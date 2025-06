La Argentina fue el único país de la región que tuvo una rueda adversa: los 3 motivos que lo explican

El recinto del Merval, la bolsa porteña

El escenario mundial, esta vez, no puede explicar el derrumbe de las acciones y las bajas de los bonos soberanos. Fue un miércoles malo y hay explicaciones que son profundas y se pueden resumir en tres grandes motivos:

La inquietud por las elecciones de setiembre y octubre. Cristina Fernández de Kirchner candidata a diputada provincial, preocupa a los inversores.

La falta de aumento de las reservas son una preocupación. Los inversores no entienden que se descuide este frente. En un país con incertidumbre, quieren que cubran los pagos más allá de mediados de 2026.

Los inversores locales, y menos los extranjeros, no ven, por ahora, estímulos para asumir riesgos.

Las acciones estuvieron expuestas a esta realidad que va tomando dimensión a medida que se acercan las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Por eso, el S&P Merval de las líderes perdió 4,39% en pesos y 4,9% en dólares.

Los bancos -a excepción de VALO, que aumentó 0,8%- gravitaron en la caída, aunque la mayor fue la de Transener con 9,6 por ciento. La siguieron Banco Supervielle (-7,4%), Macro (-7,1%) y BBAR (-6,7%). Los bonos soberanos tuvieron bajas de hasta 1,06 por ciento.

No hubo contagio en la región. El Bovespa de San Pablo cedió 0,47%, México perdió 0,15% y Chile, subió 1 por ciento. El ETF que representa a los países emergentes subió 1,2 por ciento.

El único alivio vino de la mano del Bonte 2030 que en su debut cotizó a 108,85% con un rendimiento de 27% anual en pesos que equivale un rendimiento de 10% en dólares contra 12% que tenía cuando se emitió. Fue el bono más operado, por encima de cualquier Lecap o Boncap, con $59.307 millones.

Según Martín Yanzon, jefe de mesa de ConoSur, Argentina hace rato largo que viene pesada. “Los bonos no terminan de traccionar, aunque después de la salida del cepo comprimieron algo. Están muy tranquilos: no bajan, no suben, pero vienen pesados. Pero también tenemos colocaciones en dólares como la de Vista a 8,5% y el Bonte 2030. La desaparición de drivers influyó, pero no como para que las acciones bajen de esta manera. Puede que exista el temor por el kirchnerismo en las elecciones, pero lo cierto es que no está pasando nada. Creo que es un proceso natural del mercado; no hay que asustarse”.

Los dólares financieros continuaron con leves alzas. El MEP estuvo pedido toda la rueda y subió 0,1%) a $1.190, mientras el contado con liquidación (CCL) avanzó en la misma proporción a 1.196 pesos. El blue aumentó $20 (+1,7%) a $1.180.

Para Javier Timerman, de Adcap Grupo Financiero, “hubo muchísimas buenas noticias partir del acuerdo con el Fondo, la apertura del cepo, la noticia de Scott Bessent (secretario del Tesoro de Estados Unidos), el contexto internacional desde abril, entre otras; y el mercado no subió. Estamos viendo lo que veníamos observando hace tiempo: el mercado no tiene sponsors de más largo plazo y este contexto de alta volatilidad hace que cada tanto tengamos sacudones en los activos de más riesgo o los que tienen más potencia para bajar como las acciones”.

Los bonos en pesos a tasa fija, Lecap y Boncap tuvieron bajas en la parte corta de la curva, lo que significa suba de rendimientos y alzas en la mediana y larga. Los rendimientos quedaron entre 34,9% y 32,4% anual.

Los Boncer, que ajustan por inflación, tuvieron leves bajas generalizadas.

Las reservas, por su parte, subieron USD 1.133 millones a 38.817 millones porque ingresaron los dólares de los Bonte y crecieron los encajes de depósitos en la divisa norteamericana.

Para la consultora F2, en Wall Street, los principales índices accionarios lograron sostenerse gracias a datos que reforzarían las hipótesis de una desaceleración en la actividad.

“En el plano local las acciones se movieron en dirección contraria perdiendo un 4,3% en dólares y acumulando una sangría del 12,8% desde el mayor valor desde el 20 de mayo. El mercado de futuros del dólar operó un volumen acotado de 458.716 contratos que dejó ajustes al alza con la salvedad de que la parte larga no habría registrado operaciones de no haber sido por el debut de mayo 2026. El interés abierto terminó registrando una variación negativa de casi 11 millones con desarme en 5 de las 8 posiciones operadas (exceptuando mayo)”, dijo.

Las cotizaciones de anoche del after market, mostraban neutrales a los tres principales índices de las Bolsas de Nueva York, mientras las europeas estaban en alza. El oro, tras la suba de ayer de 0,64%, operaba con un leve aumento de 0,12 por ciento. El petróleo viene de caer 0,80% y prolongaba su caída a 0,40 por ciento.

Para hoy en la Bolsa se espera que el consabido “rebote del gato muerto” como se llama el alza que sucede a una fuerte caída.