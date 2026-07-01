Economía

Los autos híbridos y eléctricos ya superan el 15% del mercado de 0 km en la Argentina

Por la apertura de las importaciones sin restricción, la baja de impuestos y el cupo de 50.000 unidades exentas de pagar arancel de importación, los vehículos electrificados marcaron su mejor período histórico entre enero y junio

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Autos eléctricos
Entre híbridos y eléctricos puros, los autos con batería de litio ya superan el 15% del mercado automotor en Argentina

La venta de autos electrificados se sigue expandiendo en el mercado automotor argentino, y tras conocerse los números de junio, se alcanzó el mejor semestre de la historia para la comercialización de unidades 0 km con esta tecnología.

Si bien, como generalidad, se suele hablar de autos eléctricos, el verdadero motor de este crecimiento se dio por parte de los híbridos en todas sus diferentes configuraciones, la mayoría de los cuales entró al país entre diciembre y enero pasados, dentro del programa de exención arancelaria del Gobierno para un cupo de 50.000 unidades por año.

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En junio particularmente se vendieron 6.479 autos híbridos, es decir un 14% del total de patentamientos del período que fue de 25.995 unidades, mientras que apenas fueron 865 vehículos eléctricos puros, que equivalen a una cuota del 1,8%. En el total del semestre, ese porcentaje fue similar en el caso de los híbridos, pero levemente menor en los 100% eléctricos que quedaron con un 1,4% del mercado total.

Las cifras de junio

Este mes, además, por la particular situación de BYD de agotar anticipadamente su stock de vehículos nacionalizados a principios de año, Toyota volvió a ser la marca que más autos híbridos vendió en el mercado, al alcanzar las 1.342 unidades entre Corolla Cross, Yaris Cross y Corolla, mientras la marca china quedó con 1.136 patentamientos de sus modelos Song Pro, Atto 2 y Shark.

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Corolla Cross
Toyota también es líder entre las marcas que comercializan autos híbridos con tres modelos de gran volumen de ventas: Toyota Corolla Cross, Yaris Cross y Corolla sedán

Ford quedó tercero con 850 unidades porque tiene un solo modelo de gran volumen, el Ford Territory, que, de hecho, quedó primera entre todos los modelos, pero con otros vehículos híbridos de menos demanda como las pickup Maverick y F150 Lariat.

En cuarto lugar quedó Chery con 643 unidades, quinta fue Baic con 382, sexta Haval con 366, séptima MG y sus 340 vehículos, y cerraron las diez marcas que más autos vendieron Chevrolet (327), Mercedes-Benz (204) y Changan (193).

Los modelos más vendidos

En el detalle de los modelos por separado, el Ford Territory se afirmó como el auto híbrido más vendido del mes con 836 unidades, seguido por el Toyota Corolla Cross con 558 y por el BYD Atto 2 con 523. Luego entran en el ranking de los modelos con más demanda el Toyota Yaris Cross con 512, el BYD Song Pro con 472, el Chery Tiggo 7 con 411, Baic BJ30 con 378, Chevrolet Captiva PHEV con 327, Haval Jolión 216 y Chery Tiggo 4 con 208 unidades.

En la suma de los primeros seis meses del año, el auto híbrido más vendido en Argentina es también el Ford Territory, que alcanzó las 4.885 unidades, seguido por el Toyota Corolla Cross con 4.079 y el Baic BJ30 con 3.691 patentamientos.

SUV híbridos
Ford Territory híbrida es el auto que lidera las ventas por modelo entre los vehículos electrificados en el mercado local

A continuación aparecen el BYD Atto 2 con 2.545 ventas, su “primo” BYD Song Pro con 2.498 y el Toyota Yaris Cross con 2.225 unidades. Los diez modelos híbridos más vendidos del semestre se completan con el Chevrolet Captiva con 1.817, el Chery Tiggo 7 con 1.762, el Haval H6 con 1.271, Haval Jolión con 1.215, MG ZS con 1.048 y Changan CS55 con 1.013 unidades. El resto de los autos híbridos tuvieron menos de 1.000 operaciones entre enero y junio.

Si se hace una clasificación separada por la tecnología de hibridación, con 6 meses de ventas computados, el SUV Ford Territory es el híbrido autorecargable más vendido seguido por el Toyota Corolla Cross y el Baic BJ30. Entre los híbridos enchufables, el modelo que lidera es el BYD Atto 2, escoltado por el Song Pro y el Chevrolet Captiva. En tanto, dentro de la categoría de los microhíbridos, el modelo que lidera las ventas es el Chery Tiggo 7, el segundo es el Renault Arkana y el tercero es el Fiat 600 Hybrid.

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