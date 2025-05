Por la salida de turistas y gastos con tarjeta en el exterior, Argentina perdió USD 863 millones en abril

El turismo emisivo fue la principal causa del déficit de la cuenta de servicios (Shutterstock)

El turismo y el consumo de los argentinos en el exterior volvieron a tener un fuerte impacto en las cuentas externas.

En abril, la cuenta “Servicios” del balance cambiario registró un déficit de USD 1.161 millones, lo que implica un deterioro frente al mismo mes del año pasado, cuando el resultado negativo había sido de USD 978 millones.

El componente que más pesó en ese rojo fue el de “Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta”, con egresos netos por USD 863 millones.

Este rubro, que concentra buena parte del gasto turístico fuera del país, también incluye compras de bienes y servicios a proveedores del exterior realizadas con tarjetas emitidas en Argentina, incluso si no están asociadas a un viaje. Según aclaró el Banco Central, los giros al exterior para cancelar los saldos con emisoras de tarjetas internacionales comprenden tanto consumos por viajes como compras no presenciales. De igual modo, los ingresos por esta vía incluyen compras no presenciales realizadas por no residentes a empresas argentinas.

A los USD 863 millones del turismo y consumos con tarjeta se sumaron egresos netos por “Otros servicios” y por “Fletes y seguros”, que totalizaron USD 307 millones y USD 230 millones, respectivamente. Como contrapartida, el único rubro que aportó un saldo positivo fue el de “Servicios empresariales, profesionales y técnicos”, con ingresos netos por USD 239 millones.

Desde el Central recordaron que el déficit en servicios refleja una dinámica que se viene acentuando en los últimos meses, en un contexto de mayor apertura para los pagos externos. Cabe recordar que el 14 de abril se flexibilizaron los plazos para cancelar operaciones de comercio exterior de servicios: antes debían esperar 30 días desde la prestación del servicio para ser pagadas, mientras que ahora pueden abonarse de manera inmediata. Desde el BCRA, aclararon que esta medida, que apunta a facilitar el comercio internacional, también puede haber influido en el incremento de egresos por servicios durante el mes de abril.

Asimismo, indicaron que cerca del 60% de los egresos por “Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta” son directamente cancelados por los clientes con fondos en moneda extranjera, lo que reduce el impacto deficitario de estos consumos en el mercado de cambios.

De todas formas, el balance fue claramente negativo e incluso contrarrestó el superávit registrado en las operaciones de cambio de bienes, que cerraron abril con un balance de USD 1.200 millones.

En total, considerando bienes, “viajes, pasajes y otros gastos con tarjeta”, activos externos, canjes netos y deuda, el resultado por operaciones de cambio de abril resultó negativo en USD 2.138 millones.

La causa detrás del déficit

El economista Christian Buteler, analizó los resultados del balance cambiario y destacó que el sector servicios registra el mayor déficit desde el 2018. A su juicio, la principal causa no está vinculada al levantamiento del cepo cambiario, sino al atraso del tipo de cambio real.

“Esto no se debe a la salida del cepo, es por el atraso cambiario. El tipo real multilateral es más bajo del que había en 2018. El principal motivo es ese. No es que Argentina tenga una prosperidad económica en la que todos los asalariados tengan alto poder adquisitivo y se den el lujo de viajar al exterior”, afirmó.

Según Buteler, la distorsión del tipo de cambio genera un incentivo claro para consumir en el exterior. “El presupuesto de ir a Brasil es más barato que ir a Pinamar. No es que la Argentina crezca tanto. Es un tipo de cambio no competitivo, que incentiva a que viajes al exterior en vez de hacerlo por Argentina”, explicó.

El impacto no se limita al gasto de los argentinos en el exterior. También repercute en la llegada de turistas al país. “No es solamente que viajes al exterior, sino que también cae la gente que viene a la Argentina. El tipo de cambio atrasado hace que no vengan los extranjeros al país porque la Argentina es cara y al mismo tiempo se nos hace más barato”, sostuvo.

A este fenómeno se suma el deterioro del superávit comercial, con un incremento de importaciones y una menor suba de exportaciones. “El turismo es el que más rápido se ve”, apuntó Buteler.