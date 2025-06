De Pablo criticó el fin de la estadía mínima para los fondos golondrina: “Le mete un ruido innecesario al mercado cambiario”

El economista Juan Carlos de Pablo, quien mantiene una relación de confianza y amistad con el presidente Javier Milei, criticó hoy la reciente medida del equipo económico de levantar el requisito impuesto previamente de que los inversores extranjeros que invirtieran en títulos argentinos debían estar al menos seis meses antes de deshacer sus posiciones y salir del mercado local.

Esta semana el gobierno anunció, entre otras, esa medida, que alienta el ingreso de “fondos golondrina”, presumiblemente para lograr una mayor demanda a la colocación de títulos a suscribir en dólares, que a su vez servirán para aumentar las reservas internacionales. Consultado al respecto en radio Mitre si endeudarse para aumentar las reservas es una buena o mala señal, De Pablo dijo desconocer los detalles, pero se detuvo en un aspecto: “de todas estas cosas que anunciaron. que vi muy por encima porque no las termino de entender, hay una que me preocupó. Habían determinado que lo que denominamos capitales golondrina tenían que permanecer seis meses acá y eso parece que lo levantaron. Y eso no me gusta. Esto de que alguien pueda venir, porque se le ocurre que Argentina es el país del futuro un martes y el jueves cambia de opinión y se va le mete un ruido para mi gusto innecesario al mercado cambiario”.

En todo momento, sin embargo, de Pablo se negó a hacer pronósticos o previsiones sobre el valor del dólar, la inflación o el crecimiento de la economía, enfatizando además que el actual régimen cambiario es de flotación. Consultado sobre si el gobierno había superado con éxito la apertura del mercado cambiario, respondió: “no tengo la menor idea. Estamos en flotación y en flotación el tipo de cambio lo determina la oferta y la demanda privada más el tesoro comprando para pagar los intereses de la deuda. Estamos lejos hoy de $1.000 y $1.400 (techo y piso de la actual banda cambiaria, en cuyos límites el BCRA debería intervenir, según se acordó con el FMI)- Ahora la semana que viene no sé cómo vamos a estar. Esto es flotación. Flotación es oferta y demanda el sector privado más el sector público (pero) no interviniendo para morigerar las cotizaciones, sino porque necesita comprar dólares para pagar los intereses de la deuda”.

La inflación

El economista consideró que el 1,5% de inflación de mayo estuvo “dentro de lo esperado” y restó importancia al “susto” de la inflación de marzo, cuando fue del 3,7% pero -recordó- el dato estuvo un punto por encima de las estimaciones privadas.

Además, cuando se le preguntó si le preocupaba el rápido declive del superávit comercial y que la cuenta corriente externa ya es negativa , de Pablo reiteró que el actual sistema cambiario es de flotación. “Si de repente, a raíz de eso, el dólar en vez de $1.200, va a otro número, va a otro número. El déficit del turismo es en flotación, te lo bancás con dólares propios. Si tu tía quiere ir a Nueva York, saca los dólares del colchón o de donde los tenga, no compromete la reserva. Las reservas no están para morigerar el tipo de cambio hasta que no llegue a las bandas”.

Daza, Bausili y Caputo, explicando en un streaming libertario las recientes medidas, que incluyeron el levantamiento de la estadía mínima de 6 meses a los "fondos golondrina"

Y sobre si considera posible que en los próximos meses la inflación caiga por debajo del 1% mensual, respondió diplomáticamente: “el mundo de lo posible es muy amplio”. Cuándo se puede llegar a guarismos así, dijo, “lo sabe Dios” y destacó la importancia del equilibrio fiscal. “Necesitabas un presidente con pelotas para llevarlo a la práctica, pero ero esto no es una cosa monotónica, 1,5% no es el techo de algo. Si en junio la tasa de inflación es del 2,2% yo no voy a cortarme las venas. Solo en los modelos simplificados las cosas suben cada vez más o bajan cada vez más”.

Del mismo modo, de Pablo rehusó evaluar las declaraciones de Milei desde España en las que habló de la posibilidad de reelección y que si él seguía hacia 2031 la economía argentina podría crecer al 8% anual.

“Todavía no sé lo que va a pasar la semana que viene, así que el 2031 me tiene muy tranquilo. No es que no me gusta hacer predicciones. No me siento capaz, que es diferente. Si yo fuera capaz, las daría con mucho gusto. Felicito a mis colegas. Los que hacen predicciones con decimales me conmueven”, dijo, no sin ironía.

Sobre el final de la entrevista, cuando le remarcaron que “muchos” dicen que el actual valor del dólar “no puede aguantar mucho más” y que podría haber algún ajuste cambiario luego de las elecciones, de Pablo reiteró su explicación sobre el nuevo esquema cambiario.

“Hay flotación, así que la subida no es una determinación dentro de la banda. Dentro de la banda mandan la oferta y demanda privada. El tipo que dice va a subir después de las elecciones … bueno, alguien va a comprar. Entonces la pregunta es. ¿por qué va a comprar? Por el resultado de las elecciones. Excepto que vos creas que los resultados de las elecciones van a ser una sorpresa realmente fenomenal. Que no parece ser, pero bueno, veremos”.

La pregunta que hay que hacerse, concluyó, es, ¿por qué vamos a salir despavoridos a comprar? ¿O por qué van a salir despavoridos a vender? Esta es la lógica de la flotación, donde la banda es tan grande es que lo más probable es que siga la flotación”.