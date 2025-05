Créditos a tasa cero para compra de autos 0 Km: una por una, las ofertas de las marcas

La financiación directa de las terminales ya representa el 39% de los patentamientos con crédito (Freepik/prostooleh)

Durante los primeros cuatro meses de 2025, el crédito prendario superó al tradicional plan de ahorro como principal método de adquisición de autos nuevos en Argentina. Según datos del Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (SIOMAA), las ventas financiadas con crédito directo de terminales crecieron en un 140% respecto al mismo período del año anterior, mientras que la participación de los planes de ahorro descendió de 73% a 43%.

La proporción de vehículos 0 km vendidos mediante financiamiento aumentó al 46,7% del total, consolidando un cambio estructural en el comportamiento de consumo. El crédito prendario ofrecido por las propias automotrices pasó de representar el 15% en los primeros meses de 2024 al 39% entre enero y abril de 2025. El financiamiento bancario también creció, del 11% al 16%, pero quedó por debajo de las opciones ofrecidas directamente por las marcas.

El cambio de escenario tiene relación directa con la mayor estabilidad macroeconómica, la disminución de la inflación y la disponibilidad de créditos a tasa 0% en varias terminales. Estas promociones reconfiguraron el mercado de autos nuevos y ampliaron el acceso a modelos de producción nacional e importada. A su vez, desplazaron la participación del plan de ahorro, un mecanismo que durante años dominó la escena pero que ahora pierde fuerza frente a opciones con entrega inmediata y cuotas fijas.

Créditos prendarios versus planes de ahorro

El crédito prendario se consolidó como una herramienta atractiva por varias razones. En primer lugar, permite retirar el vehículo al momento de la compra, sin depender de sorteos ni licitaciones. En segundo lugar, muchas terminales ofrecen tasas subsidiadas o nulas, con plazos que van desde los 9 a los 24 meses. Además, las condiciones suelen ser claras: monto a financiar, cantidad de cuotas y valor de cada una. El vehículo queda prendado hasta finalizar el pago, pero el comprador accede rápidamente al uso del bien.

En cambio, el plan de ahorro previo se basa en un esquema colectivo donde los participantes aportan mensualmente hasta completar el valor del vehículo. Para obtener la unidad, el usuario debe resultar sorteado o presentar una oferta de licitación. Las cuotas varían de acuerdo al precio actualizado del modelo y, aunque se financia hasta el 100% del valor, la entrega suele demorar y los ajustes constantes afectan la previsibilidad del gasto.

Las cuotas fijas y la entrega inmediata explican el avance del crédito prendario sobre los planes de ahorro (Imagen ilustrativa Infobae)

Mientras el crédito prendario requiere análisis crediticio y comprobación de ingresos, el plan de ahorro no exige historial financiero, lo que facilita el ingreso de personas no bancarizadas. No obstante, quienes buscan certezas sobre el momento de entrega o las condiciones financieras encuentran en el crédito directo una solución más eficiente.

Las terminales automotrices renovaron sus líneas de crédito para mayo y ofrecen montos diferenciados por modelo, marca y duración del préstamo. A continuación, el detalle marca por marca con las condiciones disponibles:

Renault

La marca francesa ofrece financiación convencional tanto para vehículos térmicos como eléctricos.

Kwid E-Tech : hasta $11.000.000 en 24 cuotas fijas sin interés.

Duster : hasta el 50% del valor en 12 cuotas fijas .

Kardian, Alaskan, Kangoo, Logan, Sandero y Stepway: hasta $10 millones en 12 o 18 cuotas, a través de Renault Store.

Ford

Dispone de condiciones especiales para vehículos utilitarios y pick-ups.

Ranger (excepto Raptor): Hasta $25 millones en 12 meses , con tasa fija 0% . O hasta el 60% del valor en 24 meses UVA .

Transit (excepto E-Transit): hasta el 60% del valor en 24 cuotas UVA sin interés.

Chevrolet

Apunta a modelos de alta demanda.

Onix : Hasta $12 millones en 12 meses . Hasta $9 millones en 18 meses , ambos con tasa 0% .

Tracker : Hasta $13 millones en 12 meses . Hasta $10 millones en 18 meses .



Nissan

Presenta múltiples campañas para pick-ups y SUV.

Frontier : hasta $20 millones en 12 cuotas sin interés , con alternativas en 18 y 24 meses .

Sentra, Kicks y X-Trail: hasta $13 millones en 6 cuotas fijas sin interés.

Volkswagen

Opciones breves para modelos de diferentes segmentos.

Polo, Virtus, Nivus, T-Cross, Taos, Saveiro : hasta $14 millones en 9 meses .

Amarok: hasta $17 millones en 12 meses, siempre con tasa 0%.

Toyota, Chevrolet y Ford encabezan la oferta de créditos a tasa 0% para modelos de producción nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fiat

Amplia oferta para vehículos nacionales.

Cronos y Argo : hasta el 80% del valor en 24 cuotas sin interés .

Toro, Pulse, Strada, Fastback y Fiorino: hasta $12 millones en 12 cuotas fijas.

Peugeot

Variedad de plazos y montos.

208, 2008 y Partner : hasta $14 millones en 18 meses .

Expert : hasta $16 millones .

208 Allure : hasta $16 millones en 24 cuotas .

En sistema UVA: hasta $22 millones en 24 meses.

Citroën

Flexibilidad según modelo.

C3 y Berlingo : hasta $14 millones en 18 meses .

C3 Aircross, Basalt, C4 y Jumpy : hasta $16 millones .

En sistema UVA: hasta $22 millones en 24 cuotas.

Jeep / RAM / DS

Líneas premium con plazos cortos.

Renegade, Compass y Commander (Jeep): hasta $12 millones en 12 meses .

Rampage (RAM): mismas condiciones.

DS: hasta $22 millones en 12 cuotas fijas, o hasta $40 millones en 12 cuotas UVA.

Toyota

Oferta limitada en cantidad y modelos.

Hilux : hasta $20 millones en 18 meses , tasa 0% .

Se habilitaron 300 cupos en concesionarios oficiales del país.