘contado con liqui’ se está vendiendo al MEP, a $1.162 y $1.160. Y el único que no tiene ganas de aflojar mucho es el blue, pero está bastante ofrecido esto”. Díaz Mayer subrayó que las ventas del agro venían promediando unos USD 200 millones diarios, un monto previsible en etapa de la cosecha gruesa, pero en el mercado hay operatoria de “prefinanciaciones, están tomando préstamos en dólares”, que son liquidados en el segmento de contado, mientras que “no hay mucha demanda del otro lado”.

Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio enfatizó a Infobae que “esta semana es corta de jornadas operativas por los feriados locales y además mañana es feriado en EEUU, eso contribuye a concentrar operaciones en estos días. Los exportadores siguen ingresando divisas y además se genera un efecto de auto estímulo: los que venden se apresuran a vender ante mayores caídas y los compradores se retiran por el mismo concepto; la demanda se debilita mucho y mandan los ingresos. Seguramente la semana que viene es posible que veamos una recomposición de los precios. Los demás mercados se acomodan a la evolución del spot”.

“En lo que va de la ‘Fase 3’ del programa económico, el Gobierno logró aplicar una depreciación del tipo de cambio real cercana al 10% desde mediados de abril, sin que ello desencadenara inestabilidad. Por el contrario, esta estrategia contribuyó a anclar las expectativas de inflación en una dirección más favorable”, dijo Federico Filippini, experto de Adcap Grupo Financiero.

“La colocación de deuda en dólares y la nueva línea de REPO alivian la necesidad de que el Tesoro compre divisas en el mercado, reduciendo así la presión compradora y la volatilidad cambiaria, un factor positivo para la estabilidad del tipo de cambio”, reportó la consultora Delphos Investment.

“No obstante, el fin de la rebaja temporal de retenciones en junio, la estacionalidad agrícola menos favorable desde julio y la proximidad de las elecciones podrían reactivar episodios de volatilidad, ya que algunas carteras buscarán cobertura”, estimó.

“Si bien desde el Gobierno mantienen las expectativas por el resultado que podría generar el ‘plan colchón’, para que los argentinos pongan en circulación los dólares fuera del sistema, nada indicaría que está logrando los resultados esperados”, puntualizó Wise Capital en un informe.

“Algunos operadores buscan las aún atractivas valuaciones de bonos argentinos, y esto debe a que se siguen consolidando los progresos desde el frente fiscal y monetario, lo cual se combina con importantes avances desde el frente cambiario a través de la liberación de restricciones, calma cambiaria y ahora también renovadas iniciativas en la estrategia de acumulación de reservas, la cual venían ansiando los inversores para profundizar sus apuestas”, sostuvo el economista Gustavo Ber.