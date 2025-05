Cuántos argentinos no tienen teléfono celular y qué podría cambiar con la quita de aranceles a la importación

En algunas ciudades, más del 14% de la población no tiene teléfono celular (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la Argentina, más de 4 millones de personas no tienen teléfono celular. Así lo muestran los datos del Indec, que también revelan que en ciertas provincias del norte del país la penetración de la telefonía móvil sigue siendo menor que en los grandes centros urbanos. El dato cobra nueva relevancia tras la decisión del Gobierno de eliminar los aranceles a la importación de celulares, una medida que busca reducir precios y fomentar el acceso.

Según cifras oficiales, el 90,5% de los argentinos cuenta con al menos un teléfono móvil, pero todavía hay un 9,5% que no accede a esta tecnología. El Gobierno apuesta a que la reducción de precios facilite una mayor inclusión digital.

El aglomerado urbano con menor conectividad, entre las 31 ciudades relevadas por el Indec, es Santiago Estero - La Banda. En esa región, el 17,9% de la población mayor de cuatro años no tiene teléfono celular. Es llamativa también la situación de Gran Santa Fe (14%), Salta (12%) y Concordia (12%). Entre las ciudades con menor conectividad se encuentran también los partidos del Gran Buenos Aires, donde hay un 10,1% de la población que no tiene teléfono móvil.

Qué pasará con los precios

El Gobierno anunció que va a eliminar en forma total los aranceles de importación de teléfonos celulares, como parte de un decreto que se va a publicar en los próximos días. Así lo informó el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa en Casa Rosada. La decisión, que se aplicará en dos fases, también incluye una reducción de los impuestos internos para equipos importados y para los producidos en Tierra del Fuego.

La baja de aranceles se realizará en dos etapas.

“A partir de un decreto que se va a publicar llegando al cierre de la semana, seguramente entre jueves o viernes, el Gobierno Nacional va a eliminar por completo los aranceles de importación de celulares que hasta ahora eran del 16% y van a pasar a ser del 0%”, anunció Adorni, al comenzar su habitual rueda de prensa.

El vocero explicó que la medida se instrumentará en dos etapas. En la primera, que entrará en vigencia de inmediato con la publicación del decreto, se reducirá el arancel vigente del 16% al 8%. La segunda etapa se implementará el 15 de enero de 2026, cuando el arancel pasará a 0% de manera definitiva.

Ahora bien, lo que no está del todo claro, es cómo impactará la medida en los precios de los teléfonos celulares. Se sabe que los precios van a bajar, pero no se sabe con exactitud cuánto, ni cuando. Es que la baja arancelaria será para los productos que ingresen en los próximos meses, no para los que están a la venta ahora, que ya pagaron arancel de importación. Como sea, se espera que la baja se haga efectiva en breve porque habría “prorrateos”, según fuentes del sector.

El beneficio para importaciones de celulares llega por dos lados, explicaron en el sector. Por un lado, está la reducción gradual de aranceles de aquí a hasta enero. Y por el otro, a reducción de Impuestos Internos del 19,5% al 9,5% para esos bienes.

Se estima que el último modelo de Iphone bajará más de $500 mil, tras la implementación de las medidas (Forbes)

En ese contexto, se puede estimar cuánto van a costar los iPhones desde que comience a impactar la medida. Según cálculos de uno de los principales distribuidores de la marca de Steve Jobs en el país, estos serían los precios para un iPhone 16 Pro Max (256 GB):

Ahora: iPhone 16 Pro Max (256) cuesta $2.630.000 precio total en 6 cuotas, o $2.125.244,00 al contado. Hoy se paga 16% de aranceles, 19% de impuesto interno y 1,6% de transporte.

Desde el lunes: pasará a costar a $2.288.100 en 6 cuotas, o $1.848.962 al contado. En ese momento, los aranceles serán de 8% (impuestos y transporte quedan iguales).

En enero: con arancel 0% desde el 15 de enero de 2026, el modelo de Apple podrá comprarse, según el anuncio del Gobierno, a $1.727.823 al contado, o $2.138.190 (en 6 cuotas).

Por supuesto, sólo una parte de la población accede a los celulares de alta gama. Posiblemente, aquellas personas que accedan a su primer teléfono móvil lo harán con equipos de menor costo.