Las negociaciones entre EEUU y China pueden cambiar el humor de los mercados financieros globales

Hoy la Reserva Federal finalizará su segundo día de sesión y anunciará el destino de las tasas de interés. La mayoría se inclina porque seguirán en el mismo nivel de 4,25 – 4,50%, para disgusto de Donald Trump que anunció que sus funcionarios se reunirán con representantes chinos este fin de semana. Buscarán así atenuar el impacto de la decisión de la Fed y anticiparse a las explicaciones que dará su titular, Jerome Powell. Se cree que el convenio de libre comercio que firmaron Inglaterra y la India fue otro de los motivos que impulsaron a dar este paso al presidente de Estados Unidos.

Las Bolsas de Nueva York, que padecieron una toma de ganancias que no fue cruenta porque los tres principales índices cerraron con bajas inferiores a 1%, luego del cierre se enteraron de las negociaciones con China. En el after market se mostraban decididamente al alza. El oro que aumentó más de 3%, anoche se negociaba con caídas de 0,50%. Suba de acciones y baja del oro, es igual a inversores que se animan a arriesgar pese a que mayo, por una tradición que no siempre se cumple, es el mes de ventas.

El petróleo también estaba al alza. El Brent, el crudo de referencia en la Argentina ostentaba un importante avance de 1% a USD 62 por barril.

Matías Togni, el analista de la consultora en petróleo Next Barrel señaló que “luego de un fin de semana bastante activo en el mundo del petróleo, las aguas parecieron calmarse el martes con un rebote técnico en el precio del barril mientras el mercado se plantea un nuevo escenario de oferta y demanda. El sábado en la OPEP decidió acelerar la producción de crudo para junio, con Arabia Saudita a la cabeza incrementando la producción en términos netos unos 200 mil barriles diarios. La debilidad en los precios está en la interpretación de las intenciones de los sauditas de abandonar la política de sostener los precios, las fricciones internas dentro de la OPEP y el miedo a que se desate una nueva guerra de precios como la que tuvimos en 2020 entre los árabes y los rusos”.

Sobre el impacto en la economía local opinó que “la Argentina aún es un productor marginal, pero estas señales de precio están impactando en las decisiones de inversión futuras. Vaca Muerta llegó al punto donde hay que desembolsar muchos dólares en infraestructura para incrementar la producción. Con estos precios de alrededor de 60 dólares, los retornos de esta inversión se estiran unos años más. No es algo exclusivo: en el Permian Basin, que es la explotación con la cual nos comparamos, también están dubitativos e incluso bajando la producción. Donald Trump tampoco está ayudando mucho a la hora de dar certezas”.

En este escenario los dólares financieros mermaron su escalada y cerraron casi sin cambios, acortando la brecha con el dólar mayorista que operó a $1.203,83 a 1,4%. El “blue” tuvo un retroceso de $15 y finalizó la rueda a $1.190.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC), donde se repitieron los problemas técnicos en la plataforma de negociación, se operaron apenas USD 490 millones, sin intervención del Banco Central. Es el monto más bajo en 26 días.

Las reservas tras un pago de USD 612 millones al FMI perdieron 397 millones y quedaron en USD 38.552 millones. La fuerte suba del oro y las demás monedas frente al dólar, amortiguaron la caída. El oro en dos días subió más de 5%, el yuan bajó 1% a 7,21 por dólar, el valor más importante desde el 11 de noviembre de 2024. La divisa china representa casi la mitad de las reservas. Los 7 fen (centavos) que bajó frente al dólar en un día fue lo que más ayudó a revaluar las reservas locales.

El informe de la consultora F2 de Andrés Reschini destaca “el crecimiento de los depósitos en dólares que habla de una demanda que se mantiene firme, aunque los préstamos a privados recuperaron el envión y cerraron abril en USD 15.570 millones, el mayor registro desde agosto de 2019 en dólares corrientes.

La Argentina fue a contramano del mundo, operando con firmeza en Bonares y Globales, pero también con el Merval subiendo en dólares. Hay expectativas de que se sancione Ficha Limpia lo que es una buena noticia para el mercado”.

Sobre el dólar futuro indicó que “dio una señal opuesta. Salvo los vencimientos del último trimestre de 2025 que ajustaron con leves alzas, en el resto de la curva predominaron los rojos. Esto, con un subyacente al alza, dejó como resultado tasas implícitas más bajas que se parecen más a las que se veían en el período previo a la tensión cambiaria de marzo”.

Los bonos soberanos tuvieron una buena rueda con subas de poco más de 1% en los de ley extranjera.

La Bolsa tuvo una importante recuperación. El Merval de las acciones líderes aumentó 3,4% en pesos y en dólares. La novedad fue la recuperación de YPF de 6,6% en la Bolsa local y de 7,4% en Nueva York.

El analista financiero Agustín Sueiro se sorprendió por “la volada de Celulosa , que se llegó a pagar 50% arriba y ya suma tres ruedas consecutivas de grandes subas, más que duplicando su precio del miércoles pasado”.

Las LECAP y BONCAP en pesos tienen sus tasas más elevadas después de octubre, mes de elecciones, cuando alcanzan a 2,61% efectivo mensual.

Para hoy se espera que siga la recuperación de bonos y acciones por las noticias que están llegando de Estados Unidos. Para los inversores es más importante que la gestión Trump negocie con los chinos a lo que suceda con las tasas de interés