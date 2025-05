Las operaciones previas a la apertura de los mercados indican que cedió el optimismo por las negociaciones entre EEUU y China

El billete norteamericano perdía 0,22% frente a las seis principales monedas del mundo (REUTERS)

Comienza otra semana de datos clave que hizo que los inversores norteamericanos levantaran la guardia anoche. Mañana se reúne la Reserva Federal y, esperan, como la mayoría de los analistas, que el Comité de Mercado Abierto del organismo mantenga la tasa de interés de referencia sin cambios contra el deseo de Donald Trump.

Los inversores aprendieron que cualquier estimación técnica basándose en cálculos zozobra ante la mínima declaración del presidente de Estados Unidos.

Ayer, tras dar a entender que podrían empezar a negociar con China, Trump dijo que gravará todas las películas que se produzcan en el exterior. La medida desorientó. No solo el mercado norteamericano es el menos demandante de cine extranjero, sino que sus producciones llegan al mundo. Por otra parte, la mayoría de las películas extranjeras son vistas en el streaming.

La medida, en sí mismo, no altera la economía, pero mermó la fe de los grandes inversores que siempre están del lado de la estabilidad. No comprenden como, por un lado, está negociando los aranceles —ya está cerca de cerrar con India— y, por el otro, anuncia nuevos gravámenes, aunque sean irrelevantes como el relacionado con la producción cinematográfica.

No faltaron los comentarios de analistas que alertan que no hay que entusiasmarse con las negociaciones con China porque no se sabe la fecha en que comienzan ni la magnitud de los acuerdos. A los inversores no les alcanzan los dichos confusos de ambas partes sobre los aranceles.

El otro dato importante, que se aguarda para el jueves, es el informe de solicitudes de desempleo y, luego, vendrá el de actividad manufacturera.

A cuenta de todos estos indicadores y de la tensión de los inversores, los tres principales índices de las Bolsas de Nueva York operaban con bajas de alrededor de hasta casi 1% en el Nasdaq y el S&P 500, que el viernes tuvo la performance más destacada de los últimos 20 años con 8 ruedas consecutivas de alzas. La semana pasada fue de optimismo.

Preocupa que en el renacer de esta semana caigan los índices de acciones (AP)

Por eso, preocupa que en el renacer de esta semana caigan los índices de acciones y vuelva a subir el oro en una proporción similar. El metal precioso comenzó un proceso de toma de ganancias el 28 de abril, después de alcanzar su récord de USD 3.494 por onza y retomó las subas el viernes. Anoche, en el after Market, cotizaban a USD 3.271,17 (+1%). Cuando el oro sube es porque hay temores.

Por caso, Japón, el mayor acreedor de Estados Unidos con más de USD 1 billones en bonos del Tesoro, negó que saldrá a vender estos bonos en represalia por los aranceles. Pero aclaró que siempre se venden cuando hay que defender al yen. Una venta masiva de bonos del Tesoro haría caer los precios y subir las tasas de retorno. En otras palabras, Estados Unidos pagaría tasas más altas por su deuda. Todos los países que vendieron bonos del Tesoro norteamericano recompraron oro para mejorar la calidad de sus reservas. Bonos y dólares están en caída. Anoche, el billete norteamericano perdía 0,22% frente a las seis principales monedas del mundo.

Otro dato que aumentó el temor de los inversores a una recesión es el derrumbe del petróleo. Tanto el Brent, que es referencia de la Argentina como el WTI, anoche, caían casi 4%. El Brent cotizaba a USD 56 por barril, el menor precio de los últimos 4 años. En lo que va de 2025, el crudo perdió 20%. El máximo del año de USD 80 por barril lo alcanzó el 14 de enero.

El petróleo se derrumbó a mínimos de 4 años (REUTERS)

El crudo es vital para las divisas argentinas porque, al ser exportador, es la principal fuente de ingresos tras el agro.

El panorama local puede ver amenazada su recuperación en acciones y bonos con estos datos. Lo que sucedió en los mercados del mundo el jueves y viernes fue promisorio. Pero el fin de semana, ese optimismo se opacó. Habrá que ver si las medidas de dolarización de la economía pueden aportar a la recuperación de los activos de riesgo.

El viernes, cabe recordar, se operaron USD 813 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y el tipo de cambio mayorista cerró a $1.172. De esta manera, el dólar para importadores y exportadores aumentó 9,14% en enero.

El mercado de futuros del dólar tuvo bajas en todos los plazos, excepto octubre y noviembre. En otras palabras, los inversores están bajo fuego cruzado: se cubren de los resultados electorales y de lo que sucede en Estados Unidos, que emprendió una cruzada comercial que afecta al mundo.